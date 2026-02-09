Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.SucesosLoteríasVivienda CanariasCristina PérezJubilaciónTiburón El Agujero
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  2. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  3. La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
  4. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  5. ¿Lloverá mañana en Canarias? La Aemet advierte de cambios y cielos nubosos
  6. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  7. La Aemet pronostica algo más de calor para el miércoles en Canarias
  8. Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes canarios

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad: "El apoyo de CC a Aznar abrió muchas puertas a Canarias"

Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad: "El apoyo de CC a Aznar abrió muchas puertas a Canarias"

Formación para personas adultas en Canarias: un nuevo futuro para más de 16.500 alumnos cada año

Formación para personas adultas en Canarias: un nuevo futuro para más de 16.500 alumnos cada año

La Aemet detalla tiempo tranquilo en Canarias: pocas nubes y viento moderado

La Aemet detalla tiempo tranquilo en Canarias: pocas nubes y viento moderado

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

Canarias lidera la peor nota en eficiencia energética de vivienda en España

Canarias lidera la peor nota en eficiencia energética de vivienda en España

La Aemet pronostica cielos despejados y viento flojo en Canarias este lunes

La Aemet pronostica cielos despejados y viento flojo en Canarias este lunes

Canarias vive un 2025 muy cálido pese a la copiosa lluvia

Canarias vive un 2025 muy cálido pese a la copiosa lluvia
Tracking Pixel Contents