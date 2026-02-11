El año de la geotermia en Canarias: Tenerife ya ha empezado; Gran Canaria, en breve

La localidad tinerfeña de Vilaflor es el escenario de la primera perforación –tres kilómetros de profundidad– en busca de calor bajo el suelo terrestre en cantidad suficiente como para incorporar esta fuente energética al mix de generación de Canarias. La iniciativa corresponde a la cristalización de los 106 millones de euros concedidos por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) para el estudio del subsuelo del Archipiélago. Gran Canaria también ultima la puesta en marcha de estos sondeos que, probablemente, arranquen en la primera mitad de este año.

La Palma completa la terna de islas en las que la exploración en busca de geotermia accedió a esa financiación europea vehiculizada a través del Next Generation. En esta isla y en Gran Canaria, el posible conflicto de competencias con el Estado por la inclusión de cuadrículas marítimas dentro del área a explorar motivó sendos retrasos en la adjudicación definitiva, si bien el Ministerio para la Transición Ecológica ha ampliado el plazo inicial –finalizaba hace dos semanas– hasta 2028.

La energía calorífica del interior de la tierra ya la aprovechan varias empresas canarias para abaratar sus costes. Pero las iniciativas puestas en marcha se circunscriben al ámbito de la baja entalpía, con temperaturas que les permiten satisfacer parcial o totalmente sus necesidades de agua caliente, pero no lo suficientemente elevadas como para incorporarlas a los procesos de generación de la red eléctrica del Archipiélago.

Fuente gestionable

Ahora se trata precisamente de esto último, de sumar una fuente limpia y, a diferencia de la eólica y la fotovoltaica, totalmente gestionable. En el caso de las dos tecnologías mencionadas, puede haber o no sol y viento, o existir un exceso en momentos en los que la demanda eléctrica es baja. Eso obliga a contar con infraestructuras de almacenamiento que permitan modular su aportación a la red. En el caso de la geotermia, la fuente de calor es estable y está siempre disponible para el operador del sistema.

El éxito de estos trabajos permitiría dar un gran salto adelante en el proceso de descarbonización de Canarias, además de reducir sustancialmente el actual sobrecoste de generación por la excesiva dependencia de la combustión de hidrocarburos en las centrales térmicas de la tres islas.

60% de éxito

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, confirmó ayer el inicio de los trabajos en Tenerife, que cuentan a priori con «un 60% de probabilidades de éxito». Es la primera ocasión en la que la alta entalpía se estudia a fondo en la comunidad autónoma. Si no ha sucedido antes es por elevado coste que tienen las perforaciones y las labores previas para determinar el punto exacto que dota de mayor probabilidad de éxito a la exploración.

La llegada de los fondos Next Generation permiten cubrir las inversiones al 50%. La otra mitad de la financiación la proveen operadores privados y públicos, entre ellos los cabildos de las tres islas. De ahí que en el consorcio encargado de los trabajos en Vilaflor –Energía Geotérmica de Canarias– aparezcan la institución insular tinerfeña, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), además de la energética canaria Disa y la islandesa Reykjyavik Geothermal, con experiencia en este campo.

Primer semestre

El pasado octubre, Gran Canaria anunció que la zona designada para el desarrollo de sus prospecciones está entre los municipios de Telde, Ingenio, Valsequillo y Agüimes. Desde entonces, el consorcio –Gran Canaria Geotermia– que conforman el Cabildo de la Isla (49%), la británica Dando Drilling, las canarias Ayagaures Medio Ambiente (Grupo Pérez Moreno) y Canary Islands Base (Grupo Satocan), y la neozelandesa JRG Energy han afinado para determinar el punto que cuenta con mayores posibilidades de éxito.

«Hemos pedido informes al IGME (Instituto Geológico y Minero de España) por el conocimiento hidrotermal que tiene de la Isla», explicó ayer el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento de la institución insular, Raúl García Brink. Él mostró su confianza en la pronta puesta en marcha de los trabajos. «La ampliación del plazo nos da más margen, tenemos prisa pero no vamos a precipitarnos», señaló. n