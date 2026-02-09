Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Gobierno de Canarias confirma la liberación de Catalina Ramos, presa política en Caracas

La dirigente de Vente Venezuela llevaba ocho meses detenida en el centro penitenciario El Helicoide de Caracas

Catalina Ramos (Vente Venezuela). / ED

Las autoridades venezolanas han puesto en libertad a Catalina Ramos, una ciudadana de doble nacionalidad hispanovenezolana y dirigente del partido opositor Vente Venezuela, tras permanecer ocho meses encarcelada como presa política. La noticia fue confirmada este domingo por el Gobierno de Canarias, que también informó de que ya ha mantenido una conversación con la afectada. Actualmente, Ramos se encuentra acompañada por el cónsul de España en Caracas.

De origen canario, bióloga de profesión y madre de tres hijos, Ramos fue detenida el 26 de mayo de 2025 y permanecía recluida en el centro penitenciario El Helicoide, conocido por albergar a numerosos presos políticos. En su formación, Vente Venezuela liderada por María Corina Machado y Edmundo González, ocupaba el cargo de coordinadora nacional de Asociaciones Ciudadanas.

Durante su detención, diversas organizaciones opositoras la señalaron como víctima de una campaña de represión política por parte del Gobierno, en un contexto de creciente persecución contra voces críticas.

El partido Vente Venezuela celebró su liberación a través de sus redes sociales, destacando la importancia de su trayectoria y el alivio por su salida de prisión.

Más presos políticos con nacionalidad española

El caso de Catalina Ramos no es aislado. La cifra de presos políticos en Venezuela con nacionalidad española o raíces familiares en España sigue aumentando, según han denunciado medios y organizaciones internacionales.

Noticias relacionadas

Uno de los casos más recientes es el de José Luis Machín, exalcalde de Barinas y dirigente del partido centrista Primero Justicia (PJ). Machín, de 64 años y de ascendencia canaria al 100%, fue detenido en el marco de la represión contra líderes opositores. Su arresto, revelado por el diario El Mundo, ha generado preocupación en España y refuerza las denuncias sobre la persecución sistemática de ciudadanos críticos con el régimen venezolano.

