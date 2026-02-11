Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Canarias respalda que el Estado solucione la precariedad del personal penitenciario del Archipiélago

La iniciativa que defendió Vidina Espino pide garantizar «condiciones dignas tanto para los trabajadores como para las personas internas»

Foto de grupo de los portavoces parlamentarios con representantes del personal de los centros penitenciarios en el patio del Parlamento.

Foto de grupo de los portavoces parlamentarios con representantes del personal de los centros penitenciarios en el patio del Parlamento. / Álex Rosa

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

El Estado debe "actuar de manera inmediata" ante la precaria situación tanto del personal penitenciario como de las infraestructuras carcelarias de Canarias. Es el mandato unánime del Parlamento, que este miércoles respaldó una propuesta de la diputada nacionalista Vidina Espino para que el Ministerio de Interior logre "mejorar la seguridad, la estabilidad laboral y la calidad del servicio penitenciario en Canarias garantizando condiciones dignas tanto para los trabajadores como para las personas internas".

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como "agentes de la autoridad", una reivindicación histórica del colectivo, ya que "los trabajadores penitenciarios carecen de una protección jurídica adecuada frente a agresiones o amenazas y este reconocimiento reforzaría su autoridad y seguridad", añadió.

Insuficientes plantillas y sobrecarga laboral

La propuesta también incide en la "insuficiencia de plantillas y una Relación de Puestos de Trabajo obsoleta", lo que conlleva una falta de recursos humanos que "genera sobrecarga laboral, tensión constante y mayores dificultades para garantizar la seguridad y la convivencia, además de afectar directamente a la atención y los programas de reinserción de las personas internas".

Por último se reclama solucionar que la atención médica en las prisiones es insuficiente y no garantiza una cobertura continuada ni atención especializada adecuada.

