Pantallas y redes sociales, los monstruos digitales de la falta de autoestima y empatía

La barrera entre la vida real y el entorno digital cada vez es más difusa. La estandarización del uso de redes sociales ha llegado a tal punto que, sobre todo en las generaciones más jóvenes, resulta incluso extraño que una persona no tenga un perfil en Instagram, Facebook o TikTok. Horas y horas haciendo scroll se ha convertido en una práctica habitual, tanto que las pantallas son ya una de las principales adicciones de los jóvenes.

La problemática ha alcanzado tal dimensión que se encuentra en el centro de la conversación política, donde tanto España —con el anuncio por parte de Pedro Sánchez de medidas para restringir el acceso a los menores de 16 años— como Europa —con la consideración de la Comisión Europea de que el diseño adictivo de TikTok podría infringir la Ley de Servicios Digitales— han comenzado a tomar cartas en el asunto.

Esto acarrea múltiples efectos negativos en los adolescentes. Según un artículo publicado en la revista científica Lexenlace, la adicción a las redes sociales está muy relacionada con diversos factores psicológicos como la soledad, el miedo a perderse algo (FOMO) y una baja atención plena, junto con síntomas como la ansiedad y la depresión.

El psicólogo Hugo Fernández, experto en ansiedad y especializado en psicología educativa, afirma que el hecho de que en la sociedad se esté rodeados de pantallas —empezando por la que tenemos en el bolsillo— «resta atención y concentración en los usuarios, factores que tienen una influencia directa en la capacidad de aprendizaje que afecta especialmente a los adolescentes».

De igual manera, la continua exposición al mundo irreal que dibujan las redes sociales, en el que la máxima es dar la mejor imagen —tanto a nivel de experiencias vividas como exposición a cánones de belleza inalcanzables— deriva en «problemas de salud mental como la falta de autoestima, ansiedad o depresión, debido a la competitividad continua que prima en este entorno».

Cinco horas al día

El informe sobre Adicciones Compartamentales realizado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones pone el foco en que el 15,3% de los estudiantes de entre 14 y 18 años tienen un posible uso problemático de las redes sociales. Durante los días de colegio, el 39,5% de los alumnos declara utilizarlas durante dos y tres horas diarias, factor que aumenta en los días no lectivos, donde el 34,4% del alumnado confiesa usarlas durante más de cinco horas al día.

Al hablar de aprendizaje, Fernández no hace referencia exclusivamente al entorno académico, sino al conjunto de facetas que conforman la vida en sociedad. En este sentido, afirma que «el engancharse al entorno digital les quita situaciones reales», que afectan de forma directa a la capacidad que el adolescente tendrá para interpretar situaciones sociales o las emociones de la otra persona, debido a la despersonalización que se produce en las interacciones digitales.

El profesional lo ejemplifica aludiendo a las diferencias que existen al tener una misma conversación por WhatsApp, llamada o en persona, donde en cada una se van añadiendo una serie de factores —como la entonación o el lenguaje no verbal— que cambian el sentido del mensaje.

En este respecto, el psicólogo añade que «el tener a una persona delante genera una mayor implicación emocional y desarrollo de la empatía: va a tener menos impacto emocional tener una conversación por WhatsApp que en un asadero, donde se nutre del contacto físico, de las diversas personalidades y su lenguaje no verbal». Esto afecta especialmente a los menores, continúa, pues no cuentan con «la hemeroteca de experiencias previas vividas» que tienen las personas más adultas.

La producción de dopamina artificial producida por redes sociales como TikTok también deriva en problemáticas graves a nivel cognitivo. El experto hace un paralelismo con los medicamentos y explica que «si tomas un paracetamol todos los días, llega un momento en el cuerpo en el que producirá menos efectos por habituación. Lo mismo pasa con la dopamina». Este neurotransmisor genera satisfacción muy rápida, pero también muy volátil, desarrollando una conducta de adicción que puede conducir a estilos de vida que lleven a ansiedad, estrés e, incluso, padecer síndrome de abstinencia.

El psicólogo añade que también provoca en la juventud una intolerancia a la frustración y el aburrimiento, derivando en un «déficit en la capacidad de gestión emocional del adolescente». Fernández utiliza de ejemplo los padres que le dan una tableta a su hijo mientras esperan en la consulta del médico para «que se esté tranquilo», pero esto realmente es perjudicial para el menor.

«El aburrimiento es la puerta de entrada a la creatividad. Si el niño se aburre, se dará una vuelta en la que ya está explorando el espacio, hablará con la de recepción para potenciar la comunicación o pedirá un boli para dibujar o escribir. Le obliga a buscar alternativas», comenta.

Finalmente, al hablar sobre la posible restricción a las redes sociales para menores de 16 años, cree que el foco no debe estar sólo en prohibir el acceso a los jóvenes a las redes, sino en formar también a los padres y personas de su entorno. «Muchas veces, los adultos proyectamos, y eso hay que tenerlo en cuenta al introducir cualquier cambio social», sentencia. No tardarán las medidas al respecto.