Archipélago Next reúne en Canarias a inversores y expertos para analizar cómo la IA está transformando el capital riesgo

La inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro, sino un factor estructural que está redefiniendo la forma de invertir, emprender y generar valor. Bajo esta premisa, Archipélago Next, la primera gestora de Venture Capital con sede en Canarias, ha celebrado una jornada de análisis y debate sobre cómo la IA está influyendo en el mundo de la inversión, reuniendo a actores clave del ecosistema emprendedor y financiero.

El encuentro, que ha tenido lugar en el Espacio Ágora All in One de CaixaBank en Las Palmas de Gran Canaria, contó con la participación de inversores nacionales e internacionales, startups tecnológicas, representantes de la Administración pública y entidades de apoyo al emprendimiento, con el respaldo de CaixaBank y Proexca.

Más allá de la productividad empresarial

Uno de los momentos estelares de la jornada fue la conferencia de Isaac Hernández, Country Manager de Google, que ofreció una visión global sobre el alcance real de la revolución de la IA. Puso el foco en el carácter profundamente transformador de esta tecnología, que en su opinión va mucho más allá que los incrementos de productividad empresarial.

Como ejemplo, destacó el desarrollo de AlphaFold, un sistema de inteligencia artificial capaz de comprender la estructura tridimensional de las proteínas.

“Durante toda la historia de la humanidad se conocía la estructura de unas pocas miles de proteínas. Gracias a esta tecnología, hoy se entienden más de 200 millones, lo que equivale a miles de millones de años de investigación concentrados en muy poco tiempo”, explicó.

Este avance, añadió, está permitiendo que millones de investigadores trabajen ya en nuevas generaciones de medicamentos y soluciones científicas con impacto directo en la vida de las personas.

Hernández también se refirió al fuerte impulso inversor que las grandes tecnológicas están realizando en infraestructuras de inteligencia artificial. Según expuso, las principales compañías del sector han incrementado de forma significativa sus inversiones en centros de datos, chips y capacidad de procesamiento, superando ampliamente las previsiones iniciales.

“Este nivel de inversión sólo se explica porque existe una convicción clara de que el mercado es real y de que las oportunidades que se abren son enormes. No todo el mundo va a ganar, pero el potencial es indiscutible”, afirmó.

Experiencias reales

La jornada incluyó además varias mesas redondas en las que se abordó el presente y el futuro de la inversión en IA, así como los distintos caminos hacia el emprendimiento tecnológico. En ellas participaron inversores especializados y fundadores de startups, que compartieron experiencias sobre cómo identificar oportunidades, escalar proyectos y trasladar la innovación desde la detección temprana hasta la ejecución.

Desde el punto de vista de Miguel Quintanilla, CEO de Archipélago Next, eventos como éste “vienen a demostrar que estamos dando pasos sólidos y en buena dirección para cumplir uno de nuestros objetivos: fomentar el desarrollo del ecosistema emprendedor de Canarias y que éste sea lo más robusto posible. De esta manera, se están sentando las bases para poder empezar a generar oportunidades de emprendimiento en el sector de la tecnología, competitivas tanto a nivel nacional como internacional”.

Apoyo público

Durante su intervención, Quintanilla aplaudió el trabajo de las tres empresas participadas que compartieron su historia de éxito durante la jornada: Seniordomo, Bcount y Oriane, que ya están trabajando con Archipélago Next gracias al apoyo de decenas de inversores canalizados a través de la gestora de Venture Capital canaria.

“Hemos dado un salto importante de nuestro Fondo I a nuestro Fondo II, al que se ha sumado FondICO, comprometiéndose a cubrir hasta un 40% de su tamaño con un máximo de 25 millones de euros. Este ha sido un gran hito para nosotros, ya que muy pocas gestoras son elegidas por FondICO, lo cual es síntoma de que vamos por el buen camino”, recordó.

El cierre del evento corrió a cargo de Gustavo González de Vega, viceconsejero de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias y vicepresidente de Proexca, quien subrayó la importancia de reforzar la colaboración público-privada para consolidar un ecosistema innovador sólido y conectado con los grandes debates tecnológicos globales.