Multa de 200 euros por ignorar estas flechas en las carreteras: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

La Dirección General de Tráfico (DGT) junto a la Guardia Civil de Tráfico tienen como objetivo garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Para ello, utilizan campañas de vigilancia e intentan concienciar y recordar a los conductores la normativa establecida.

"La función principal de las marcas viales es ordenar el tráfico y guiar al conductor de forma segura durante la circulación indicándole la obligación de seguir en una única dirección o en varias, de girar, o de circular en sentido giratorio. Suelen pintarse antes de intersecciones, glorietas o desvíos, donde la anticipación es clave, habitualmente en color blanco reflectante para mejorar su visibilidad tanto de día como de noche", explican desde la DGT.

Qué indica las marcas viales sobre el pavimento

Las flechas pintas en el asfalto indican las direcciones permitidas u obligatorias para los conductores desde un determinado carril. Suelen encontrarse antes de cruce, glorietas o desvíos donde el conductor debe indicar su maniobra y colocarse en el carril que indique el movimiento que va a realizar.

Flechas de selección de carril: estas marcas viales indican el sentido obligatorio o las direcciones permitidas que pueden tomarse desde el carril donde están pintadas. Suelen ir acompañadas de señales verticales o marcas como STOP, velocidad máxima o indicaciones de destino , para reforzar la información

estas marcas viales indican el que pueden tomarse desde el carril donde están pintadas. Suelen ir acompañadas de o , para reforzar la información Flechas fin de carril: se trata de una flecha oblicua que indica que el carril en el que se encuentra el coche se acaba y, por lo tanto, el conductor debe cambiar de carril de forma segura antes que finalice.

se trata de una que y, por lo tanto, el conductor debe cambiar de carril de forma segura antes que finalice. Flecha de retorno: esta marca aparece sobre la línea discontinua en el centro de la calzada y avisa de la proximidad de una línea continua donde el conductor no puede realizar adelantamientos.

esta marca aparece sobre la y avisa de la proximidad de una línea continua donde el conductor no puede realizar adelantamientos. Otros tipos de flechas: existen otras marcas que anticipan la salida en las autopistas, autovías y carreteras convencionales hacia otras vías o accesos a rotondas.

¿Conoces los significados de las flechas en la carretera? / neomotor

Flechas en semáforos

"Las intersecciones urbanas reguladas por semáforos principales y auxiliares, flechas luminosas y carriles reservados pueden resultar confusas. La clave está en situarse en el carril adecuado", aclara la DGT.

En muchos casos, se da la situación de que el semáforo principal está en rojo, pero el auxiliar indica con una flecha. ¿Cómo deben actuar los conductores en estos casos?

Flecha verde: obliga al conductor a realizar la maniobra su el carril es exclusivo de giro.

obliga al conductor a realizar la maniobra su el carril es exclusivo de giro. Flecha negra sobre fondo amarillo intermitente: obliga continuar, aunque no haya vehículos detrás, si el carril es exclusivo para girar.

obliga continuar, aunque no haya vehículos detrás, si el carril es exclusivo para girar. Flecha verde o negra sobre fondo amarillo intermitente y flecha doble en el suelo: cuando el carril permite varias direcciones, el conductor puede esperar para continuar recto, salvo que impida el paso a los coches que sí van a girar.

Sanciones por no respetar las señales

Al igual que el resto de señales, las flechas pintadas en el pavimento indican los conductores la manera en la que deben circular durante su trayecto. No respetarlas puede provocar graves accidentes y está castigado con 200 euros a los conductores que no obedezcan la marca vial.

Además, si la maniobra supone un riesgo tanto para el conductor como para el resto de usuarios de la vía, este también se expone a la perdida de 4 puntos del carné de conducir.

Desde Tráfico recuerdan que estas flechas no son simples recomendaciones, sino que son señales que obligan al conductor a circular correctamente y ejecutar la maniobra adecuada.