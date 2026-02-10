El Claret rechaza informar a los padres de la "conducta indebida" de un profesor mientras continúa la investigación

La dirección del Colegio San Antonio María Claret comunicó este martes la desconvocatoria de la reunión prevista con los padres y madres delegados, que había sido anunciada para informar sobre la suspensión cautelar de un profesor del centro. La decisión se trasladó a las familias a través de un nuevo escrito, en el que el colegio argumenta que, en el marco de la investigación en curso, «no se han podido oír a todas las partes».

En ese comunicado, la dirección sostiene que los hechos que se investigan «no afectan en absoluto a la seguridad del alumnado», al haberse producido fuera del ámbito del centro educativo y a través de una red social. El colegio subraya además que, al encontrarse el caso en manos de la autoridad competente, su actuación «se ciñe al ámbito educativo», comprometiéndose a informar de cualquier circunstancia relevante que afecte a la comunidad escolar.

Cancelación de la reunión con los padres

La cancelación del encuentro se produce un día después de que el centro remitiera una primera carta a las familias en la que confirmaba la apertura de un expediente informativo y la separación cautelar del docente mientras se esclarecen los hechos. En aquella comunicación, la dirección señalaba que había activado los mecanismos de su Protocolo de Entorno Seguro tras recibir información sobre una conducta inapropiada en redes sociales vinculada a un perfil ficticio de una menor.

En esa primera comunicación, la dirección del colegio insistía en que la supuesta conducta inapropiada se produjo «exclusivamente en el ámbito de una red social» y que derivó en una «situación de presión económica» sobre el profesor, sin que los hechos guardaran relación con la actividad docente ni con el desarrollo de las clases. El centro remarcaba además que la activación de los protocolos responde a una medida preventiva, adoptada a la espera del esclarecimiento completo de lo ocurrido.

Investigación policial

Paralelamente, la investigación policial continúa avanzando. El profesor afectado fue citado a declarar este lunes y entregó de forma voluntaria su teléfono móvil a la Policía Nacional. Según ha podido saber este periódico, durante el volcado inicial del terminal se constató que las conversaciones mantenidas a través de Instagram habían sido borradas. El dispositivo ha quedado en manos de la Policía Científica, que tratará de recuperar los mensajes y posibles archivos audiovisuales con el objetivo de aclarar el contenido de las comunicaciones y determinar si existe material constitutivo de delito.

La causa se inició tras la denuncia interpuesta por el propio docente, que afirmó haber sido extorsionado por un alumno del centro mediante un perfil falso de una adolescente. El abogado del profesor sostiene que el alumno, menor de edad, incurrió en presuntos delitos de extorsión, amenazas y contra el honor y la integridad moral, extremo que está siendo analizado por la Policía Nacional. La investigación trata ahora de determinar si actuó solo o con la colaboración de otros jóvenes.

Mientras tanto, la falta de explicaciones directas ha generado inquietud entre parte de las familias, que esperaban la reunión convocada para conocer de primera mano la versión del centro y las medidas adoptadas. En su último escrito, la dirección agradece «el apoyo y la colaboración» de la comunidad educativa y pide evitar la difusión de informaciones no verificadas que puedan generar alarma o perjuicio injustificado.

Por el momento, el colegio no ha concretado una nueva fecha para el encuentro con los representantes de las familias ni ha avanzado si emitirá un nuevo comunicado tras la desconvocatoria. El expediente interno sigue abierto a la espera de los resultados de la investigación judicial, de la que dependerán las decisiones definitivas en el ámbito educativo.