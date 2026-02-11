Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los damnificados por la ley de vivienda vacacional contraatacan y piden que la actividad sea declarada "inocua"

Ascav registra una petición avalada por 739 firmas para que se apruebe un decreto que solucione "las nefastas consecuencias que se están provocando"

Cartel de una vivienda vacacional en Canarias

Cartel de una vivienda vacacional en Canarias / Juan Carlos Castro

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) mantiene su guerra contra la ley aprobada en noviembre y este miércoles registró en el Parlamento una petición formal, respaldada por 739 firmas, para que el Gobierno canario apruebe un decreto ley que "declare la actividad de vivienda vacacional como inocua, eximiéndose de la comunicación previa de actividad clasificada a aquellas que han presentado su declaración responsable con anterioridad a la entrada en vigor " de la legislación, al igual que "no se le va a exigir a las nuevas que inicien su actividad".

La presidenta de Ascav, Doris Borrego, asegura que "este fue un compromiso del Gobierno, pues esta propuesta se incluyeron en varias enmiendas 'in voce' que no pudieron ser debatidas" en el pleno que aprobó la ley, por lo que la asociación exige que "ahora cumplan lo prometido".

Borrego recuerda que esta propuesta está respaldada por la Confederación Canaria de Empresarios, CEOE-Tenerife, la Asociación de Autónomos (ATA), la Asociación de Jóvenes Empresarios de Canarias "y cientos de trabajadores autónomos dadas las nefastas consecuencias que se están provocando desde la entrada en vigor" de la ley.

"El daño irreparable, el malestar y la confrontación que esta ley está causando por haberla aprobado de espaldas al sector no hace más que fomentar la crispación contra el turismo en la sociedad", concluye.

