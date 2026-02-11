Canarias se consolida en la Berlinale con más de 40 profesionales y varios proyectos seleccionados

Canarias vuelve a tener un papel protagonista en el European Film Market (EFM), el mayor mercado audiovisual de Europa, que se celebra del 12 al 18 de febrero en el marco del Festival Internacional de Cine de Berlín, la Berlinale, en su 76.ª edición.

La presencia canaria, coordinada por Canary Islands Film a través del Gobierno de Canarias, contará con más de 40 profesionales del Archipiélago y un espacio propio dentro del pabellón Cinema from Spain. Esta acción se enmarca en la estrategia de internacionalización del sector audiovisual liderada por Proexca, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, y el Clúster Audiovisual de Canarias.

Talento isleño en el foco de Europa

Canarias tiene agendadas 60 reuniones con productoras interesadas en rodar en las islas o buscar coproductores, y estará representada por empresas como 3Doubles, Sur-Film y Volcano Films, además de instituciones como el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y las Film Commissions de Tenerife y Gran Canaria.

Nombres canarios en el principal palmarés de la industria audiovisual internacional / Proexca

Uno de los grandes hitos será la presencia en la sección oficial de la Berlinale de Rosebush Prunning, película coprotagonizada por la canaria Sur-Film, que participa por primera vez como autora tras décadas ofreciendo servicios a grandes producciones internacionales. El largometraje, dirigido por Karim Aïnouz y escrito por Efthimis Filippou, competirá por el Oso de Oro.

Por su parte, el estudio 3Doubles presentará su nueva película Ages of Madness: The Howling of the Jinn en los EFM Animation Days, sección que nace de la colaboración con el Festival de Annecy. La cinta, un proyecto de terror animado para adultos dirigido por Paul Urkijo, ha despertado el interés de grandes agentes internacionales.

Canary Islands Film contará, del 12 al 18 de febrero, con un espacio propio en el que está considerado el primer mercado audiovisual de Europa / La Provincia

La Palma, candidata a mejor localización de Europa

Otro de los focos estará en La Palma, candidata al premio a mejor localización europea por su papel en la serie de Netflix La Palma. Este reconocimiento, otorgado por la EUFCN, destaca el potencial de la isla como plató natural. Volcano Films, encargada del service local, implicó a 13 instituciones y contrató a más de 250 personas en una producción con impacto económico directo de 3 millones de euros.

La voz femenina llega a Berlín con Arima León

También se proyectará Tal vez, ópera prima de la directora grancanaria Arima León, que se inspira en la relación entre Natalia Sosa y Pinito del Oro. Rodada en Gran Canaria y respaldada por el Gobierno de Canarias, la película será presentada en dos sesiones dentro del mercado con el objetivo de potenciar su recorrido internacional.

Un ecosistema consolidado y en crecimiento

“El volumen de profesionales presentes y el interés generado muestran la madurez de la industria audiovisual canaria”, señaló Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural. “Estamos viendo resultados concretos gracias al trabajo coordinado de instituciones y empresas”.

Por su parte, Genoveva Ayala, gerente del Clúster Audiovisual de Canarias, destacó que “estar en mercados como Berlín es clave para cerrar acuerdos y generar sinergias que consoliden la internacionalización del sector”.