El perfil del canario de entre 55 y 75 años: cada vez más digital, altruista y viajero

Los séniors de Canarias quieren vivir más años y con más calidad. Ellos mismos se definen como personas activas, divertidas y generosas, sobre todo con sus seres queridos. A todo esto se suma que cada vez están más metidos en el mundo virtual. Los isleños de entre 55 y 75 años se están acostumbrando a utilizar sus móviles –u otros dispositivos electrónicos– para leer noticias, usar el correo electrónico e, incluso, para realizar gestiones a través de la banca en línea.

También disfrutan como turistas. Siete de cada diez (67,6%) han viajado en los últimos doce meses y un porcentaje muy similar (69%) prevé hacerlo en el año venidero. Eso sí, lo más habitual es que lo hagan dentro del Archipiélago, desplazándose a otra isla (39%), o moviéndose por otras zonas del país (36%).

Todos estos datos se desprenden del último barómetro del consumidor sénior de las Islas, publicado por la Fundación Mapfre. Aunque este estudio reúna datos de ejercicios anteriores, la directora de Mayores y Participación Activa del Gobierno de Canarias, Verónica Meseguer, resalta que encaja «a la perfección» con el perfil de los séniors canarios. «Ejemplo de ello es que nos pedían mucho hacer viajes, por eso creamos el programa Canarias se mueve +55; les gusta mucho el turismo social y nos lo hacen saber en cada encuentro», subraya.

Brecha digital

La responsable de esta área, dependiente de la Consejería de Bienestar Social, también asegura que, aunque todavía persiste una notable brecha digital, este colectivo se interesa mucho por la digitalización y por la formación tecnológica. «Hay algunos que sorprenden porque se manejan muy bien, todos quieren seguir aprendiendo y mejorando», detalla.

La sensación en la calle, por tanto, es que los séniors quieren atesorar todo el conocimiento posible. Sin embargo, la estadística muestra que seis de cada diez no están dispuestos a seguir estudiando una vez superan la jubilación y que tampoco quieren emprender.

Formación

Para Meseguer, esta tendencia negativa se está revirtiendo porque el porcentaje de mayores que apuesta por la formación es cada vez más alto. No solo en instituciones académicas como la universidad de mayores, también se decantan, por ejemplo, por cursos de idiomas u otras habilidades. «Lo que más me repiten es que se jubilan del trabajo, pero no de la vida», apunta la directora general.

Estos canarios quieren vivir más y mejor. Por ello, cada vez son más conscientes de que con el paso de los años deben cuidar mucho más su salud. La mayoría (71,3%) lo hace a través de su alimentación, del ejercicio físico (59,5%) y del sueño (57,8%). La mitad de ellos también asiste a revisiones médicas periódicas y evita el consumo en exceso de alcohol y tabaco.

Situación económica

El informe también recoge varios aspectos que perfilan la situación económica de estos séniors. Su posición financiera varía de manera notable en función de cada hogar; una buena parte disfruta de ahorros e ingresos, al tiempo que otro sector llega justo a fin de mes. Algo más de la mitad de estos canarios (52%) dispone de más de una vía de ingresos en casa, mientras que ahorrar solo está al alcance de cuatro de cada diez.

En lo que sí coinciden prácticamente todos (92%) es en que la inflación ha tenido un impacto importante en sus vidas y, sobre todo, en sus cestas de la compra. En esta línea, la confianza que depositan en el sistema público de pensiones es alta. Este rango de edad concentra a personas que están a punto de jubilarse y a otras que se retiraron hace casi una década. Solo el 15% tiene contratado un plan de pensiones y apenas dos de cada diez alargarían su vida laboral más allá de los 66 años.

Ayudan a otros familiares

No demuestran el mismo optimismo con la situación económica en general. Ocho de cada diez son pesimistas, creen que empeorará y que, por tanto, tendrán que ayudar más a sus seres queridos. Con este panorama, muchos tienen a sus espaldas una gran responsabilidad. En concreto, siete de cada diez ayudan económicamente a otros miembros de su familia o a personas de su entorno cercano. De ellos, una gran mayoría piensa que este apoyo financiero irá a más en los próximos años.

La generosidad les caracteriza. No solo por la ayuda que prestan en vida, sino porque se esfuerzan en garantizarles un buen futuro a quienes llegan detrás. El 43,8% de los canarios que se encuentran en este rango de edad dejará su vivienda en herencia a sus hijos, frente al 18,6% que opta por sacarle beneficio a la misma. Al respecto, Meseguer resalta que este colectivo aún conserva un «importante» valor: la idea de vivir en comunidad, de ser generosos y de mantenerse en su entorno, con la familia unida.

Para respetar esta mentalidad, los servicios dirigidos a personas mayores están evolucionando hacia esta idea de vivir en comunidad el máximo tiempo posible. Los cuidados se alejan de las macroresidencias para acercarse a su entorno: «Queremos generar ese vínculo porque además hemos comprobado que funcionan muy bien con generaciones más jóvenes, lo ideal es que sigan conectados a su vida».

El envejecimiento activo, una inversión

Con este nuevo modelo, el objetivo es prevenir futuros problemas, como el deterioro cognitivo o el desarrollo de una dependencia severa. Una forma de proceder que, a su juicio, es «una inversión» porque retrasará las posibles intervenciones. «Tenemos que ir más allá de unos centros más modernos; el mobiliario urbano debe ser accesible y ellos tienen que notar los avances en sus propios hogares», detalla.

La responsable del área también asegura que los séniors cada vez piden más actividades porque tienen una mayor fortaleza y una mejor actitud. Además, muchos se preocupan por la sociedad y se interesan, por ejemplo, por el voluntariado. «La vida no se para, hay que derribar ese edadismo porque son personas con mucho que aportar, con un valor social enorme».