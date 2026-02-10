Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil avisa a todos los canarios que tengan que tengan una cuenta en Netflix: cuidado con estos correos electrónicos

La Guardia Civil alerta sobre la estafa que esta sufriendo la plataforma

Netflix.

Netflix. / Shutterstock

Helena Ros

Helena Ros

El fraude digital sigue avanzando y cada vez afecta con más los ciudadanos que caen en las trampas de los ciberdelincuentes. Las técnicas son más precisas y eficaces, haciéndose pasar por entidades públicas, empresas conocidas o entidades bancarias para conseguir información confidencial de los estafados.

La Guardia Civil ha alertado a todos los ciudadanos a través de su perfil en X sobre los correos electrónicos que suplantan a Netflix que tiene como objetivo obtener los datos bancarios de sus víctimas.

Cómo funciona la estafa

Se trata de phishing un tipo de ataque informático que utiliza correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas telefónicas o webs fraudulentas para engañar a los ciudadanos e intentar conseguir los datos confidenciales. En este caso, los estafadores clonan la web de Netflix y envían correos electrónicos a sus víctimas donde "solicitan ingresar un nuevo método de pago para poder volver a acceder a la plataforma", avisa la Guardia Civil.

El mensaje solicita a la víctima actualizar su cuenta para volver a disfrutar de la plataforma y le explican "tenemos problemas con tu información de facturación anual. Quieres volver a intentar procesar tu tarjeta, la información se encuentra a continuación".

Consejos de seguridad de Netflix para los usuarios

Para evitar caer en estafas, la plataforma recomienda:

  • Desconfiar siempre de mensajes que soliciten información personal.
  • Acceder a Netflix solo desde su web o app oficial, nunca de enlaces recibidos por mensaje.
  • Nunca enviar información sensible por correo electrónico.
  • Comprobar la dirección del remitente.
  • Verificar la URL antes de hacer clic.
  • Instalar un software antivirus para ayudarte a proteger tus dispositivos y tu información personal.

Además, desde la plataforma recuerdan que nunca solicitan datos sensibles por SMS o correo electrónico, por lo que cualquier mensaje que pida confirma el método de pago, introducir la contraseña, verificar la tarjeta o accede a un enlace desconocido es sinónimo de estafa.

