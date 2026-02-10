Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.‘La Reina del Flow’ actuará en TeldeCatalina RamosDenuncia profesor del ClaretCentro comercial en La GaritaUD Las Palmas
instagramlinkedin

Nubes en el norte, claros en el sur: así será el tiempo este miércoles en Canarias

La Aemet prevé nubosidad baja en las vertientes norte y este de las islas, mientras que el sur y el oeste disfrutarán de más sol

Pronóstico de la Aemet del tiempo en Canarias

Pronóstico de la Aemet del tiempo en Canarias

Aemet

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

EEl tiempo previsto para este miércoles 11 de febrero en Canarias estará marcado por la presencia de nubes bajas en el norte y este, mientras que el sur y el oeste de las islas disfrutarán de claros durante las horas centrales del día, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En el mar, se espera viento del noreste con fuerza 3 o 4, localmente 5 en los extremos sureste y noroeste del archipiélago, con marejada. En las costas del oeste y nordeste, las condiciones serán algo más suaves, aunque se prevé que el mar de fondo del noroeste aumente a entre 3 y 4 metros al final del día.

Previsión por islas

Lanzarote:

Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos en el norte y oeste a primeras y últimas horas. Predominio de claros en el este y sur durante el día. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, especialmente en zonas del interior.

  • Temperaturas previstas en Arrecife: 17°C - 24°C

Fuerteventura:

Cielos nubosos en el norte y oeste a primeras y últimas horas, con claros durante las horas diurnas en el este y sur. Sin cambios en las mínimas.

  • Puerto del Rosario: 18°C - 23°C

Gran Canaria:

Intervalos nubosos por debajo de los 700-900 metros en el norte y este, con amplios claros durante el día. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas subirán ligeramente en la costa y de forma moderada en el interior.

  • Las Palmas de Gran Canaria: 18°C - 22°C

Tenerife:

En el norte y nordeste, por debajo de los 800-900 metros, se esperan intervalos nubosos con claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Suben las temperaturas, especialmente en zonas interiores.

  • Santa Cruz de Tenerife: 17°C - 25°C

La Gomera:

Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 700-900 metros, con apertura de claros durante el día. Predominio de cielos despejados en el resto de la isla. Ligero ascenso térmico.

  • San Sebastián de La Gomera: 17°C - 24°C

La Palma:

Cielos nubosos en el norte y este en cotas bajas, con tendencia a claros en las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Ascenso térmico moderado en zonas de interior.

  • Santa Cruz de La Palma: 16°C - 23°C

El Hierro:

Intervalos nubosos en el norte por debajo de los 700-900 metros, con claros durante el día. Cielos poco nubosos en el resto. El viento del nordeste será flojo a moderado, con intervalos fuertes en zonas bajas del sureste y el oeste, sobre todo al final del día.

Noticias relacionadas

  • Valverde: 13°C - 18°C

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  2. La Aemet advierte de 'lluvias intensas y extraordinariamente persistentes' por la borrasca Leonardo: ¿cómo afectarán a Canarias?
  3. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  4. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  5. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  6. La Aemet pronostica algo más de calor para el miércoles en Canarias
  7. Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes canarios
  8. El catedrático de la ULPGC José Poveda sobre el virus de Nipah: «Es improbable que desate una pandemia»

Nubes en el norte, claros en el sur: así será el tiempo este miércoles en Canarias

Nubes en el norte, claros en el sur: así será el tiempo este miércoles en Canarias

El esqueleto del telescopio de los quince ojos que buscará vida extraterrestre ya está en Canarias

El esqueleto del telescopio de los quince ojos que buscará vida extraterrestre ya está en Canarias

Isaac Hernández: «La IA permite romper con la condición de ultraperiferia»

Isaac Hernández: «La IA permite romper con la condición de ultraperiferia»

Canarias refuerza la coordinación con cabildos y Estado para agilizar la financiación de la gratuidad del transporte

Canarias refuerza la coordinación con cabildos y Estado para agilizar la financiación de la gratuidad del transporte

Archipélago Next reúne en Canarias a inversores y expertos para analizar cómo la IA está transformando el capital riesgo

Archipélago Next reúne en Canarias a inversores y expertos para analizar cómo la IA está transformando el capital riesgo

Más sushi y menos potaje: las nuevas tendencias gastronómicas desplazan la comida tradicional canaria

Más sushi y menos potaje: las nuevas tendencias gastronómicas desplazan la comida tradicional canaria

Gobierno y PSOE usan el 'decreto Canarias' como arma de ataque mutuo

Gobierno y PSOE usan el 'decreto Canarias' como arma de ataque mutuo

Pleno del Parlamento de Canarias

Tracking Pixel Contents