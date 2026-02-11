Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Rescates por negligenciasConducta indebida profesor del ClaretSeñal sísmica inusual en el TeideUD Las PalmasMujeres en la ciencia
instagramlinkedin

No todo vale en Carnaval: la Guardia Civil advierte a los canarios sobre los disfraces prohibidos

Utilizar alguno de estos disfraces puede acarrear sanciones económicas e incluso penas de cárcel

La Guarda Civil lanza un aviso sobre lo disfraces en Carnaval

La Guarda Civil lanza un aviso sobre lo disfraces en Carnaval / GUARDIA CIVIL - Archivo

Helena Ros

Helena Ros

Carnaval está a la vuelta de la esquina y muchas personas ya tiene sus disfraces comprados, aunque todavía quedan personas que no se han decantado por ninguna vestimenta este año. Quienes estén dudando todavía de que disfrazarse deben tener en cuenta que no cualquier disfraz es admitido.

La Guardia Civil ha alertado a los ciudadanos a través de sus redes sociales sobre los disfraces de Carnaval. "¡Mucho ojo con los disfraces estos carnavales!".

Cuidado con el disfraz que eliges

Puede parecer una broma de mal gusto, pero hacerse pasar por un agente de la autoridad, un miembro sanitario u otras funciones públicas puede tener consecuencias legales. El artículo 402 del Código Penal recoge como delito la usurpación de funciones públicas.

“El que ilegalmente ejerciere actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial será castigado con la pena de prisión de uno a tres años”, recoge el Código Penal.

Para evitar sustos, conviene no utilizar disfraces que puedan confundirse con uniformes o cargos oficiales como:

  • Policía o guardia civil
  • Militar o agente de seguridad privada
  • Médico, enfermero o personal sanitario
  • Bombero o personal de emergencias

Además, se recomienda no llevar réplicas de armas, aunque sean de juguete, ni usar insignias oficiales o logotipos reales en la vestimenta. De esta manera, podrás evitar una multa.

En los casos leves, las multas oscilan entres 300 y 600 euros. Sin embargo, si esta actuación se considera grave, el infractor podrían enfrentarse a penas de cárcel.

Estos disfraces no son los únicos que están prohibidos

Además de los disfraces que simulan ser cuerpos de seguridad, existen otras restricciones que los ciudadanos deben conocer. Quienes fomenten el odio o la violencia mediante sus disfraces, también tendrán que asumir las consecuencias económicas, es decir, quienes se vistan como personajes históricos conflictivos, dictadores o asesinos, con el único objetivo de generar odio.

La Guardia Civil lo deja claro

La Guardia Civil aclara que los ciudadanos sí pueden vestirse como un agente. Sin embargo, no pueden ejercer funciones oficiales como pedir documentación, realizar controles o detener a personas.

Noticias relacionadas y más

"¡Evita problemas y disfruta de la fiesta!", concluye la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  2. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  3. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  4. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  5. La Aemet pronostica algo más de calor para el miércoles en Canarias
  6. Multado con 800 euros por no llevar el nuevo documento obligatorio de la DGT: la Guardia Civil pone el foco en los patinetes canarios
  7. Cambio legal para que los rescatados por imprudencias no se vayan de rositas
  8. Canarias en los archivos de Epstein: la palmera, las «doce islas» y el misterio de Robert Maxwell

Hospiten, reconocida en los Premios T.H.E Awards por su apuesta en disrupción clínica con Photo Counting

Hospiten, reconocida en los Premios T.H.E Awards por su apuesta en disrupción clínica con Photo Counting

No todo vale en Carnaval: la Guardia Civil advierte a los canarios sobre los disfraces prohibidos

No todo vale en Carnaval: la Guardia Civil advierte a los canarios sobre los disfraces prohibidos

Jorge Rey avisa del tiempo que hará en Canarias durante el Carnaval: todo cambiará por completo a partir del viernes

Jorge Rey avisa del tiempo que hará en Canarias durante el Carnaval: todo cambiará por completo a partir del viernes

Cambio legal para que los rescatados por imprudencias en Canarias no se vayan de rositas

Rosa Dávila llama a la serenidad y descarta una erupción inminente en el Teide

Rosa Dávila llama a la serenidad y descarta una erupción inminente en el Teide

La señal sísmica inusual detectada en el Teide se repitió en la madrugada de este miércoles

La señal sísmica inusual detectada en el Teide se repitió en la madrugada de este miércoles

Armas Trasmediterránea facilita la conexión directa entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria durante los carnavales

Ignacio Cembrero, periodista: "Con el PSOE es previsible una política de cesiones ante Rabat"

Ignacio Cembrero, periodista: "Con el PSOE es previsible una política de cesiones ante Rabat"
Tracking Pixel Contents