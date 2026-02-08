Multado con 200 euros y pérdida de 4 puntos: la Guardia Civil vigila a todos los conductores canarios por no respetar la nueva señal
Los agentes avisan a los conductores del peligro de saltarse un semáforo en rojo
La Guardia Civil ha alertado los conductores canarios sobre una nueva señal que ya está presente en muchas carreteras españolas y que sigue extendiéndose al resto. Se trata de la señal S-991c, un distintivo que puede acarrear graves sanciones entre los conductores, incluso la pérdida de puntos.
La baliza V16 es obligatoria desde el pasado 1 de enero, sustituyendo a los triángulos de emergencia. Sin embargo, la Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores que no es la única novedad y que deben seguir la normativa para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.
Qué indica la señal S-991c
Esta señal forma parte del nuevo catálogo de señales aprobado por la DGT, que entro en vigor el pasado 1 de julio. En ciudades como Madrid, Valencia o Zaragoza ya se utilizaban, pero ahora su implantación se ha ampliado progresivamente al resto del país.
La señal muestra un semáforo en rojo acompañado de ondas de radas y tres vehículos (turismo, camión y motocicleta). Lo que expresa que en ese punto de la carretera existe un sistema de cámaras que controla que los conductores respeten el semáforo cuando está en rojo.
Multas
Según el Reglamento General de Circulación se trata de un “control de paso con semáforo en rojo” que cuenta con dos cámaras instaladas a unos metros del semáforo, con las que captan la imagen del vehículo cuando pasa el semáforo en rojo y con la otra cuando termina de cruzar la intersección.
La DGT impone sanciones de 200 euros y 4 puntos de carné de conducir a los conductores que cometan esta infracción considerada grave.
El objetivo es reforzar el control de este tipo de incumplimientos en entornos urbanos. Además, recuerdan que no conocer la señal no exime a los conductores de sanción en el caso de someter la infracción.
