De Gran Canaria a presentar 'El precio justo' en Telecinco: el triunfo profesional de Tania Medina

Entre brochas, rizos y confidencias, Tania Medina se prepara para salir a plató en El precio justo, el concurso estrella de Telecinco que ha reforzado su audiencia Telecinco en la franja de sobremesa. En el camerino, la presentadora canaria apuesta por un look natural y luminoso mientras el equipo ultima detalles antes del directo. “Aquí se lo toman muy en serio, y eso es muy bueno”, comenta con una sonrisa tranquila.

El resultado es una imagen natural: maquillaje discreto, “efecto buena cara” y su característico pelo rizado, ese que, reconoce entre risas, encanta a sus compañeras. Aunque el ritual previo al directo suele ser tranquilo, hay una constante que se repite cada día. “Yo suelo esperar a Carlos porque él llega un poco más tarde, pero al final siempre termina esperándome a mí”, bromea, consciente de que el tiempo en televisión siempre acaba jugando malas pasadas.

Tania Medina, naturalidad frente a las cámaras

Tania admite que, como muchas profesionales de la televisión, tiene pequeñas manías cuando se sienta frente al espejo. Le gusta cuidar especialmente la zona de la ojera, no renuncia a una buena dosis de colorete y prefiere maquillarse ella misma los labios y la máscara de pestañas. “Soy un poco especial”, confiesa, aunque reconoce que con los años se ha ido relajando. Esa autoexigencia, lejos de ser un obstáculo, forma parte de su manera de entender el trabajo.

Esa misma naturalidad es la que ha trasladado al plató desde el primer día, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del renovado El precio justo, de Telecinco (Mediaset España). Un reto profesional que llegó sin previo aviso y que marcó el inicio de un año inesperado.

'El precio justo', una oportunidad inesperada

“El nuevo año me sorprendió con esta noticia”, recuerda. La llamada fue totalmente inesperada y, según cuenta, no necesitó tiempo para pensarlo. “Era una oportunidad increíble para crecer laboralmente y probar algo diferente”. Aunque ya había trabajado como reportera en Televisión Canaria, llevaba tiempo sin pisar ese terreno y la propuesta le devolvió una ilusión que creía aparcada.

La noticia la recibió estando de viaje con su familia. “Mi representante, Agustín Etienne, me dijo: siéntate porque lo que te voy a contar te va a encantar”. El momento fue tan caótico como emocionante. Lluvia, prisas y emoción a partes iguales. “Me empapé entera, pero mereció la pena”. En cuanto colgó el teléfono, se lo contó a su padre y a su pareja. “Nos quedamos todos en shock. Fue increíble”.

Carlos Sobera, un compañero cercano

Compartir plató con Carlos Sobera no supuso para ella ningún vértigo. Al contrario. “Lo he visto tanto en casa que siempre me ha parecido muy cercano, muy natural y muy bromista”. Desde el primer momento, la complicidad fue inmediata y el trabajo fluyó sin tensiones ni incomodidades.

La Provincia

Lejos de imponer, Sobera se convirtió en un apoyo. “Desde el segundo uno me he sentido súper cómoda con él”. Esa conexión se nota en pantalla y es, en parte, uno de los ingredientes que explican la buena acogida del programa por parte del público.

Telecinco y las audiencias en Canarias

Como cualquier formato diario, El precio justo vive pendiente de los datos de audiencia. Tania no lo esquiva. “Ver cómo va la audiencia es importante”, reconoce, aunque hay un dato que la llena especialmente de orgullo: el respaldo de su tierra. “Aprovecho para agradecerle a Canarias porque somos número uno”.

La comunidad canaria se sitúa habitualmente entre las regiones que más siguen el programa, ocupando de forma recurrente el top 3. A nivel nacional, el espacio se mueve en un share diario de entre el 10 y el 12 %, cifras muy sólidas para la franja de sobremesa. “Para el horario en el que estamos, está súper bien”, apunta, satisfecha.

Según palabras del propio Mario Briongos, CEO de Fremantle España: “es pronto para sacar conclusiones en las pocas semanas que lleva el programa en emisión, pero sí hay algunos datos relevantes y uno de ellos es que en cada programa Canarias siempre se sitúa en el top 3 de las comunidades autónomas que más nos siguen”.

Gran Canaria, raíz y refugio

Hablar de Canarias es, para Tania, hablar de hogar. “Mi vida allí era maravillosa”. Cada vez que regresa, aunque sea unos días, revive la felicidad de su infancia y entiende por qué personas de todo el mundo deciden vivir en las islas. “Tienen algo que te hace sentir en paz, conectada con la naturaleza”.

Nacida y criada en Lomo Blanco, en el entorno de Jinámar, observa con orgullo la evolución de su barrio. “He visto cómo ha avanzado y mejorado”. Para ella, es importante reconocer que los lugares también cambian y progresan. “Estoy muy orgullosa de donde me he criado”.

Tania Medina, embajadora de su tierra

A lo largo de su trayectoria, Tania ha representado a Gran Canaria en múltiples ámbitos: fue candidata a reina del Carnaval en Maspalomas, ha desfilado en Moda Cálida, ha trabajado como reportera y ha ostentado el título de Miss Las Palmas. “He probado un poco de todo y he vivido experiencias muy bonitas”, resume.

Mirando al futuro, no descarta volver. “Lo hablo mucho con mi pareja. Nos gustaría regresar algún día y comprarnos una casita allí”. Aunque su trabajo esté ahora en la península, la idea de volver siempre está presente. Incluso sueña con repetir como reina del Carnaval, esta vez en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, o presentar unas campanadas. “Incluso con Carlos, sería muy divertido”.

Con los pies en la tierra y la mirada puesta en nuevos retos, Tania Medina tiene claro su mensaje: trabajar los sueños, aunque cueste. En televisión, como en la vida, sabe que habrá de todo, pero ella sigue avanzando sin perder la esencia ni el vínculo con Gran Canaria que la define.