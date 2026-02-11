Jorge Rey avisa del tiempo que hará en Canarias durante el Carnaval: todo cambiará por completo a partir del viernes

Los canarios miran al cielo esta semana para saber si podrán disfrutar de un Carnaval sin lluvias o si la fiesta estará pasada por agua. El meteorólogo Jorge Rey ha publicado su pronóstico para estas fechas tan señaladas, analizando la evolución del tiempo en el Archipiélago. Por el momento, las previsiones son favorables, ya que Canarias quedaría al margen del temporal que afectará a buena parte de la Península, lo que permitirá salir a celebrar con tranquilidad.

Según avanza el burgalés, el anticiclón se impondrá durante los días clave del Carnaval en el archipiélago, mientras la Península dejará atrás semanas de lluvias y encara un giro radical del tiempo tras el día 15 de febrero. Después de muchas semanas marcadas por la inestabilidad en gran parte de España, Jorge Rey lanza un mensaje tranquilizador para los carnavaleros.

Canarias se prepara para un Carnaval con buen tiempo

Según la previsión del experto, el anticiclón ganará terreno y garantizará tiempo estable durante los días grandes del Carnaval en el archipiélago. "En Canarias, sorprendentemente, no va a llover absolutamente casi nada", asegura Jorge Rey. El dominio de las altas presiones permitirá cielos mayormente despejados, escasa nubosidad y una atmósfera mucho más estable que la vivida en semanas anteriores.

Este escenario será especialmente notable a partir del domingo 15 de febrero, cuando un anticiclón se imponga con claridad en el Atlántico. Las temperaturas se mantendrán suaves, con valores muy agradables tanto de día como de noche, lo que favorecerá los actos al aire libre, las cabalgatas y las celebraciones nocturnas sin el temor a la lluvia.

Aunque no se descarta alguna nube puntual arrastrada por los alisios o restos de frentes muy debilitados, la probabilidad de precipitaciones será mínima. El viento tampoco será protagonista, dejando un ambiente cómodo para disfrutar del Carnaval en las islas.

El Carnaval contrasta con las semanas previas

La estabilidad prevista para Carnaval llega después de un periodo especialmente lluvioso en el conjunto del país. El propio Jorge Rey alerta de que estamos "a puntito de carnavales y sigue lloviendo como si no hubiera un mañana y a este paso sí que no habrá un mañana con tanta lluvia". Los frentes atlánticos siguen situados en muchas regiones, dejando acumulaciones importantes en amplias zonas del oeste peninsular y del Cantábrico.

Sin embargo, ese patrón tiene fecha de caducidad. Según explica el meteorólogo, el anticiclón "va ganando partida" también en la península y terminará imponiéndose, poniendo fin a la sucesión de borrascas, justo a tiempo para las celebraciones carnavaleras.

¿Qué pasará en el resto de España antes y durante Carnaval?

Antes de la llegada definitiva del anticiclón, todavía se producirán algunos coletazos invernales. Jorge Rey advierte de una entrada de aire frío polar en torno al viernes 13, acompañada de viento de norte, podrá provocar un descenso térmico notable en el norte y centro peninsular.

Durante ese episodio, no se descartan nevadas débiles y puntuales en zonas del interior, aunque se tratará de "muy poca cosa", aunque suficiente para recordar que el invierno aún no se ha marchado del todo.

En el Cantábrico y oeste peninsular se seguirán registrando lluvias hasta el domingo, con acumulaciones todavía relevantes, aunque ya no tan intensas como en jornadas anteriores.

A partir del domingo 15 y para el inicio de la siguiente semana, el panorama cambia de forma clara: "Será muy difícil bajar de los 10 grados", explica Jorge Rey, con temperaturas que incluso "superarán los 20 grados en el Mediterráneo". El anticiclón se impondrá con fuerza, desplazando las borrascas y devolviendo el sol a la mayor parte del país.

Este escenario marcará unos Carnavales mucho más tranquilos en casi toda España, aunque el contraste será especialmente favorable en Canarias, donde la estabilidad será más clara y duradera.