Armas Trasmediterránea facilita la conexión directa entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria durante los carnavales
La ruta ‘Capital a capital’ permite viajar entre ambas ciudades en menos de dos horas con tarifas desde 13,30 euros
El Grupo Armas Trasmediterránea ofrece la ruta ‘Capital a capital’, que conecta Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria por mar durante la celebración de los carnavales de ambas ciudades. En este sentido, la ruta comunica los centros urbanos de las dos ciudades y permite realizar el trayecto de puerto a puerto en menos de dos horas.
La conexión se posiciona como una opción cómoda y accesible para residentes y visitantes que se desplazan entre islas para disfrutar de los actos programados con motivo de las fiestas carnavaleras. La naviera ofrece tarifas desde 13,30 euros y aplica un descuento del 10% a los titulares del Carné Joven Europeo.
La compañía ha previsto su operativa teniendo en cuenta el importante volumen de desplazamientos que se produce durante estas fechas. Asimismo, detalla que la campaña del carnaval incluye la colaboración con Cervecera de Canarias, que permite la distribución de cerveza Dorada así como promociones conjuntas a bordo.
Además, este periodo coincide con la celebración de San Valentín que permite obtener un 15% de descuento para viajar con coche o moto en clase premium a los miembros del club de fidelización Sea Club.
De carnaval a carnaval
La ruta ‘Capital a capital’ destaca por su ubicación estratégica, ya que los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se encuentran a escasa distancia de los principales puntos donde se desarrollan los actos del carnaval. Esta proximidad permite a los pasajeros acceder de forma directa a las zonas de celebración, sin necesidad de traslados adicionales.
Durante el carnaval, esta conexión registra un perfil de pasajeros diverso, que incluye grupos de amigos, colectivos del carnaval, familias y visitantes que se desplazan entre islas para asistir a galas, desfiles y actos en la calle. Se trata de la mejor opción de viajar de forma directa, sin escalas ni trayectos intermedios con el fin de aprovechar al máximo la programación del carnaval.
