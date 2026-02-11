No todo vale en Carnaval: la Guardia Civil advierte a los canarios sobre los disfraces prohibidos
Utilizar alguno de estos disfraces puede acarrear sanciones económicas e incluso penas de cárcel
Carnaval está a la vuelta de la esquina y muchas personas ya tiene sus disfraces comprados, aunque todavía quedan personas que no se han decantado por ninguna vestimenta este año. Quienes estén dudando todavía de que disfrazarse deben tener en cuenta que no cualquier disfraz es admitido.
La Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos a través de sus redes sociales sobre los disfraces de Carnaval. "¡Mucho ojo con los disfraces estos carnavales!".
Cuidado con el disfraz que eliges
Puede parecer una broma de mal gusto, pero hacerse pasar por un agente de la autoridad, un miembro sanitario u otras funciones públicas puede tener consecuencias legales. El artículo 402 del Código Penal recoge como delito la usurpación de funciones públicas.
“El que ilegalmente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”, recoge el Código Penal.
Para evitar sustos, conviene no utilizar disfraces que puedan confundirse con uniformes o cargos oficiales como:
- Policía o guardia civil
- Militar o agente de seguridad privada
- Médico, enfermero o personal sanitario
- Bombero o personal de emergencias
Además, se recomienda no llevar réplicas de armas, aunque sean de juguete, ni usar insignias oficiales o logotipos reales en la vestimenta. De esta manera, podrás evitar una multa.
En los casos leves, las multas oscilan entres 300 y 600 euros. Sin embargo, si esta actuación se considera grave, el infractor podrían enfrentarse a penas de cárcel.
Estos disfraces no son los únicos que están prohibidos
Además de los disfraces que simulan ser cuerpos de seguridad, existen otras restricciones que los ciudadanos deben conocer. Quienes fomenten el odio o la violencia mediante sus disfraces, también tendrán que asumir las consecuencias económicas, es decir, quienes se vistan como personajes históricos conflictivos, dictadores o asesinos, con el único objetivo de generar odio.
La Guardia Civil lo deja claro
La Guardia Civil aclara que los ciudadanos sí pueden vestirse como un agente. Sin embargo, no pueden ejercer funciones oficiales como pedir documentación, realizar controles o detener a personas.
"¡Evita problemas y disfruta de la fiesta!", concluye la Guardia Civil.
- Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
- Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
- La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
- ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
- La Aemet pronostica algo más de calor para el miércoles en Canarias
- Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes canarios
- Cambio legal para que los rescatados por imprudencias no se vayan de rositas
- Canarias en los archivos de Epstein: la palmera, las «doce islas» y el misterio de Robert Maxwell