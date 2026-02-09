Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet detalla tiempo tranquilo en Canarias: pocas nubes y viento moderado

La jornada estará marcada por la estabilidad atmosférica, con nubosidad limitada al norte y oeste y sin cambios térmicos destacados.

Predicción del tiempo en Canarias (del 9 al 15 de febrero)

Predicción del tiempo en Canarias (del 9 al 15 de febrero)

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes un predominio de cielos despejados o poco nubosos en Canarias. Solo se esperan intervalos nubosos ocasionales en zonas del norte y oeste del archipiélago, principalmente a primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, con máximas en torno a los 21 y 22 grados y mínimas entre los 15 y 18 grados en las capitales. El viento soplará del norte o noroeste, en general flojo a moderado, con mayor intensidad en zonas expuestas y en cotas altas. En el mar, habrá viento variable de fuerza 1 a 4, mar rizada a marejadilla y mar de fondo del noroeste de hasta cuatro metros según zonas.

El pronóstico, isla a isla

Lanzarote: nuboso en el norte y oeste, con claros en horas centrales. Resto poco nuboso. Viento moderado del noroeste, girando a norte. Arrecife: 16 / 22 °C

Fuerteventura: nubosidad en norte y oeste, tendiendo a abrir claros al mediodía. Resto poco nuboso. Viento moderado del noroeste, rolando a norte. Puerto del Rosario: 16 / 21 °C

Gran Canaria: norte nuboso por debajo de 1.100–1.300 m, con claros al mediodía. Resto despejado. Viento del norte flojo, moderado en zonas expuestas. Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 21 °C

Tenerife: norte nuboso por debajo de 1.100–1.300 m, con amplios claros centrales. Resto poco nuboso. Viento del norte flojo; moderado en cotas altas del Teide. Santa Cruz de Tenerife: 15 / 22 °C

La Gomera: norte nuboso a primeras horas, abriéndose claros. Resto despejado. Viento del norte flojo, algo más intenso en zonas expuestas. San Sebastián de La Gomera: 16 / 22 °C

La Palma: norte nuboso con claros al mediodía. Resto poco nuboso, con intervalos en el interior del este. Viento flojo a moderado en zonas expuestas. Santa Cruz de La Palma: 15 / 21 °C

El Hierro: norte nuboso por debajo de 1.000–1.200 m, con claros durante el día. Resto despejado. Viento del nordeste flojo a moderado. Valverde: 10 / 15 °C

TEMAS

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad: "El apoyo de CC a Aznar abrió muchas puertas a Canarias"

Formación para personas adultas en Canarias: un nuevo futuro para más de 16.500 alumnos cada año

La Aemet detalla tiempo tranquilo en Canarias: pocas nubes y viento moderado

Canarias lidera la peor nota en eficiencia energética de vivienda en España

La Aemet pronostica cielos despejados y viento flojo en Canarias este lunes

Canarias vive un 2025 muy cálido pese a la copiosa lluvia

