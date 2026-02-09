EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Los principales aliados de Machado salen de prisión y piden la libertad de Venezuela

Varios de los principales aliados de la líder opositora María Corina Machado salieron este domingo de prisión y encabezaron caravanas de motocicletas y automóviles en Caracas para pedir la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos, justo cuando se cumple un mes del anuncio de liberaciones del Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Los opositores salieron además en medio del proceso de consultas que realiza el Parlamento con sectores de la sociedad civil para aprobar esta semana una ley de amnistía que fue propuesta por la mandataria encargada.

Durante la jornada del domingo, al menos 35 personas fueron excarceladas, según verificó la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de los presos políticos, entre ellos el opositor Juan Pablo Guanipa, uno de los más cercanos a Machado y de los mayores críticos del chavismo.