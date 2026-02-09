Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Médico detenido Las PalmasConstrucción 468 viviendasBochinche JuansitoMuerto Las CanterasEstado playas de TeldeMujer Luis García UD Las Palmas
instagramlinkedin

Torres destaca los acuerdos con la patronal frente a los encontronazos por el salario mínimo

El ministro detalla a la patronal de Las Palmas el nuevo sistema de financiación autonómica

Ángel Víctor Torres, con Salud Gil, Pedro Ortega y José Cristobal García.

Ángel Víctor Torres, con Salud Gil, Pedro Ortega y José Cristobal García. / LP / DLP

Julio Gutiérrez

Julio Gutiérrez

Las Palmas de Gran Canaria

“La mayoría de los asuntos que el Gobierno de España ha llevado a la mesa tripartita donde está también la patronal han salido por unanimidad”. De este modo se ha expresado este lunes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras mantener una reunión con la Junta Directiva de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

En el encuentro, el también secretario general de los socialistas canarios ha expuesto las líneas maestras del nuevo sistema de financiación que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo central. Un asunto que está pendiente de una negociación previa a la aprobación, posibilidad esta última que a día de hoy parece muy lejana por la oposición del Partido Popular (PP), que gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas.

Quiebra

En los últimos años han sido varias las ocasiones en las que las organizaciones empresariales han acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de quebrar el diálogo social a cuenta de los incrementos del salario mínimo interprofesional o el recorte de la jornada laboral, entre otros asuntos. La destinataria de buena parte de las críticas al respecto ha sido la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

“Acepto cualquier propuesta, incluso cualquier crítica, pero me quedo con que han sido más los acuerdos que los disensos con la patronal”, ha afirma Ángel Víctor Torres. Más en concreto, sobre el desarrollo de la reunión con los principales dirigentes de la CCE, el ministro ha afirmado que le “han escuchado” y ha colocado este clima de entendimiento dentro del contexto de “una relación fluida” encaminada a mejorar la vida de los isleños.

"Tendiendo la mano"

“Eso lo vamos a seguir haciendo, tendiendo la mano, lo cual no significa que siempre estemos de acuerdo”, ha matizado Torres. Una posición de partida que puede incluir también la propuesta de renovación del sistema de financiación en la que se ha embarcado el Gobierno de España como parte de su compromiso con Esquerra para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.

Noticias relacionadas

“Hemos podido hablar de forma fluida, de forma directa, y tengo que agradecer al ministro esa predisposición”, ha asegurado por su parte el presidente de la patronal de Las Palmas, Pedro Ortega. La intención de los empresarios es “mantener el nivel máximo de financiación”, si bien ha reconocido que el sistema es “complejo” y está sujeto a “negociación”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  2. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  3. La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
  4. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  5. ¿Lloverá mañana en Canarias? La Aemet advierte de cambios y cielos nubosos
  6. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  7. La Aemet pronostica algo más de calor para el miércoles en Canarias
  8. Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes canarios

El presidente Clavijo vincula el 'decreto Canarias' a garantizar el futuro de "los más vulnerables"

El presidente Clavijo vincula el 'decreto Canarias' a garantizar el futuro de "los más vulnerables"

Liberados los canarios Catalina Ramos y José Luis Machín, presos políticos en Venezuela

Liberados los canarios Catalina Ramos y José Luis Machín, presos políticos en Venezuela

El Teide registra 90 pequeños pulsos sísmicos durante el fin de semana

El Teide registra 90 pequeños pulsos sísmicos durante el fin de semana

Torres destaca los acuerdos con la patronal frente a los encontronazos por el salario mínimo

Torres destaca los acuerdos con la patronal frente a los encontronazos por el salario mínimo

Los ingenieros critican que las comunidades autónomas los releguen y den todo el trabajo a la empresa pública Ineco

Los ingenieros critican que las comunidades autónomas los releguen y den todo el trabajo a la empresa pública Ineco

La DGT intensifica el control de camiones y guaguas en Canarias hasta el 15 de febrero

La DGT intensifica el control de camiones y guaguas en Canarias hasta el 15 de febrero

Multado con 200 euros por llevar en mal estado este elemento básico para la seguridad: la Guardia Civil pone el foco en los vehículos canarios

Multado con 200 euros por llevar en mal estado este elemento básico para la seguridad: la Guardia Civil pone el foco en los vehículos canarios

Las pasiones que mueven a Canarias protagonizan la nueva entrega de 'Noveleros'

Las pasiones que mueven a Canarias protagonizan la nueva entrega de 'Noveleros'
Tracking Pixel Contents