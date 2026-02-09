Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet apunta a un martes soleado en Canarias con un ligero ascenso de temperaturas

Jornada estable con predominio del sol, ligero ascenso térmico y viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas expuestas del oeste y sureste

Mapa de temperaturas para el martes

Mapa de temperaturas para el martes / Meteored

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Este martes, Gran Canaria registrará intervalos nubosos en el norte, por debajo de los 1.000 a 1.200 metros, que abrirán amplios claros durante las horas centrales del día, mientras que en el resto de la isla predominarán los cielos poco nubosos o despejados, de acuerdo con la previsión de la Aemet.

Las temperaturas subirán ligeramente, con un ascenso más notable de las mínimas en zonas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria, los valores oscilarán entre los 18 y los 22 grados.

El viento soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas expuestas del extremo oeste y sureste, mientras que en las costas del suroeste predominarán las brisas. En cumbres, el viento será flojo a moderado de componente este.

Resto de islas

  • Lanzarote: Intervalos nubosos, más compactos en el norte y oeste a primeras y últimas horas, con claros durante el día. Temperaturas sin cambios. Viento moderado del nordeste.
  • Fuerteventura: Situación similar a Lanzarote, con intervalos nubosos y amplios claros en el este y sur. Temperaturas estables.
  • Tenerife: Intervalos nubosos en el norte a primeras horas, despejando durante el día. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste flojo, moderado en zonas expuestas.
  • La Gomera, La Palma y El Hierro: Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con algunos intervalos matinales en zonas del norte. Temperaturas con pocos cambios o ligeros ascensos locales.

