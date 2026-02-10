Nubes en el norte, claros en el sur: así será el tiempo este miércoles en Canarias
La Aemet prevé nubosidad baja en las vertientes norte y este de las islas, mientras que el sur y el oeste disfrutarán de más sol
EEl tiempo previsto para este miércoles 11 de febrero en Canarias estará marcado por la presencia de nubes bajas en el norte y este, mientras que el sur y el oeste de las islas disfrutarán de claros durante las horas centrales del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el mar, se espera viento del noreste con fuerza 3 o 4, localmente 5 en los extremos sureste y noroeste del archipiélago, con marejada. En las costas del oeste y nordeste, las condiciones serán algo más suaves, aunque se prevé que el mar de fondo del noroeste aumente a entre 3 y 4 metros al final del día.
Previsión por islas
Lanzarote:
Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en el norte y oeste a primeras y últimas horas. Predominio de claros en el este y sur durante el día. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, especialmente en zonas del interior.
- Temperaturas previstas en Arrecife: 17°C - 24°C
Fuerteventura:
Cielos nubosos en el norte y oeste a primeras y últimas horas, con claros durante las horas diurnas en el este y sur. Sin cambios en las mínimas.
- Puerto del Rosario: 18°C - 23°C
Gran Canaria:
Intervalos nubosos por debajo de los 700-900 metros en el norte y este, con amplios claros durante el día. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas subirán ligeramente en la costa y de forma moderada en el interior.
- Las Palmas de Gran Canaria: 18°C - 22°C
Tenerife:
En el norte y nordeste, por debajo de los 800-900 metros, se esperan intervalos nubosos con claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Suben las temperaturas, especialmente en zonas interiores.
- Santa Cruz de Tenerife: 17°C - 25°C
La Gomera:
Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 700-900 metros, con apertura de claros durante el día. Predominio de cielos despejados en el resto de la isla. Ligero ascenso térmico.
- San Sebastián de La Gomera: 17°C - 24°C
La Palma:
Cielos nubosos en el norte y este en cotas bajas, con tendencia a claros en las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Ascenso térmico moderado en zonas de interior.
- Santa Cruz de La Palma: 16°C - 23°C
El Hierro:
Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 700-900 metros, con claros durante el día. Cielos poco nubosos en el resto. El viento del nordeste será flojo a moderado, con intervalos fuertes en zonas bajas del sureste y el oeste, sobre todo al final del día.
- Valverde: 13°C - 18°C
