Meteorología
La Aemet detalla tiempo tranquilo en Canarias: pocas nubes y viento moderado
La jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica, con nubosidad limitada al norte y oeste y sin cambios térmicos destacados.
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes un predominio de cielos despejados o poco nubosos en Canarias. Solo se esperan intervalos nubosos ocasionales en zonas del norte y oeste del archipiélago, principalmente a primeras y últimas horas del día.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con máximas en torno a los 21 y 22 grados y mínimas entre los 15 y 18 grados en las capitales. El viento soplará del norte o noroeste, en general flojo a moderado, con mayor intensidad en zonas expuestas y en cotas altas. En el mar, habrá viento variable de fuerza 1 a 4, mar rizada a marejadilla y mar de fondo del noroeste de hasta cuatro metros según zonas.
El pronóstico, isla a isla
Lanzarote: nuboso en el norte y oeste, con claros en horas centrales. Resto poco nuboso. Viento moderado del noroeste, girando a norte. Arrecife: 16 / 22 °C
Fuerteventura: nubosidad en norte y oeste, tendiendo a abrir claros al mediodía. Resto poco nuboso. Viento moderado del noroeste, rolando a norte. Puerto del Rosario: 16 / 21 °C
Gran Canaria: norte nuboso por debajo de 1.100–1.300 m, con claros al mediodía. Resto despejado. Viento del norte flojo, moderado en zonas expuestas. Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 21 °C
Tenerife: norte nuboso por debajo de 1.100–1.300 m, con amplios claros centrales. Resto poco nuboso. Viento del norte flojo; moderado en cotas altas del Teide. Santa Cruz de Tenerife: 15 / 22 °C
La Gomera: norte nuboso a primeras horas, abriéndose claros. Resto despejado. Viento del norte flojo, algo más intenso en zonas expuestas. San Sebastián de La Gomera: 16 / 22 °C
La Palma: norte nuboso con claros al mediodía. Resto poco nuboso, con intervalos en el interior del este. Viento flojo a moderado en zonas expuestas. Santa Cruz de La Palma: 15 / 21 °C
El Hierro: norte nuboso por debajo de 1.000–1.200 m, con claros durante el día. Resto despejado. Viento del nordeste flojo a moderado. Valverde: 10 / 15 °C
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
- La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
- La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
- ¿Lloverá mañana en Canarias? La Aemet advierte de cambios y cielos nubosos
- ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
- La Aemet pronostica algo más de calor para el miércoles en Canarias
- Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes canarios