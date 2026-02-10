Gobierno y PSOE usan el 'decreto Canarias' como arma de ataque mutuo

El 'decreto Canarias' regó este martes de forma transversal las preguntas de control al presidente Fernando Clavijo en el Parlamento y sirvió para ser blandido tanto por el Gobierno como por el principal partido en la oposición, el PSOE, para acusarse de forma mutua de intentar boicotearlo.

El presidente insinuó que las críticas de los socialistas al texto que pretende dar cobertura legal al acuerdo político para investir a Pedro Sánchez en 2023, adelantan que "el Gobierno de España va a abandonar a Canarias y no va a cumplir los compromisos de la agenda canaria". En la bancada opuesta a los escaños del Gobierno, era el portavoz socialista, Sebastián Franquis, el encargado de acusar al Ejecutivo de convertir el proyecto de decreto en "cortina de humo" para esconder el "boicot" al mismo del propio gabinete, pues la estrategia es lograr que el Consejo de Ministros lo rechace porque "excede lo aprobado" para investir a Sánchez.

El debate de este martes sirvió para calentar motores y elevar el grado de decibelios que se producirá en el hemiciclo cuando en la sesión plenaria se debata la comunicación del Gobierno referido al decreto ley y visualizó que va a ser imposible que en este punto exista la "unidad" de la Cámara para otorgar "fuerza" al Ejecutivo canario cuando empiece la próxima semana la negociación del texto con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tal y como insistió en pedir Clavijo.

"Pido a la oposición que se siente a negociar el 'decreto Canarias' y que no lo boicoteen con excusas sin fundamento, porque es de justicia para Canarias, porque el Archipiélago no puede esperar a que se entiendan en Madrid para que nuestras demandas se cumplan", afirmó el presidente.

La respuesta de Franquis no aventura que se logre esa unidad: "Defender Canarias no consiste en sobreactuar ni en convertir cada dificultad en un conflicto permanente con el Estado y utilizar la confrontación política como cortina de humo para ocultar su falta de gestión con ese decreto es una muestra de populismo o de mala fe".

