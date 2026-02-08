Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Final Concurso de MurgasSara CarboneroSucesosTiempo AEMET CanariasUD Las PalmasSanta Lucía de TirajanaAlberto Cabré
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  2. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  3. Lejos de casa para encontrarse: jóvenes canarios que hicieron del mundo su lugar
  4. La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
  5. La Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por no respetar la nueva señal: multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos
  6. El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
  7. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  8. La Aemet avisa de cielos nubosos y lluvias débiles al amanecer en Canarias este domingo

Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad: "Quería ir a Harvard, pero la mili me llevó al Sahara"

La Aemet detalla una jornada mayormente soleada en Canarias

La Aemet detalla una jornada mayormente soleada en Canarias

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El perfil del canario de entre 55 y 75 años: cada vez más digital, altruista y viajero

El perfil del canario de entre 55 y 75 años: cada vez más digital, altruista y viajero

El retraso en las becas de apoyo educativo pone en jaque a las familias: "Mi hija es un expediente más"

El retraso en las becas de apoyo educativo pone en jaque a las familias: "Mi hija es un expediente más"

Multado con 500 euros por este error al transportar la bicicleta: la Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios

Multado con 500 euros por este error al transportar la bicicleta: la Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

De 200 a 400 euros de multa: la Guardia Civil revisa el enganche trasero de los vehículos canarios

De 200 a 400 euros de multa: la Guardia Civil revisa el enganche trasero de los vehículos canarios
Tracking Pixel Contents