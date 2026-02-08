EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Expresidentes iberoamericanos piden la libertad de todos los presos políticos en Venezuela Expresidentes iberoamericanos conservadores del Grupo IDEA, como los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, y el colombiano Álvaro Uribe, demandaron este sábado que todos los presos políticos en Venezuela sean liberados y la "derogación de las leyes represoras". "32 ex jefes de Estado del Grupo IDEA -Iniciativa Democrática de España y las Américas-, demandan la liberación incondicional de todos los presos políticos, civiles y militares, tanto como la derogación de las leyes represoras dictadas en Venezuela", informó la asociación en redes sociales.

Casi 400 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela, según coalición opositora Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, cuando autoridades anunciaron la liberación de "un número importante" de personas, según un conteo publicado este sábado por la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). En X, la PUD actualizó así las cifras que ha podido verificar hasta las 14:00 hora local de hoy (18:00 GMT), al tiempo que condenó que en "72 horas solo se hayan sumado apenas 10 liberaciones, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente en las puertas de los centros de reclusión".

Familiares de presos políticos en Venezuela exigen liberaciones con o sin ley de amnistía Parientes de presos políticos en Venezuela dijeron este sábado que seguirán exigiendo liberaciones plenas con o sin ley de amnistía, una propuesta del Gobierno encargado de Delcy Rodríguez, que será aprobada la próxima semana, según estimó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. "Este es un proyecto de ley que se hizo a espaldas de las víctimas, sin consultar. Con o sin ley de amnistía seguiremos exigiendo la libertad plena e inmediata de todos", manifestó Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa y militar Raúl Baduel, fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido.

Delcy Rodríguez reafirma su compromiso con la estabilidad tras su encuentro con Zapatero en Caracas La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reafirmado este sábado su compromiso con la unidad nacional y la estabilidad tras la reunión mantenida con el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien recibió el viernes en el palacio presidencial de Caracas, el Palacio de Miraflores. "Me reuní con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, reafirmando nuestro compromiso con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, en favor del encuentro entre venezolan@s, la unidad nacional y la estabilidad de nuestra República", ha publicado Rodríguez en redes sociales.

La oposición venezolana denuncia "omisiones graves" en la amnistía propuesta por Delcy Rodríguez La coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) ha alertado que el proyecto de amnistía presentado por la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, contiene "omisiones graves" y ha denunciado que "una amnistía incompleta o condicionada no puede ser considerada como verdadera", exigiendo nuevamente la liberación "inmediata" de todos los presos políticos. "El texto presentado excluye amplios grupos de presos políticos civiles y militares, no deroga el marco legal represivo vigente, no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación a las víctimas", ha denunciado PUD en un comunicado en el que ha subrayado además que "la amnistía no es automática" y que "excluye deliberadamente momentos políticos de significación histórica" ocurridos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026.

El Parlamento venezolano promete la liberación de todos los presos políticos la semana próxima El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió este viernes ante familiares de presos políticos congregados en un comando policial en Caracas la liberación de "todos los detenidos" el mismo día en que se apruebe la ley de amnistía, que estimó pasaría "entre el martes que viene y a más tardar el viernes". "Ya aprobamos la ley ayer, luego el martes hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", aseguró el parlamentario ante las madres que mantienen vigilias frente a la sede conocida como 'Zona 7', un comando de la Policía Nacional Bolivariana (este de Caracas). Rodríguez llegó al sitio acompañado por el diputado chavista Jorge Arreaza, quien presentó el proyecto de ley ante el Parlamento el jueves para una de las dos discusiones a las que debe ser sometida una legislación para ser definitivamente aprobada.

Argentina busca liberación de ciudadanos presos en Venezuela con ayuda de Israel y EEUU El canciller argentino, Pablo Quirno, aseguró este viernes que los Gobiernos de Israel, Estados Unidos e Italia colaboran con el del país suramericano en las negociaciones para lograr la liberación de los dos argentinos detenidos en Venezuela. "La situación de los rehenes, en Venezuela, es una situación muy, muy delicada. El Gobierno argentino está pendiente de la situación, minuto a minuto. Ha estado con países amigos y con nuestras propias gestiones logrando la liberación y las novedades de los diferentes rehenes políticos que tiene Venezuela de ciudadanos argentinos", expresó Quirno durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada (sede de Gobierno). Además, expresó que Argentina ha intentado moderar su retórica sobre esta cuestión "por la delicadeza de la situación" y porque, pese a que en las últimas semanas fueron liberados tres detenidos con ciudadanía argentina, aún quedan allí el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

Zapatero asegura tener "gran confianza" en Delcy Rodríguez y destaca su labor en Venezuela El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este viernes, durante su visita a Caracas, que siente una "gran confianza" en la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. A su juicio, ha dado en un tiempo récord pasos que "están produciendo una nueva manera de respirar" en el país suramericano, "tras muchos años muy difíciles".

Meloni y Vance analizan los últimos acontecimientos en Venezuela La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, abordaron este viernes en una reunión los principales asuntos internacionales, con especial atención a Venezuela e Irán, informó el Gobierno italiano. El encuentro tuvo lugar antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán-Cortina (norte) y contó también con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani. Meloni y Vance ratificaron la sintonía entre los gobiernos de Italia y Estados Unidos y subrayaron el vínculo entre ambos países.