Multado con 500 euros por este error al transportar la bicicleta: la Guardia Civil vigila a los ciclistas canarios
Las autoridades insisten en la manera más segura de trasladar la bicicleta
La Guardia Civil se encarga de garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto de España. Para ello, lleva a cabo campañas de vigilancia y concienciación para que los conductores cumplan con la normativa establecida.
Los ciclistas cuando transportan su bicicleta en el vehículo, deben cumplir una serie de requisitos que las autoridades se están encargando de revisar.
Cómo transportar la bici correctamente
La manera más sencilla y correcta es llevar la bicicleta en el maletero, siempre que el tamaño del vehículo lo permita. El artículo 19 del Reglamento General de Circulación recoge que "la superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule".
Además, la bicicleta debe ir bien sujeta para evitar que se desplaza durante el trayecto, ya que una maniobra brusca o accidente puede suponer un peligro para los ocupantes del vehículo.
Qué dice la normativa
Cuando no es posible transporta la bici en el interior del coche, los conductores deben recurrir a otras alternativas. En estos casos, es obligatorio cumplir con las siguientes medidas:
- La placa de la matrícula y los pilotos traseros deben ser visibles. Si no lo son, el conductor debe instalar una placa supletoria con matrícula y luces para el portabicicletas.
- El portabicicletas no puede sobresalir más del 15% de la longitud total del vehículo.
- Las bicicletas no pueden sobresalir por los laterales del coche.
- La carga que sobresalga por detrás debe señalizarse obligatoriamente con la señal V-20. En el caso de que la bicicleta ocupe todo el ancho del vehículo se colocará una señal en cada extremo.
- La instalación debe ser segura, evitando caídas o desplazamientos.
Sanciones
No cumplir con la normativa establecida puede acarrear sanciones económicas para los conductores:
- No señalizar correctamente la carga que sobresale del vehículo supone una multa de 80 euros.
- Tapar luces, matrícula o señalización del vehículo también supone una sanción de 80 euros.
- Los conductores serán sancionados con 200 euros cuando la carga no esté bien sujeta y pueda desplazarse de manera peligrosa, poniendo en peligro al resto de conductores de la vía.
- Si la bicicleta o el portabiciletas caen a la vía generando un riesgo grave para el resto de conductores, el responsable será sancionado con 500 euros.
Los agentes recuerdan que estas sanciones no tienen un fin económico, sino que buscan garantizar la seguridad vial y evitar accidentes provocados por cargas mal aseguradas o señaladas.
La Guardia Civil recuerda que cuando aumenten las escapadas para practicar ciclismo, los conductores deben revisar el sistema de transporte antes de iniciar el viaje. Cumplir con la normativa y señalizar la carga es clave para garantizar la seguridad vial y evitar sanciones económicas.
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
- Lejos de casa para encontrarse: jóvenes canarios que hicieron del mundo su lugar
- La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
- La Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por no respetar la nueva señal: multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos
- El personal laboral se equipara en derechos a los funcionarios
- ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
- La Aemet avisa de cielos nubosos y lluvias débiles al amanecer en Canarias este domingo