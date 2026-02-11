Ofensiva de CC en cabildos y ayuntamientos para presionar al Estado a aprobar el 'decreto Canarias'

CC lanza una ofensiva en los siete cabildos y los 88 ayuntamientos canarios para que los plenarios ratifiquen el apoyo al ‘decreto Canarias’ que, de forma institucional, han dado ya la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam). La intención de los nacionalistas elevar la presión ante el Gobierno central y demostrar al presidente Pedro Sánchez que este nuevo texto legislativo tiene el respaldo político y social de todo el Archipiélago y que solo es rechazado por el PSOE y NC-Bc.

«El decreto no es de un partido, es un documento que recoge el sentir de toda la sociedad canaria, con el respaldo de la Fecai, de la Fecam, de los agentes sociales y la mayoría de los grupos del Parlamento, y eso es lo que se va a plasmar», afirmó el secretario de Organización de CC, David Toledo.

Aunque el segundo de los objetivos es también claro, arrinconar a la oposición de izquierdas en su "soledad contraria a los intereses de Canarias" y demostrar que el líder del PSOE canario y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, "es muy valiente cuando dice no a que Canarias reciba recursos para la dependencia, la vivienda, el agua o la lucha contra la pobreza, que son derechos básicos de nuestra gente y compromisos recogidos en la agenda canaria, pero no es igual de valiente con otros territorios", en referencia a Cataluña o País Vasco.

El texto de las mociones incide en que, en el caso de los ayuntamientos, que son "la primera puerta a la que llama la ciudadanía cuando hay dificultades", apoyan con claridad que "Canarias tiene una realidad distinta y la igualdad real exige respuestas adaptadas" a través de las "medidas urgentes para el mantenimiento y recuperación de las condiciones sociales y económicas" que se recogen en el decreto.

Por todo ello, se insta a que" con carácter inmediato" el Consejo de Ministros "apruebe dicha norma mediante Real Decreto-Ley" y garantice su posterior convalidación en el Congreso de los Diputados.