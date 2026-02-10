Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad: "Las universidades públicas y privadas enriquecen a las Islas"

El empresario Alberto Cabré de León, consejero delegado de Atlantis Publicidad, recuerda su paso por otras instituciones de Canarias y de Gran Canaria, como la Unión Deportiva Las Palmas, y destaca la importancia del trabajo, la formación y la emprendeduría.

La necesaria inmigración

«Hay cifras que sorprenden. Tenemos en Canarias el índice de natalidad más bajo de España, 0,8 nacimientos por mujer. Y uno de los índices de envejecimiento más altos. Estamos cercanos ya a tener al 14% de la población que trabaja, que está de alta, de fuera, básicamente italianos y latinoamericanos. Eso hay que tomarlo en el buen sentido, son gente que contribuye al crecimiento del PIB, son gente que trabaja en lo que no trabajan los canarios. La dependencia, la construcción, la hostelería... Y también hay mucha gente con talento. Cada vez hay más nómadas digitales. Hay cada vez más gente que viene a homologar su título aquí, sobre todo de Latinoamérica, y vienen médicos y gente de un cierto nivel. Las universidades de aquí se han abierto, no solamente la ULPGC, sino también las universidades privadas, tanto la del Atlántico Medio como la Fernando Pessoa. Se están dando grandes pasos en la Formación Dual, la formación profesional dual es el futuro de Canarias. O sea, los oficios. De hecho, yo creo que hay más empleo hoy en día para la gente que sale de la formación profesional. Muchos de ellos se ponen muy pronto a trabajar».

Darle valor al trabajo

«La mayoría de las grandes o medianas empresas de Canarias ya tienen su propio departamento de formación. Hablo de Lopesan, Astican, Femepa, Binter, Contactel… tienen sus propias formaciones. Eso es un indicador de que hay trabajo y hay que darle valor al trabajo. La gente joven tiene que estar convencida de que estamos en un mundo competitivo y que cada vez va a ir a más. Máxime con el avance de las nuevas tecnologías. La gente tiene que aprender a valorar lo que es un puesto de trabajo. O sea, no se puede vivir, no se puede mantener a una persona viviendo de subvenciones y ayudas. Hay que tener iniciativa. Y añado que no todo es trabajar por cuenta ajena. Hay que tener sentido del emprendimiento, trabajar por cuenta propia y hacerse pequeño empresario».

Oportunidades

«No hay más que salir por ahí para ver un mundo de oportunidades. Yo he aprendido mucho. Viajo por motivos familiares a Estados Unidos, a Miami. Es un mundo que aquí está por empezar. Hay muchas necesidades en el día a día que la gente no cubre. En nuevas tecnologías, en temas de inversión en nuevos mercados, en temas de intentar con la inteligencia artificial y con las herramientas que tenemos hoy en la mano hacer más fácil la vida a la gente, a los consumidores. Hay todavía muchos caminos por recorrer».

Su paso al CES

«Siendo presidente de la Confederación Canaria de Empresarios el Gobierno de Jerónimo Saavedra me nombra presidente del CES. Tenían un candidato a presidirlo, que era José Ángel Rodríguez, buen amigo, economista de La Palma, pero en un momento dado renunció. Y entre todos, empresarios, sindicatos y consumidores me eligieron. Fui el primer presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, cuando estaba en el palacete de San Bernardo, donde precisamente Jerónimo Saavedra había sido presidente del Gobierno de Canarias».

UD Las Palmas

«Dediqué una parte de mi tiempo al deporte profesional. Fui directivo de la Unión Deportiva Las Palmas muchos años. Estuve con el primer presidente de la Sociedad Anónima Deportiva. Allí estaban también Luis Sicilia, los médicos Fernando Arencibia y Domingo Ponce, Manuel García Navarro... Y terminé en la directiva de Ángel Luis Tadeo. Estuve como 15 o 20 años. Eso me vino de la afición al fútbol que me transmitió mi madre. En la época en que yo estaba en Barcelona iba tres veces al fútbol a ver a Las Palmas. Al partido con el Sabadell, al partido con el Español y al partido con el Barcelona. Después tuve la suerte de ir a esos tres campos como directivo del equipo».

Juan Guedes

«Recuerdo la época de los diablillos amarillos y la del subcampeonato de Liga. Fue una época estupenda. En aquel tiempo impactó mucho la muerte de Juan Guedes y la de Tonono. Yo estuve en la Clínica Platón, donde habían operado a Guedes. Estaba terminando la carrera e iba dos días por semana por la tarde a visitar a Juanito Guedes. Era un hombre bueno, un hombre de Tamaraceite, de origen humilde, extraordinario jugador. Había una tertulia en un bar que se llamaba Don Pancho, todavía existe, en la trasera de Gracia Ribao, en Barcelona, donde se reunía Manolo Aguiar Marquez, que era muy amigo de Pablo Porta, presidente de la Federación de Fútbol, y después había tres jugadores: Zaldúa, que fue delantero del Barcelona; Pellicer, que jugó en el Barcelona y que venía del Deportivo de La Coruña; y José María, un extremo izquierdo del Oviedo que fue extremo de la selección. Un día le pregunté a José María, “oye a ti cuál es el defensa o el jugador que más leña te ha dado, que más patadas te ha dado”. “Sin lugar a duda el larguirucho canario Juan Guedes”, me dijo. Y yo: “parece mentira, con los pases largos que daba”. Pero también daba en los tobillos de vez en cuando».

Otros compromisos

«Después estuve una época de directivo con Pepe Feo en el Club Natación Metropol. Intenté ir a la presidencia del Club Náutico y me ganó por 60 votos Óscar Bergasa, a quien felicité tras mi derrota. También estuve 12 años de presidente de una fundación que hace una labor extraordinaria. El Centro de Orientación Familiar, en Schamann, en la calle Pío Coronado 118. Ahí me ayudó mucho el Cabildo de Gran Canaria a construir el edificio, tanto Carmelo Ramírez como Antonio Morales como Teodoro Sosa, sobre una casa terrera. Allí se hace mediación familiar, atención a agresiones sexuales de menores, ludopatía, violencia parental. Se hace de todo. Lo dirige un sacerdote, pero el centro no es de la iglesia».

Más proyectos

«Junto con Ángel Ferrera, nosotros ya fuera de la Confederación Canaria de Empresarios y de la Cámara de Comercio, montamos el CATPE, el Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico. Ahí coincidí con José Cristóbal García, con Luis Padrón, con Luis Padilla, con Cristina del Río, con Antonio Rivero, con María Dolores Rodríguez Mejías, con Paco Rubio Royo... Más adelante también Jerónimo Saavedra nos llamó y pertenecí junto con Paco Rubio Royo al proyecto Proa 2020, la primera candidatura para convertir a Las Palmas en Capital Cultural. Un proyecto que se ha recuperado para 2031. No tuvimos mucha suerte. Ya luego de eso, entré de presidente del Círculo de Empresarios. Y hace tres años que soy presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas».

Fundación Universitaria

«La Fundación Universitaria de Las Palmas es privada. Esta fundación, que nació en los años 80, fue la promotora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Fue la que organizó bajo la presidencia de Juan Díaz la famosa manifestación pro Universidad. Después ha seguido como fundación privada. Algunos de los patronos vienen de aquella época. Cada vez menos, pero gente entrañable. La fundación se ha asentado sobre tres pilares: formación, innovación y empleabilidad. Uno de los fundamentos de la Fundación Universitaria, por lo menos yo he intentado que sea así, es la empleabilidad. Es decir, nosotros formamos y tenemos después prácticas en empresas. El 70% de estos chicos formados y con prácticas en empresas, eso dura seis meses y otros seis, consigue empleo fijo. “Oiga no se vaya llevar a este chico que ha montado la página web, que tengo el comercio online que antes no tenía”, nos dicen. Son pymes, empresas de tres o cuatro trabajadores. Tenemos muchos cursos en competencia digital».

Por la empleabilidad

«Estamos gestionando muchos programas y proyectos relacionados con la emprendeduría, con el empleo, con el paro de largo duración. Tanto con el Cabildo de Gran Canaria, como con el Cabildo Fuerteventura y algo con el de Lanzarote. Hemos creado una plataforma de empleo en la que unimos LinkedIn con InfoJob y con la Inteligencia Artificial, de tal manera que adecuamos muy bien los perfiles de oferta y demanda. Hay casi 11.000 empresas colaborando con nosotros y casi 4.000 personas que demandan empleo a través de la fundación cada año. Estamos muy satisfechos con esa labor».

Universidad

«Yo veo a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mejorando. La universidad tiene que adaptarse a las nuevas demandas del mercado, los nuevos títulos, los nuevos másteres y Lluís Serra, el rector, está haciendo, desde mi punto de vista, una magnífica labor a la hora de ponerla al día. Es un hombre que vale mucho, es un hombre que tiene unos criterios muy claros de por dónde debe ir la universidad. La está abriendo mucho, está haciendo muchos cambios allí. Yo pertenezco, por la cuota de la universidad, al Consejo Social de la universidad. El rector tenía la posibilidad de nombrar a tres personas. Nombró a Ana Suárez, que ahora es la presidenta; Antonio Rico de la Cruz Roja; y a mí, que ya era presidente de la Fundación. Y entonces, coordinamos muy bien tanto la Fundación Universitaria, que es privada, con la Universidad pública».

Universidad privada

«También colaboramos con las universidades privadas. Fui miembro fundador de la Universidad del Atlántico Medio, en aquella época era ESCOEX, con Ángel Ferrera, Sergio Alonso y muchos empresarios que nos acompañaron, Juan Miguel Sanjuán, no me gustaría olvidar a nadie. Toñuco Roca, Enrique Sánchez… Toda esa gente formó el Patronato de la Fundación, dirigido por Jacinto Artiles, actual presidente de la Universidad del Atlántico Medio. Y también colaboramos con la Fernando Pessoa, con un gran esfuerzo de los hermanos Rodríguez, tanto Antonio como Mario, y hoy está el hijo de Antonio, el rector, haciendo una magnífica labor. Ya tienen una residencia en Guía, que acaban de abrir, y en el aspecto sociosanitario, sanitario y fisioterapéutico está haciendo una labor extraordinaria y ofreciendo nuevas titulaciones. Igual que la Universidad del Atlántico Medio va creciendo poco a poco. Todo eso es en beneficio de Canarias. Yo creo que incluso la Universidad de las Palmas de Gran Canaria está teniendo cada vez más Erasmus e incluso cuenta con un Instituto Confucio para favorecer las relaciones con China. La Universidad de las Palmas de Gran Canaria está abierta, participando en muchos informes que le piden desde la sociedad canaria, tanto de protección marina, como de protección ambiental, como recursos de todo tipo. Yo creo que la universidad va cogiendo viento en popa a toda vela».

ULPGC y Consejo Social

«Yo creo que no hay fricciones entre la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Consejo Social. Yo creo que el Consejo Social tiene una labor de auditar y es el que aporta por parte de la sociedad civil iniciativas a la universidad. Yo veo buen ambiente. Ahora con la presidencia de Ana Suárez y con Jesús León Lima, que es de Fuerteventura, de vicepresidente. Hay buen ambiente, por lo que yo veo y palpo. El secretario general es una magnífica persona, Miguel Acosta. Están haciendo una magnífica labor. No veo fricciones de ningún tipo. Pasa que cada uno tiene su función. Hay buen ambiente entre el Consejo Social, la Fundación Universitaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y todos los que están ahí, gente de los ayuntamientos, de los sindicatos, hay gente nombrada por el Gobierno… Los consejos sociales son muy amplios, pero de verdad que veo buen ambiente».

Influencia familiar

«Me marcó mucho la enseñanza de mi padre. Yo he tenido una mezcla, dicen que es una mezcla ideal, de padre catalán y madre canaria, pero bueno, eso es una broma. De mi padre me impresionaba mucho lo trabajador que era y las iniciativas que tuvo. Este hombre fue capaz de montar una agencia de publicidad en 1945. Cuando en España ya había agencias de publicidad, aquí no había ninguna. Este año pasado, en noviembre, hemos cumplido los 80 años. Ahora somos la agencia más antigua de España. Somos los decanos de España. Y mi padre tuvo esa visión. Mi padre trajo aquí representaciones de productos textiles, de productos de limpieza, de un montón de productos de Cataluña que vendía aquí. Vendió enciclopedias Salvat. Vendía a hoteles, a los sastres… Mi padre vendió un montón de cosas. Era muy vendedor y trabajaba mucho. Mi padre decía que poco sueldo y mucha comisión. Era muy buen vendedor».

Tomar decisiones

«Eso me influyó y después en la escuela, en ESADE, en Barcelona, aprendí mucho. Pero aprendí, sobre todo, a la toma de decisiones. Siempre es importante una buena información. No te debes precipitar a la hora de tomar decisiones. En el mundo de la empresa siempre estás tomando decisiones. No te puedes precipitar. Siempre tienes que tener en cuenta toda la información posible. De tal manera que, después, una vez tienes la información, tomas la decisión. Para alcanzar un objetivo no hay un solo camino. A lo mejor hay dos caminos o tres. Entonces tienes que saber elegir el camino para llegar hasta el objetivo. Esa es la mentalidad que me ha movido siempre en mi mundo empresarial».

