El Gobierno de Canarias confirma la liberación de Catalina Ramos, presa política en Caracas
La dirigente de Vente Venezuela llevaba ocho meses detenida en el centro penitenciario El Helicoide de Caracas
Las autoridades venezolanas han puesto en libertad a Catalina Ramos, una ciudadana de doble nacionalidad hispanovenezolana y dirigente del partido opositor Vente Venezuela, tras permanecer ocho meses encarcelada como presa política. La noticia fue confirmada este domingo por el Gobierno de Canarias, que también informó de que ya ha mantenido una conversación con la afectada. Actualmente, Ramos se encuentra acompañada por el cónsul de España en Caracas.
De origen canario, bióloga de profesión y madre de tres hijos, Ramos fue detenida el 26 de mayo de 2025 y permanecía recluida en el centro penitenciario El Helicoide, conocido por albergar a numerosos presos políticos. En su formación, Vente Venezuela liderada por María Corina Machado y Edmundo González, ocupaba el cargo de coordinadora nacional de Asociaciones Ciudadanas.
Durante su detención, diversas organizaciones opositoras la señalaron como víctima de una campaña de represión política por parte del Gobierno, en un contexto de creciente persecución contra voces críticas.
El partido Vente Venezuela celebró su liberación a través de sus redes sociales, destacando la importancia de su trayectoria y el alivio por su salida de prisión.
Más presos políticos con nacionalidad española
El caso de Catalina Ramos no es aislado. La cifra de presos políticos en Venezuela con nacionalidad española o raíces familiares en España sigue aumentando, según han denunciado medios y organizaciones internacionales.
Uno de los casos más recientes es el de José Luis Machín, exalcalde de Barinas y dirigente del partido centrista Primero Justicia (PJ). Machín, de 64 años y de ascendencia canaria al 100%, fue detenido en el marco de la represión contra líderes opositores. Su arresto, revelado por el diario El Mundo, ha generado preocupación en España y refuerza las denuncias sobre la persecución sistemática de ciudadanos críticos con el régimen venezolano.
- Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
- La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
- La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
- ¿Lloverá mañana en Canarias? La Aemet advierte de cambios y cielos nubosos
- ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
- La Aemet pronostica algo más de calor para el miércoles en Canarias
- Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes canarios