‘Todo Goles Radio’ retrasmite este fin de semana partidos clave de los equipos canarios

La Radio Canaria ofrecerá una programación intensa de ‘Todo Goles Radio este fin de semana con retransmisiones en directo de los partidos de los equipos canarios en fútbol y baloncesto, que tendrán lugar el sábado y domingo, 14 y 15 de febrero.

El espacio, dirigido y presentado por Juanjo Toledo y producido por Simón Abreu, realizará la cobertura de los partidos de UD Las Palmas, CD Tenerife y la Primera División Femenina de España o Liga F con el Costa DG Tenerife y las citas con la ACB de La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria.

Para llevar a todos los hogares el minuto a minuto de estas competiciones, el equipo de Deportes de la emisora autonómica se desplegará en distintos puntos de la geografía nacional con narradores y colaboradores en directo y con las miradas puestas en que no falte ni un detalle de cada uno de los encuentros que disputarán los equipos canarios, además, del análisis y reacciones posteriores de los protagonistas.

Juanjo Toledo avanza que serán unas jornadas importantes para ambos equipos de fútbol, teniendo en cuenta que “el CD Tenerife va caminando hacia la Segunda División y con la UD Las Palmas, necesitada de volver a la senda de las victorias porque lleva ya varias jornadas sin ganar este año”.

Sábado 14 de febrero: citas con la ACB y CD Tenerife

Durante la programación de la mañana de este sábado 14 de febrero, desde las 11:00 horas, la Radio Canaria ofrecerá toda la información de lo que ocurra en la Liga F, con el Costa DG Tenerife que visita Barcelona para medirse con el FC Badalona Women. Javier Fernández se pondrá frente al micro para relatarnos, en todo momento, lo que acontezca en el campo con el equipo tinerfeño.

Posteriormente, a las 17:00 horas, arrancará ‘Todo Goles Radio’ con el fútbol de Primera Federación para retrasmitir a partir de las 17:30, el partido CD Tenerife y Racing de Ferrol, correspondiente a la jornada 24, en el Estadio Heliodoro Rodríguez López en Tenerife, con la narración de Joaquín González y los comentarios de José Barroso.

Durante la tarde, el equipo de la Radio Canaria enlazará con la Liga ACB ya que a las 18:00 horas comenzará la disputa entre el Dreamland Gran Canaria y el Cobirán Granada, un partido que narrará Moisés Rodríguez acompañado con los comentarios de Juan Antonio Henríquez, desde el Palacio Municipal de Deportes de Granada.

Y a las 19.00 horas, en el pabellón lagunero Santiago Martín, jugará La Laguna Tenerife contra Río Breogán, partido correspondiente a la jornada 20 de la Liga Endesa, que también será radiado, en este caso, por José Antonio Felipe y comentado por Fernando Llombet.

Domingo 15 de febrero: UD Las Palmas

El domingo, el equipo de ´Todo Goles Radio’ comenzará desde las 11:00 horas atento a una nueva jornada en la Segunda Federación, en su jornada 23, con el Tenerife B jugando ante el Club Deportivo Quintanar del Rey, en Cuenca, y con Las Palmas Atlético midiéndose al Club de Fútbol Fuenlabrada, en el pabellón Fernando Torres en Madrid. A lo largo de la mañana se ofrecerá, por otro lado, información de los partidos restantes de la Tercera Federación en el cierre de su jornada 20.

El partido estrella de la jornada será UD Las Palmas y Club Deportivo Mirandés, un encuentro que se jugará en el Estadio Municipal de Anduva. El encuentro, que corresponde a la jornada 26 de LaLiga Hypermotion 25-26, contara con Juan Luis Monzón como narrador y con Chus Trujillo como comentarista.

Juanjo Toledo recuerda que los oyentes de Radio Canaria pueden participar en `Todo Goles Radio’ a través del WhatsApp 628 5151 5151.