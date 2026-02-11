El inglés se impone en el 112 con casi 20.000 emergencias en otros idiomas

El 112 Canarias cerró 2025 con 19.968 llamadas atendidas en otros idiomas, cerca de 20.000 en todo el Archipiélago, un 8,56% más que el año anterior. Detrás del dato, difundido en el Día Europeo del 112, hay una realidad cada vez más habitual en un territorio turístico: una urgencia no espera a que el alertante encuentre las palabras, y la barrera idiomática puede condicionar la rapidez y la calidad de la información crítica.

Según la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, más del 65% de las demandas en lengua extranjera llegaron en inglés. La distribución del último año confirma ese peso: el inglés concentró 13.487 llamadas (67,54%), seguido del alemán (2.934; 14,69%), el italiano (2.200; 11,02%) y el francés (1.208; 6,05%). Además, se atendió más de un centenar de comunicaciones en otros idiomas distintos a esos cuatro.

«Queremos estar preparados» para atender «no solamente a los residentes, sino a los que nos visitan», defendió el consejero Manuel Miranda, que vinculó el crecimiento del servicio a la necesidad de dar respuesta «en sus idiomas». En la comparecencia explicó que el salto se entiende mirando atrás: de «aproximadamente unas 2.430 llamadas» en el año 2000 se ha pasado en el año pasado a 19.968, con un incremento del 721,73%.

Cinco idiomas presenciales y apoyo en 50

En esa evolución, el director del 1-1-2 Canarias, Moisés Sánchez, subrayó que el centro mantiene recursos humanos para la atención presencial en cinco lenguas y que la tecnología no viene a sustituirlos. «Tenemos capacidad desde el minuto cero», afirmó, antes de añadir que se seguirá potenciando esa atención mientras se incorporan nuevas herramientas para responder con más inmediatez. Entre esas incorporaciones citó la lengua de signos como reto a integrar.

La propia estructura del 112, recordó Sánchez, integra a los servicios que responden a cada incidente. Y la tendencia ha cambiado con el tiempo: cuando arrancó la atención idiomática, el grueso de llamadas extranjeras se dirigía al ámbito sanitario, pero hoy «se ha invertido y estamos dando más y mayor número de llamadas en el ámbito de la seguridad», en un sentido amplio.

La accesibilidad es el otro eje. Sánchez detalló que, además de la atención telefónica, el 112 cuenta con la App 112 Canarias, que permite contactar «a través del smartphone» y enviar imágenes y vídeos para mejorar la evaluación en sala. Y citó el sistema de mensajería urgente diseñado por el propio centro para personas con discapacidad auditiva, basado en mensajería corta a modo de chat.

Videollamada al 1-1-2

La próxima meta es incorporar la videollamada como opción nativa al marcar 112 desde el móvil, sin necesidad de aplicaciones. El director explicó que la medida «emana de una directriz europea» para universalizar el acceso y permitir que los centros vean en tiempo real lo que ocurre al otro lado.

En la presentación se repasaron también dispositivos que aceleran la ayuda: el sistema eCall, obligatorio en vehículos desde 2018, que lanza una llamada automática tras un accidente con datos del coche y del impacto; y los postes SOS conectados al 112 en zonas sin cobertura, respaldados por la red de emergencias REDSCAN.

Uso responsable y traslado de las salas

El director general de Emergencias, Fernando Figuereo, señaló el uso responsable que se hace del 112 y la confianza en que «van a encontrar una respuesta rápida». Y adelantó un reto operativo: el traslado de las dos salas a los edificios esenciales, previsto a finales del 2027 o a mediados del 2028, un cambio que implicará renovar equipos y software sin interrumpir la atención.

La estadística más global refuerza ese balance: entre 2015 y 2025 se registraron más de 19.318.000 llamadas en las salas operativas, vinculadas a cerca de 6.129.000 incidentes, y solo se tramitaron 59 reclamaciones de usuarios en todo el Archipiélago.

Noticias relacionadas

Sánchez recordó que el servicio nació en 1998 y que el primer año hubo «unas 700 u 800 llamadas» en lengua extranjera. El salto fue en 2016. Desde entonces, si operador detecta idioma no presencial, activa la teleinterpretación con una llamada a tres entre operador, traductor y alertante.