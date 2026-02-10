Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Ver más

  1. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  2. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  3. La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
  4. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  5. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  6. La Aemet pronostica algo más de calor para el miércoles en Canarias
  7. Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes canarios
  8. El catedrático de la ULPGC José Poveda sobre el virus de Nipah: «Es improbable que desate una pandemia»

Casi 10.000 adolescentes de Canarias están ‘engachados’ a los juegos de azar

El presidente Clavijo avisa: "No aprobar el ‘decreto Canarias’ castiga a los más vulnerables"

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Multado con 200 euros aunque lleves la V16: la Guardia Civil vigila el uso del móvil al volante entre los conductores canarios

Florentino Portero, historiador: "Occidente asume que Marruecos ha ganado la batalla por el Sáhara Occidental"

El esqueleto del telescopio de los quince ojos que buscará vida extraterrestre ya está en Canarias

Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad: "Las universidades públicas y privadas enriquecen a las Islas"

Los madrileños ingieren hasta tres kilos más de pescado fresco al año que los canarios

