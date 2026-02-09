Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad: "El apoyo de CC a Aznar abrió muchas puertas a Canarias"

Alberto Cabré de León relata en esta segunda entrega sobre su trayectoria vital y empresarial cómo su compromiso social le llevó a impulsar el movimiento empresarial canario desde la clandestinidad y el momento histórico que vivió para conseguir avances en España y Europa.

Inicios profesionales

«Mis pinitos profesionales empiezan en el año 1974 en la agencia de publicidad Atlantis y en la fábrica de rótulos de Iris Neón. A partir de ahí me surge la necesidad de dedicar una parte del tiempo a mi tierra. Siempre fui un gran amante de Gran Canaria. Entonces yo digo, tú has estudiado, tienes tu trabajo, pero a partir de ahora también tienes que dedicar una parte de tu vida a temas sociales o institucionales. El primer contacto que yo tuve con este mundo fue, y guardo un grato recuerdo de él, porque fue un maestro para mí, de la mano de Lizardo Martel Cárdenes. Lizardo Martel, un día me dice que está con el Patronato de Turismo de Gran Canaria, que dirige en ese momnento Antonio Cruz Caballero, y que le gustaría que fuera por allí porque necesitaban gente joven. El Patronato de Turismo estaba en la calle Buenos Aires en un local que luego se convirtió en Maya y ahora no sé lo que es. Allí supe de los proyectos que tenía Antonio Cruz para el Patronato Provincial de Turismo, que estaba vinculado al Cabido de Gran Canaria».

Ángel Ferrera

«Luego contacté con un gran amigo mío. Una persona que fue para mí como un hermano. Ángel Ferrera empezaba a tener las mismas inquietudes que me asaltaban a mí. Me llevaba una cierta edad, no mucho, tres o cuatro años. Montamos entonces la primera Federación Empresarial, la Federación Empresarial Canaria (FEC), clandestinamente, en la época de Franco, cuando solo existía el sindicato vertical. Nos reunimos clandestinamente en un piso en Bravo Murillo, cerca del Cabildo de Gran Canaria. Y allí montamos lo que era la Federación Empresarial Canaria. Ese fue el inicio de la Confederación Canaria de Empresarios. Yo después de ahí ya me metí en la Confederación Canaria de Empresarios de la Pequeña y Mediana Empresa (Cecapyme) porque tenía muy buenos clientes en Atlantis en la época de los puertos francos y uno de ellos era Atlántico, que la dirigía Max Rohner. Una empresa puntera».

Alberto Cabré durante la conversación. / José Carlos Guerra

Puerto franco

«Rohner traía Camel y Winston, de RJ Reynolds. Traía Gillette o Polaroid. Traía los productos Heinz. Traía el whisky White Horse. Traía muchos productos. Y claro, las campañas publicitarias venían por ahí, por el puerto franco. Era curioso cómo aquí se podía comprar un producto que se podía traer de Brasil, de Suecia o de Suráfrica. Los Cruz Mayor fueron los primeros que montaron un supermercado. Los primeros que trajeron a Canarias los pollos y pavos congelados de Estados Unidos. Comerse un pollo en aquella época era como comerte en la actualidad el caviar».

Dicotomía empresarial

«En mi época de Cecapyme ya estaba la dicotomía de o eres industrial o agricultor o eres importador. Todavía sigue un poco, pero ya menos. Eso terminó después en una negociación con la famosa frase del entonces secretario de Estado de Hacienda Josep Borrell en la que nos dieron a elegir. “¿Ustedes qué quieren, toyotas o tomates?”. Y el Parlamento de Canarias eligió tomates. O sea, agricultura. En aquella época se veía que la política agraria común podía mantener la agricultura. Ya después hubo sus piques entre industriales e importadores. Todavía sigue la discusión sobre si el AIEM, sí, o el AIEM no. Yo creo que en Canarias hay espacio para vivir todo el mundo. Todo el mundo tiene derecho a montar sus empresas y a montar sus importaciones y sus delegaciones. Ese mundo ha cambiado mucho».

Como Hong Kong

«Es verdad, porque viví el Puerto Franco de lleno, que a lo mejor podríamos haber entrado políticamente en Europa y habernos quedado económicamente fuera. Con lo cual, hubiésemos sido una referencia comercial y hubiésemos sido una suerte de Hong Kong si hubiéramos mantenido el atractivo comercial que tenía Canarias en aquella época. Cuando todo el mundo venía aquí a comprar. Ahora ya eso se acabó. Ahora incluso esto es más caro que el resto de Europa. La política de entrada en el mercado común influyó mucho y también influyó mucho el comienzo de la democracia. Había unos componentes supranacionales o suprarregionales que nos obligaron a elegir ese modelo. También es verdad que hemos sacado partido a nuestra entrada completa en el mercado común porque sin los fondos europeos que han llegado en Canarias en estos últimos 40 años no hubiésemos podido sobrevivir aquí».

Qué difícil es hacernos entender en la Península, e incluso en Europa muchas veces, aunque a veces Europa nos ha entendido mejor que los gobiernos de España"

La larga batalla

«Me da pena. Haciendo un recorrido por toda la larga batalla que hemos tenido desde el año 70 y pico con el REF antiguo, con el Fondo de Previsión para Inversiones; después la actualización en el año 1994 del REF; y ahora la renovación que hay del REF y de los reglamentos; el reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica en el derecho primario europeo fijado en el Tratado de Lisboa; el reconocimiento en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía…; pues resulta que todo eso que está muy bien explicado en las exposiciones de motivos después ha necesitado una lucha constante».

Incomprensión

«Y todavía dura porque nunca se ha entendido que Canarias necesita medidas que la acerquen al continente europeo por su lejanía, por su fragmentación, por su falta de economía de escala, por su falta de materias primas. No se ha terminado de entender nunca así. Siempre hablan de los privilegios, y eso dura todavía. Qué difícil es hacernos entender en la Península, e incluso en Europa muchas veces, aunque a veces Europa nos ha entendido mejor que los gobiernos de España. Es triste ver como la realidad sigue siendo esa».

Alberto Cabré aprieta sus manos. / José Carlos Guerra

Quitar fondos

«Ahora nos quieren quitar o confundir los fondos del REF con la financiación autonómica. Que eso nos costó un montón. Y el aprendizaje que yo tengo de aquella época y que es actual es que hay que llegar siempre a un consenso, a un pacto social y político. Es muy importante que se tenga en cuenta la voz de los empresarios. Los políticos, cualquiera que sea el partido, y los empresarios deben estar unidos. Hemos caminado poco juntos y a veces en sentido totalmente inverso. Nosotros siempre nos hemos entendido bien con los sindicatos. Ha habido bastante paz social, ha habido bastante concertación social. Sólo falta más unidad con los políticos. Que nos hagan algo de caso. Los que creamos empleo somos los empresarios, no las instituciones. Los que tomamos el riesgo y hacemos las inversiones somos los empresarios. Muchas veces somos lo que vemos las cosas desde un punto de vista práctico, de eficacia y de rentabilidad, pero no solo de rentabilidad económica, también de rentabilidad social».

Independiente

«Accedí a la presidencia de la Confederación Canaria de Empresarios en 1995. Estuve hasta 2001. Yo creo que fue una época muy buena. No hay nada en el mundo empresarial como tener criterios propios y tener independencia de cualquier presión política o no política para defender los intereses generales empresariales de Gran Canaria y del Archipiélago. Yo en la Confederación Canaria de Empresarios y Ángel Ferrera, en paz descanse, en la presidencia de la Cámara de Comercio, creo que marcamos un hito. Nos combinamos muy bien. Él en algunas cosas de comercio exterior y yo en cosas interiores. Recuerdo defender criterios que fueron fuente de conflictos permanentes con el Gobierno de Canarias de aquel momento. Hubo un esfuerzo tremendo por parte de estas dos organizaciones. Montamos la plataforma pro Circunvalación porque aquí había un déficit de carreteras impresionante y logramos la circunvalación, que ha sido la mayor inversión en infraestructuras de Canarias».

Votos de CC

«Tuvimos la suerte de que en la época de José María Aznar como presidente del Gobierno de España y de Rodrigo Rato, como ministro de Hacienda, Coalición Canaria tenía cuatro diputados y mucha influencia en Madrid. Fue el tiempo en el que José Carlos Mauricio logró los premios Sagasta [diputado revelación] y Argüelles [ mejor orador y ahora premio Emilio Castelar] en el Congreso de los Diputados. Esa influencia canaria nos abrió muchas puertas. Cuando llegó la negociación del REF de 1994, Rato siempre se puso a nuestra disposición y daba instrucciones a la representación española ante la Comisión Europea y junto a la oficina de Canarias en Bruselas pudimos negociar directamente con los comisarios y sacar adelante los artículos el 25, 26 y 27, que son claves en el REF. La bonificación a la producción en Canarias y la Reserva de Inversiones. Sacamos adelante muchos documentos importantes. Fue una época muy buena».

Logramos grandes infraestructuras para Gran Canaria, dimos un vuelco que era necesario para la movilidad y el transporte. La ciudad y la isla estaban colapsadas"

Fuertes inversiones

«Logramos grandes infraestructuras para Gran Canaria. La Variante de Tafira para complementar las primeras fases de la Circunvalación a Las Palmas de Gran Canaria, la obra de Puerto Rico a Arguineguín y después de Arguineguín a Mogán. Una obra que todavía no se ha terminado porque falta el tramo entre Agaete y La Aldea para culminar el anillo insular. Dimos un vuelco a las infraestructuras viarias que era necesario para la movilidad y el transporte. La ciudad y la isla estaban colapsadas. Aquella vieja carretera hacia el Sur de dos carriles, uno de ida y uno de vuelta, pasando por el famoso bar La Estrella de Vecindario. Era muy duro de vivir. Y entonces, bueno, se impulsó el desarrollo del Sur. Desde los años 70 y pico, ya Canarias era un destino turístico reconocido. Empezamos por los países nórdicos y hoy pues tenemos una cifra global de 18 millones de turistas, 55 millones de pasajeros».

Voz en madrid

«Tener voz en Madrid con los votos de CC hizo que Aznar delegara en Rato y Rato delegó en nosotros. Tanto en José Carlos Mauricio como en Ángel Ferrera y en mí. Esa fue una batalla que libramos en Bruselas muy importante, muy importante. Estuvimos arropados. Fue un hito en defensa de los intereses del Archipiélago. De ahí se colgaron después muchos fondos europeos, se colgó la región ultraperiférica y se fue avanzando un montón en el terreno europeo, pero al mismo tiempo avanzamos en el terreno de España».

Converso del REF

«Me acuerdo de que había un secretario de Estado de Hacienda, ya en la etapa de Mariano Rajoy, que intentaba aunar los recursos del REF con los de la financiación autonómica y tuvimos una reunión en el hotel Santa Catalina y lo convencimos. En el hotel Santa Catalina, entre la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, Luis Padilla, que hoy en día está en el Gobierno de Canarias, y algunos más, como José Manuel Soria, que entonces ya era ministro. Entre todos lo intentamos, y aquel hombre salió de aquí convencido y decía, qué razón tienen en esto que están pidiendo. Y fue cuando ya definitivamente colgamos el REF en una parte y la financiación en otra».

Alberto Cabré se explica, durante la entrevista. / José Carlos Guerra

Luchar toda la vida

«La financiación autonómica siempre ha sido una batalla de Canarias de las que hay que luchar durante toda la vida, gobierno tras gobierno. Hay unos déficits en las Islas que no se solucionan con los fondos del REF. Sobre todo en temas de educación, de inversión, de sanidad. Esos temas hay que ayudarlos. Esos temas tienen que tener su fundamento. Yo creo que el Gobierno de Canarias que sí, que recauda el IGIC, que tiene impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones, Donaciones, una parte del IRPF… Deberíamos tener muchas más competencias. Ahí estamos pendientes de tener competencias en los puertos, en los aeropuertos, de tener más competencias en temas fiscales… Yo creo que si hay alguna región de España que se merezca un tratamiento diferencial es Canarias, pero no por privilegio, sino por necesidad y porque se demuestra con datos cada día. Pero es una batalla que todavía dura, en el siglo XXI. Esperemos que acabe pronto».

Dos Canarias

«En temas sociales hay que echar una mano. Es decir, no puede ser que haya dos Canarias, que seamos el ejemplo de crecimiento del PIB español, por lo tanto, de Europa, pero resulta que se nos esté quedando gente atrás. Eso no puede ser. Hay que corregirlo como sea y para eso puede ser importante que el Régimen Económico y Fiscal de Canarias se dedique en una parte a la población. Ya se dedica con el agua, la alimentación, la energía…, pero esto se podría ampliar a través de la renta, a través de incentivos del trabajo. De manera que la gente sienta como algo más suyo el Régimen Económico y Fiscal, que no es de los empresarios, que es de toda Canarias. Y además lo tenemos colgado en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía. El REF no es un privilegio, es una necesidad. Creo que eso hay que ponerlo un poco en orden».

Este martes, 10 de febrero, tercera entrega: «Las universidades públicas y privadas enriquecen a las Islas»