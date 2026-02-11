Alberto Cabré, presidente de Atlantis Publicidad: "El exceso de leyes aburre, espanta la iniciativa y dificulta las inversiones"

Alberto Cabré de León critica el exceso de regulación y la burocacia, habla de la pesca deportiva y de la última revolución en el mundo de la publicidad. Culmina así el repaso a su trayectoria vital y empresarial.

Cambios empresariales

«El mundo cambia como cambia la sociedad. La sociedad de ahora no tiene nada que ver con la de hace 40 años, ni hace 30 años, ni hace 20 años. Esto va a una velocidad tremenda. Pero yo no hecho en falta nada en el movimiento empresarial. Aquello que hay que corregir se está corrigiendo y aquello en lo que tenemos que tomar iniciativas empresariales se están tomando. Tanto en el Círculo de Empresarios como en la Confederación Canaria de Empresarios. Hay muchas empresas canarias que tienen un mérito tremendo. Trabajar en unas islas tan lejanas de los mercados es complicado, eso es muy difícil de llevar a cabo. Se explica en la península y dicen que somos unos jabatos, la mayoría de la gente que hay aquí, los empresarios de pro».

Puerto y turismo

«Hay que tener en cuenta que el motor económico de Canarias está aquí, por lo menos en Gran Canaria, está en el Puerto. Es una unidad económica de primer orden y el puerto básicamente lo dominan los empresarios canarios. Y el turismo, que al principio empezamos poco a poco a tener empresarios canarios, pero después pasó a manos de turoperadores y ahora vuelve a pasar a propietarios canarios. Menos mallorquines y menos catalanes y cada vez más canarios. El mundo cambia, las leyes cambian».

Exceso de leyes

«Hablando de leyes. No hace falta hacer leyes cada cuatro años. Yo creo que hay un excesivo número de leyes. Eso conduce a un retroceso y a una inseguridad jurídica. Eso conduce a una falta de iniciativas por culpa de la burocracia y de los trámites que hay que seguir para cualquier cosa. Y eso se ha ido incrementando a lo largo de los años. Ya el remate han sido los informes medioambientales, los informes de seguridad, los informes de incendio, los informes y las licencias de sanidad, los informes, los informes, los informes, las licencias de apertura, las licencias para abrir un negocio. Todo eso ha acabado por aburrir a mucha gente. Y eso es una llamada de atención para quien legisla».

Mucho por hacer

«Yo echo en falta ir por otra vía. Simplificar las licencias, dar las oportunidades a tiempo, permitir las inversiones a tiempo. Aquí se han perdido muchas inversiones, que se han ido a otros territorios. Aquí tuvimos la moratoria, tuvimos los planes insulares de los cabildos, los planes territoriales, los planes de ordenación, los planes generales, la ley del suelo. Una encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra. Y eso dificulta muchísimo la inversión y la emprendeduría. Muchísimo. Entonces yo creo que ahí hay un terreno todavía muy importante de cosas por hacer. Y a pesar de eso se recauda mucho IGIC. Este año vamos por una cifra récord de 2.500 millones de euros. Claro que con 55 millones de pasajeros en los aeropuertos canarios y 18 millones de turistas estamos multiplicando por nueve la población del Archipiélago. Es un dato a tener en cuenta. Y hay mucha economía sumergida todavía, todavía hay mucho que hacer».

Inversión social

«Es verdad que los gobiernos y las instituciones se están adecuando, lentamente, pero se están adecuando y se están dando cuenta de los problemas que hay y de que hay que invertir mucho en educación, en formación, en sanidad y en dependencia. Canarias lo necesita».

Ethel Kennedy

«Estuve en Whasington con Juan Verde de visita a la Casa Blanca, el Departamento de Estado, la Reserva Federal, el Departamento del Tesoro y al alcalde. En la expedición iba José Macías, entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Ferrera, Antonio Rivero y Enrique Martín, consejero insular de Hacienda. También asistimos como invitados a la convención anual del Partido Demócrata y se acercó a saludarnos la viuda de Robert Kennedy, Ethel. Nos comentó que pasó por Las Palmas durante su luna de miel en un barco de la Unión Castel rumbo a Sudáfrica y visitó el Pueblo Canario y su folclore y la Caldera de Bandama».

Albert Cabré, en su despacho de Atlantis Publicidad. / José Carlos Guerra

En Herat, Afganistán

«Fuimos de visita durante la guerra de Afganistán a la base de Herat visitando a soldados canarios. Les llevamos gofio, ron Arehucas, ambrosías Tirma y Agua de Firgas. El viaje lo organizó el teniente general del MACAN, Javier Salto, y fuimos con un mando de la OTAN, el teniente general Manuel Mestre. Conmigo venían José Antonio Hernández Reja y su hijo el periodista Rubén Reja. Volamos con un avión militar que nos dejó en una base americana en Uzbekistán y de allí en Hércules a Herat. En el vuelo de ida tuvimos que aterrizar de emergencia en una base de la OTAN en Nápoles al agrietarse el cristal de la cabina de los pilotos y salimos al día siguiente. Las anécdota fue que sorteamos 12 estancias de una semana en el Costa Melonera, de Lopesan. Muchos se querían colar como canarios».

Pesca deportiva

«Yo he estado vinculado a la navegación por mi padre desde pequeño. He tenido una época de mucha pesca, de mucha pesca deportiva, de atunes, del marlin, blue marlin, de pesca de fondo, en el Banquete, en Fuerteventura, de ir a pescar muchos veranos a La Gomera, a Alegranza, a La Graciosa, alguna vez a El Hierro o La Palma, pero sobre todo aquí, en el sur. Puerto Rico era nuestra base. Concursos en Puerto Rico, concursos en Mogán. Ahora ya se ha quedado el concurso de Pasito Blanco que ya es un open internacional de pesca. Vienen tripulaciones sobre todo de Estados Unidos. Antes los americanos venían a pescar a Madeira y Azores. Ahora son los que más vienen a pescar aquí, a Gran Canaria, algunos a La Gomera y algunos incluso van a Lanzarote».

"Los soltamos"

«Es una pesca enormemente atractiva porque nosotros marcamos y soltamos la pesca. Nosotros no nos llevamos pescado a puerto. Lo soltamos. Es muy bonito ver que después de la lucha con un marlin de 300 o 400 kilos, lo traes a la borda del barco, lo coges por el pico, lo recuperas, los oxigenas, cambia de color de marrón a azul, lo sueltas y se va el hombre diciendo ‘muchas gracias, hasta luego’. Es un deporte que yo he transmitido a mis hijos e intento transmitirlos a mis nietos. Ya no tengo barco porque ya a cierta edad no se puede tener barco. Lo mejor es tener el barco de los amigos. Pero sigo siendo muy aficionado a ese tipo de pesca».

Demasiada regulación

«Es una pena porque en Europa ahora hay un problema. Las directivas europeas está bien que existan, pero a veces se regula demasiado. Hay demasiado burócrata, demasiado funcionario allí. No piensan en la realidad de los sectores y aquí castigan continuamente al sector pesquero. Están las cofradías de pescadores que están protestando porque cada vez hay más normas, cada vez hay más reglas. Les están haciendo la vida imposible porque no saben que es un sector necesario. Bastante tuvimos ya con la descolonización del Sahara que perdimos del banco canario-sahariano que era una maravilla y una fuente de riqueza para Canarias. Y ahora, con lo poco que queda aquí, solo los artesanales del atún y el bonito y alguno más, pues tenemos unos problemas tremendos. En la pesca deportiva igual. Cada vez más reglas, cada vez más control e inspección pesquera. Todo eso está muy bien, pero con un orden y con tiempo y sabiendo que no se puede prohibir una actividad. Hay que regularla, pero regularla bien. No desde un despacho en Bruselas o en Madrid».

Don Otto Kraus

«La publicidad ha sufrido una transformación extraordinaria y todavía sigue. En los años 40, no había producción publicitaria aquí. Entonces mi padre empezó haciendo anuncios en LA PROVINCIA, que estaba en lo que hoy es la Casa Museo Colón. La administraba y llevaba la publicidad y alguna cosa el padre de Alfredo Kraus, don Otto Kraus. Mi padre le llevó unos anuncios y don Otto le dijo que por qué le tenía que dar una comisión y mi padre le dijo “le estoy trayendo publicidad”. “No, si la gente viene aquí por la ventanilla”, contestó. Mi padre se quedó con la movida y al cabo de una semana, diez días, apareció con 40 anuncios. Y don Otto se quedó sorprendido. “Esto es un buen negocio”. Entonces empezó a darle una comisión. Y así empezó mi padre. Después con la radio, era la época de Radio Las Palmas y Radio Atlántico».

Muros de obra

«Y más adelante empezó con la publicidad exterior. La publicidad exterior era en unos muros de obra en Triana, donde está hoy en día el Patronato de Turismo, ahí estaba el Banco Central, me parece, y se hizo una obra ahí del banco. Entonces mi padre alquiló el muro de obra y vendía anuncios uno por uno y se pintaban a mano en esa pared. Esa fue la primera publicidad exterior que hubo en Canarias. Después empezó con los cines. En los cines había una empresa en Palma de Mallorca llamada Diapositivas Matas que pintaba el cristal de las diapositivas a mano y eso se proyectaba en el cine. No había película. Después ya entró Televisión Española en la torre de la Casa del Marino. No había películas tampoco. Eran unos cartones que se pintaban a mano y se enfocaban fijos con la cámara. Después ya entró lo que eran las películas. Las películas se rodaban en 35 milímetros y aquí había productoras en Madrid y sobre todo en Barcelona. Hicimos muchos anuncios para empresas locales como Kalise, Ron Arehucas…, no estaba El Corte Inglés, era Galerías Preciados, que estaba en León y Castillo, en un local pequeño».

Alberto Cabré, con un libro sobre la publicidad. / José Carlos Guerra

Tabaco y alcohol

«Entonces empezaron ya las marcas de tabaco, que fue el gran boom de la publicidad aquí. El tabaco y el alcohol. Güisqui, ginebra, licores, etcétera. Y aquí se empezó con 100 Pipers, Passport, Tía María, la ginebra Gordons, Johnny Walker, el John Haig. Y aquí empezaron ya todas las marcas a venir y todas las marcas de tabaco. La British American Tobacco, la R. J. Reynolds y todo el mundo. Camel, Winston, Marlboro, Philip Morris, Benson & Hedges, Rothmans, John Player, Águila Blanca, 555 State Express, todas aquellas marcas, Viceroy… Un boom».

Cigarros puros

«Luego llegaron las marcas de cigarros puros. Empezaron los Condal. Vino mucha gente de Cuba. Los González y los García, que hicieron los Montecristo, los Montecruz, los San Diego, los Álvaros, en La Palma. Aquí empezó una industria del tabaco importante. Empezó La Regenta también a hacer puros, vinieron de la península, unos tíos de Andorra, los Reig. Total, que aquí hubo una industria muy importante del tabaco. Llegó un momento que se prohibió el tabaco y se prohibió la bebida alcohólica».

Telefonía y consumo

«Y hubo el boom de la telefonía móvil, el boom de las comidas, el de la alimentación y el consumo. Estaban todas las marcas. La Isleña, Danone, Tropical, Dorada... Después ya empezaron las cadenas hoteleras, después las marcas de automóviles de aquella época. Empezaron BMW, Mercedes y Volkswagen, las tres grandes marcas, pero también MG, también los Austin-Healey… Se traían coches americanos, empezaron con los Dodge, empezaron también con los Cadillac, con los Buick, después ya empezaron a traer los Audi y ya empezó la industria del motor aquí a ser una industria publicitaria muy fuerte y muy potente».

Redes sociales

«Después ya viene lo que son las redes sociales y todo el cambio que ha habido en los últimos años. No solamente las redes sociales, sino toda la compra programática que hay, las plataformas de televisión, los Netflix, los Movistar, los Prime Video, los Amazon. Todo ese tipo de plataformas. Las series. El fútbol, el fútbol de pago. Canal Plus primero, Movistar luego. La Copa de Europa, con muchos anuncios detrás. Las sponsorizaciones, los patrocinios, los eventos, las relaciones públicas, las presentaciones de los coches,... Y ahí se construye un mundo de fotógrafos, de redactores… ».

Inteligencia Artificial

«Y de repente aparece la Inteligencia Artificial. Aparece internet primero y ahora la Inteligencia Artificial, que es una herramienta que bien usada es fantástica. Es una herramienta que tiene en el fondo una serie de algoritmos, una base de datos enormes, de millones y millones, que te da la posibilidad de ser creativo, la posibilidad de hacer spots con Inteligencia Artificial, y te da, por ejemplo, la capacidad de apretar un botón y saber de este producto qué se vende en aquella área, qué está haciendo en Nueva Zelanda o en Singapur».

Todo se mide

«Es una base de datos que te da, como publicitario, la posibilidad de decidir qué haces y decidir por dónde. Hoy en día con las redes sociales se mide todo. Ahí está el EGM, está la OJD, el Kantar Media, que se dedicaba antes a la televisión. Ahora hay gente que controla todo, porque los likes y los me gusta son gente que está viendo tus anuncios. Puedes medir la eficacia. Entonces todo ese mundo está patas arriba hoy en día pero es que va a seguir así unos cuantos años adaptándonos. No significa que empleemos a menos gente sino al revés que cada vez tenemos necesidad de tener gente más especializada. Hay un futuro para los jóvenes interesantísimo. La herramienta no sustituye a la persona la persona es la base siempre».