La DGT intensifica el control de camiones y guaguas en Canarias hasta el 15 de febrero

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde este 9 de febrero y hasta el día 15 una nueva campaña especial de vigilancia y control dirigida a los vehículos de transporte de mercancías y de viajeros. El operativo se desarrollará en todo el territorio nacional, incluida Canarias, y se centrará tanto en el estado de los vehículos como en las condiciones de los conductores profesionales.

Esta iniciativa se enmarca dentro del calendario anual de campañas específicas que impulsa Tráfico con el objetivo de reducir la siniestralidad en carretera y mejorar la seguridad en uno de los sectores con mayor presencia en la red viaria. La actuación cobra especial relevancia en el Archipiélago tras los resultados de la última campaña realizada en febrero de 2025, en la que se detectaron 595 infracciones.

Casi 600 denuncias en la última campaña en Canarias

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Canarias, durante la campaña anterior se inspeccionaron un total de 2.824 vehículos en las Islas. De ellos, 2.376 eran camiones, que dieron lugar a 492 denuncias, mientras que se controlaron 448 guaguas, con 103 infracciones detectadas.

Estas cifras reflejan, según Tráfico, la importancia de mantener una vigilancia constante sobre este tipo de vehículos, que por sus dimensiones, peso y número de ocupantes pueden tener consecuencias más graves en caso de accidente.

Qué se controla en esta campaña de la DGT

Durante los próximos días, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, en coordinación con policías locales y cuerpos autonómicos, realizarán controles en todo tipo de carreteras y en cualquier franja horaria, con especial atención a las vías con mayor circulación de camiones y guaguas.

Inspección de vehículos y documentación

Uno de los ejes principales del operativo será la revisión de la documentación obligatoria y de las condiciones técnicas de los vehículos, comprobando aspectos como el estado general, los sistemas de seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.

Control del conductor profesional

La campaña pone también el foco en el conductor, verificando que cuente con la habilitación y los permisos necesarios, así como el respeto a los tiempos de conducción y descanso, un factor clave para prevenir accidentes relacionados con la fatiga.

Velocidad, alcohol y drogas

Además, los agentes prestarán especial atención a las causas generales de la siniestralidad, como los excesos de velocidad y el consumo de alcohol y drogas al volante, comportamientos que suponen un riesgo añadido en vehículos de gran tamaño o con pasajeros.

Un operativo preventivo en toda la red viaria

La DGT subraya que esta campaña tiene un carácter preventivo, no solo sancionador, y busca concienciar tanto a empresas como a conductores sobre la necesidad de cumplir la normativa para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

El control se extenderá a carreteras convencionales, vías rápidas y tramos urbanos, adaptándose a las características del tráfico en cada zona del Archipiélago.