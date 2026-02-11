Fund Grube y Grupo Perfumería Júlia sellan una alianza estratégica para impulsar proyectos de alto valor en perfumería y lujo

Fund Grube y Grupo Perfumería Júlia, dos referentes del sector de la perfumería selectiva y el retail de lujo en España, anuncian una alianza estratégica con el objetivo de impulsar proyectos conjuntos, generar sinergias y explorar nuevas oportunidades de crecimiento dentro del mercado de la belleza.

Fund Grube, compañía retail líder en las Islas Canarias con casi de 43 años de trayectoria en el mercado canario, aporta a la alianza una profunda experiencia en retail especializado, una fuerte orientación al cliente turístico y un know-how contrastado en la gestión de proyectos de alto valor en perfumería, belleza, moda y complementos. Su evolución sostenida y su actual análisis de expansión hacia la Península Ibérica refuerzan su posicionamiento como socio estratégico clave.

De izq a dcha Dhiraj Chhabria, Presidente y Ceo de Fund Grube, y Gabriele Zaretti, Ceo de Perfumerias Júlia / LP/DLP

Por su parte, con más de 80 años de trayectoria, Grupo Perfumería Júlia se ha consolidado como uno de los principales actores de la perfumería selectiva en España y Andorra, gracias a una sólida red de puntos de venta, un amplio porfolio de marcas internacionales, una estrategia centrada en la excelencia, fuerte enfoque al servicio y gran expertise en asesoramiento al consumidor.

La alianza contempla el desarrollo de iniciativas conjuntas y proyectos específicos orientados a compartir conocimiento y acelerar el crecimiento de ambas compañías dentro del segmento premium.

“La alianza entre ambas empresas de retail de perfumería busca potenciar la oferta de marcas y productos disponibles para los consumidores, aprovechando la mayor presencia y cobertura en el mercado que brinda la unión de sus redes de tiendas.”, señalan desde la conversación mantenida entre los dos grupos.

Sobre Fund Grube

Fund Grube es la cadena líder en las Islas Canarias en belleza, fragancias, moda y complementos, con una propuesta diferencial basada en la experiencia de cliente y el entorno lifestyle.

Con más de 42 años de trayectoria y sede en Gran Canaria, la compañía ha desarrollado una sólida red de más de 60 tiendas en enclaves turísticos estratégicos y un equipo de más de 1.000 profesionales.

Sobre Grupo Perfumería Júlia

Fundado en 1939 en Andorra, Grupo Perfumería Júlia es una compañía familiar especializada en perfumería selectiva, cosmética y maquillaje de alta gama, con un posicionamiento premium y un fuerte enfoque en el servicio al consumidor y el expertise en el punto de venta.

Con más de 80 años de trayectoria cuenta con una red de 80 tiendas en el territorio de Andorra y España y presencial online y cuenta con más de 800 profesionales.

Datos clave de la alianza

• +1800 empleados

• +350 M€ de facturado

• + 140 puntos de venta en España y Andorra

• Amplio porfolio de marcas líderes en perfumería, cosmética, maquillaje, moda y complementos con marcas en distribución exclusiva

• Estrategia enfocada en la diferenciación, con una fuerte orientación a la atención y al servicio al cliente. Amplio conocimiento y expertise en asesoramiento al consumidor