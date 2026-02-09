La Aemet apunta a un martes soleado en Canarias con un ligero ascenso de temperaturas

Este martes, Gran Canaria registrará intervalos nubosos en el norte, por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, que abrirán amplios claros durante las horas centrales del día, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, de acuerdo con la previsión de la Aemet.

Las temperaturas subirán ligeramente, con un ascenso más notable de las mínimas en zonas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria, los valores oscilarán entre los 18 y los 22 grados.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas expuestas del extremo oeste y sureste, mientras que en las costas del suroeste predominarán las brisas. En cumbres, el viento será flojo a moderado de componente este.

Resto de islas