Patronales y sindicatos reclaman unidad política para negociar el 'decreto Canarias' con el Estado

El Consejo Asesor del presidente de Canarias, formado por representantes patronales y sindicales, ha valorado la propuesta del llamado 'Decreto Canarias' como una oportunidad para que, por ejemplo, el archipiélago pueda compensar la pérdida de recursos derivada de las prórrogas presupuestarias estatales, si bien los sindicatos han avisado de que tienen diferencias con partes del articulado. Tras el encuentro, el secretario de Política Institucional de Comisiones Obreras, José Ramón Barroso, ha señalado que no ven "muy coherente" medidas como la bonificación del 60 % del IRPF en las islas verdes habida cuenta de que "la mayoría de los trabajadores canarios" no alcanzan los 22.000 euros brutos que ya están exentos. "Si eso se mantiene es mejor hablar de un sistema progresivo que ayude a las familias", ha continuado el representante sindical, que ha lamentado asimismo que no aparezcan en el texto las energías renovables y ha pedido que se incluyan cuestiones relacionadas con la acreditación de competencias profesionales que sufren falta de financiación europea.

Por UGT, su secretario general, Manuel Navarro, ha valorado "cualquier documento que venga a mejorar la vida de los canarios" y ha dicho que su organización "apuesta más" por el cumplimiento de la agenda canaria. "Se puede pisar con el articulado. Exigimos a la clase política canaria que se ponga de acuerdo, que negocien un 'Decreto Canarias' que venga en beneficio de los canarios y que pueda ir a ser aprobado por el Congreso", ha dicho Navarro, que ha señalado que hay aspectos que deben "pulirse más" respecto a algunas cifras.

Prórrogas presupuestarias

Por parte de los empresarios, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega, ha apuntado que el documento responde a la necesidad de cumplir con los recursos y derechos que se están viendo mermados por las prórrogas presupuestarias. "Nos parece bien que se trabaje en ese sentido y también en el de la cohesión territorial para conseguir mejorar servicios esenciales y la vida de los canarios", ha expresado Ortega, que ha dicho que la propuesta es bienvenida y ha animado a las administraciones públicas a que hagan aportaciones para que sea un documento de consenso.

El presidente de la CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, ha augurado que la propuesta de decreto "puede diseñar el futuro de Canarias" y cierra un círculo. "Los empresarios somos ambiciosos con este decreto, queremos ir más allá, consolidar financiación autonómica, fondos europeos... La cohesión social de Canarias no se hace sola", ha resaltado Alfonso, que ha llamado a abordar cuestiones como la "baja competitividad" y los bajos salarios, con un decreto del que también ha dicho que puede ser una oportunidad para la fiscalidad de Canarias y la gestión de recursos.

Tras la reunión, Fernando Clavijo ha dicho recoger el guante de patronal y sindicatos tras dar cuenta en profundidad del decreto y ha opinado que la clase política "tendrá que estar a la altura", pues está convencido de que el decreto "es una ventana de esas que se abren a lo largo de la historia donde un error o priorizar intereses partidistas puede derivar en que lo pague caro la ciudadanía". En este sentido, ha apelado a todas las fuerzas políticas canarias que se integren para poder negociar con el Estado "con solvencia", pues lo único que quiere Canarias, ha afirmado, es estar en un plano de igualdad con el territorio peninsular frente a las desventajas que suponen ser un territorio fragmentado y ultraperiférico.

Media y cola

Clavijo ha aseverado que "solo así" se pueden revertir algunos indicadores en los que Canarias está muy por debajo de la media europea o incluso a la cola, como el PIB per cápita o la exclusión social. "Queremos sentarnos con el Gobierno de España sabiendo que esto no es un capricho, una ocurrencia ni un instrumento en contra de nadie", ha resaltado el presidente autonómico, que aspira a que la negociación abierta para perfilar la propuesta de decreto sea positiva.

El vicepresidente autonómico y consejero de Economía, Manuel Domínguez, ha subrayado que "la actitud y el ánimo" de todas las partes con la propuesta de decreto es la parte positiva de lo tratado. "Tenemos que aceptar el guante, recogerlo y practicarlo. Nos han pedido altura de miras frente a la bronca y el enfrentamiento que es factor común en el resto del país", ha concluido el vicepresidente, quien también ha hecho un llamamiento a todas las formaciones políticas para que el decreto sea transformador y proteja a los canarios.