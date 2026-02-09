Multado con 200 euros por llevar en mal estado este elemento básico para la seguridad: la Guardia Civil pone el foco en los vehículos canarios

Los neumáticos de tu vehículo "son lo único que te mantiene en contacto con la carretera", son un elemento fundamental del vehículo y, por ello, hay que prestarles atención antes de realizar un desplazamiento.

La Guardia Civil ha explicado a través de un video publicado sus redes sociales a los conductores lo qué significan los números que aparecen en los neumáticos del coche y la importancia de prestarles atención. El mensaje es claro, "revisa tus neumáticos"

¿Qué indican los números que aparecen en las ruedas del coche?

Los agentes advierten a los conductores de que en las ruedas del coche aparecen unos códigos que deben coincidir con la ficha técnica del vehículo. En ellos se indica:

El ancho del neumático en milímetros

en milímetros El perfil , que es el porcentaje del ancho

, que es el porcentaje del ancho El diámetro de la llanta , en pulgadas

, en pulgadas El índice de carga , marca el peso máximo que puede soportar cada rueda

, marca el peso máximo que puede soportar cada rueda El código de velocidad , representado por una letra que señala la velocidad máxima permitida

, representado por una letra que señala la velocidad máxima permitida El tipo de estructura

Además, la ficha técnica recoge los neumáticos equivalentes autorizados, ya que pueden ser de invierno, verano o "de todas las estaciones". Esta información es importante "según la zona en la que vivas".

Sanciones

Los conductores que no cumplan con la normativa se enfrentan a multas de 200 euros por cada neumático, una cifra que puede ascender hasta 800 euros si todos los neumáticos se encuentran en malas condiciones para circular.

Además, la Guardia Civil advierte, "usar un neumático inadecuado no es solo peligroso, sino también sancionable".

El estado de los neumáticos fundamental para circular

Las multas oscilan entre 90 y 200 euros, pudiendo aumentar en función de las ruedas dañadas:

Neumáticos no homologados: circular con neumáticos de competición por una vía convencional puede suponer una multa entre 90 y 120 euros por rueda

circular con neumáticos de competición por una vía convencional puede suponer una multa Neumáticos diferentes en el mismo eje: una infracción que supone una multa de 150 euros por rueda.

una infracción que supone una multa de Neumáticos muy desgastados: el dibujo debe tener como mínimo una profundidad de 1,6 mm , cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta 200 euros porque se considera una infracción grave.

el dibujo debe tener como mínimo una , cada rueda que este por debajo puede derivar en una multa de hasta porque se considera una Neumáticos en mal estado: vigilar que no tengan grietas ni bultos, ya en el caso de accidente pueden verse implicados más vehículos por culpa de un mal cuidado. Esta infracción también se considera grave y supone sanciones de 200 euros.

Sin embargo, ni el Código de Circulación ni la DGT contemplan sanciones por no llevar la presión adecuada en los neumáticos. Pero es fundamental revisar la presión, especialmente cuando se vayan a realizar viajes largos.

El objetivo de la DGT

La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras españolas y para ello emplear campañas de prevención. No buscan sancionar a los conductores, sino concienciar de que la prevención puede salvar vidas.