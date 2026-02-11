El ITC impulsa la formación práctica de docentes de FP en innovación tecnológica aplicada

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) ha puesto en marcha una acción formativa dirigida al profesorado de Formación Profesional (FP) del Archipiélago, centrada en la gestión práctica de proyectos de innovación tecnológica. La iniciativa forma parte de la convocatoria regional “Proyectos de Innovación 2025-2026” impulsada por el Gobierno de Canarias, en colaboración con la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial.

El primer taller presencial se celebró este miércoles en la sede del ITC en Pozo Izquierdo y reunió a 70 docentes de diferentes centros educativos. La formación busca dotar al profesorado de herramientas para guiar al alumnado en la creación, gestión y aplicación práctica de proyectos reales con alto valor añadido para el entorno económico de las islas.

Formación para transformar ideas en oportunidades reales

Durante la apertura del encuentro intervinieron la directora general de Formación Profesional, Carolina León, y representantes del ITC como el director de I+D+i, Gonzalo Piernavieja, y la responsable del Departamento de Innovación, Alma Cruz. La sesión abordó el papel de la FP como motor de innovación en Canarias y el potencial de la colaboración entre centros educativos y empresas para generar valor.

La formación forma parte del programa “Gestión práctica de proyectos de innovación tecnológica para docentes de FP”, desarrollado por el ITC, que combina talleres presenciales y formación online hasta final del primer trimestre de 2026. El contenido incluye estrategias aplicadas a sectores clave como turismo, agroindustria, economía azul, construcción, TIC o audiovisual.

En esta primera jornada participaron también técnicos de redes como Enterprise Europe Network, Red CIDE o Erasmus for Young Entrepreneurs, que compartieron casos prácticos y líneas de apoyo disponibles para emprendedores y pymes.

La jornada concluyó con una visita a las instalaciones científicas del ITC, donde los docentes conocieron de cerca proyectos punteros en biotecnología marina, sostenibilidad hídrica, transición energética y fabricación aditiva, ámbitos en los que el Instituto actúa como motor de transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo canario.

Siguiente sesión: metodologías y herramientas aplicadas

El segundo taller, previsto próximamente, se centrará en “Metodologías y herramientas para la gestión de proyectos de innovación tecnológica”, con el objetivo de facilitar la implementación práctica en el aula y en colaboración con el entorno productivo.

Profesores como facilitadores de innovación

Con esta formación, el ITC y la Consejería refuerzan el papel del profesorado de FP como agente clave para la innovación aplicada, promoviendo competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y la conexión efectiva entre educación, tecnología y empleo. La iniciativa responde a un compromiso compartido para elevar la calidad de la FP en Canarias y potenciar su impacto en sectores estratégicos de desarrollo.