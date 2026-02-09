El Teide registra 90 pequeños pulsos sísmicos durante el fin de semana

El Teide ha vuelto a temblar este fin de semana. Durante los últimos tres días–incluyendo hoy lunes–, el entorno de Las Cañadas del Teide ha registrado un total de 90 pulsos sísmicos. Una actividad muy leve y casi imperceptible que, según los científicos, está dentro de su comportamiento habitual del sistema volcánico.

Desde el pasado sábado, 7 de febrero, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en la isla de Tenerife varias series de eventos sísmicos en la zona de Las Cañadas del Teide. Según explica el IGN, esta actividad está ocurriendo en forma de pulsos de eventos de baja frecuencia, pero también con algunos terremotos de tipo híbrido intercalados. En concreto, en estos días se han detectado hasta 13 terremotos con una magnitud de entre 0,4 y 1,6 mbLg.

La mayor parte de estos eventos se concentra en el sector oeste de Las Cañadas del Teide, a una profundidad aproximada de entre 10 y 12 km, una zona donde ya se han registrado episodios similares en los últimos años.

90 terremotos

El número total de eventos detectados durante los últimos 3 días está en torno a 90, aunque hay ciertos periodos de tiempo en los que resulta difícil contabilizarlos debido al solape de los eventos. Cabe destacar especialmente una serie registrada el sábado 7 de febrero entre las 18:25 y las 19:00 horas, así como una señal de mayor duración detectada este lunes a las 10:23 horas.

Este tipo de señales sísmicas suele estar asociado al movimiento de fluidos en profundidad, un proceso habitual en sistemas volcánicos activos como el de Tenerife. Con la información disponible en este momento, el IGN no observa indicios de cambio significativo en el estado del sistema volcánico. Como insiste el director del IGN, Itahiza Domínguez, "no hay cambios en otros indicadores". En concreto, "la deformación que hay desde hace tres años no ha cambiado" y "la cantidad de CO2 que sale del cráter, que aumentó hace unos años, sigue igual", tal y como explica el científico.

Tras informar a las autoridades y al resto del comité científico, el IGN continúa con la vigilancia permanente de la actividad sísmica y volcánica de la isla, prestando especial atención a la evolución de estas señales.