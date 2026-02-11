El Parlamento de Canarias rechaza el "lesivo" sistema de financiación diseñado por la vicepresidenta Montero

El Parlamento de Canarias rechazó este miércoles, con los votos en contra de PSOE y NC-Bc, las políticas de financiación "lesivas" para los intereses del Archipiélago que se incluyen en el nuevo modelo pactado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con ERC. Sin embargo, los grupos que apoyan al Gobierno que preside Fernando Clavijo (CC, PP, ASG y AHI) aceptaron una enmienda de los 'canaristas' -que apoyaron esta parte- para solicitar a Moncloa abrir una negociación multilateral en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se incremente el valor de la insularidad y la pobreza para captar más recursos y que no se cuestione el Régimen Económico y Fiscal (REF) y que el mismo quede fuera del cómputo de financiación.

La nacionalista Socorro Beato, encargada de defender la propuesta, aseguró que Canarias, que "lleva décadas infrafinanciada, no puede ser un espectador pasivo" ante el ataque a las singularidades de las Islas que se esconden tras el modelo unilateral de financiación, pues la especificidad reconocida en la Constitución "no es ideológica ni negociable, es geográfica, histórica y está blindada en el Estatuto de Autonomía".

"El cambalache del PSOE con los independentistas catalanes no va de la defensa del estado autonómico, ni del bienestar, ni de la justicia social, sino de que Pedro Sánchez está comprando tiempo extra en Moncloa y el precio lo pagaremos todos los españoles, especialmente los canarios", remachó el conservador Fernando Enseñat.

Alarmas infundadas

La tesis contraria la defendió el socialista Manuel Hernández, que presentó una iniciativa posterior que fue rechazada, al asegurar que "lesivas son las políticas del Gobierno de Canarias" y pidió a los grupos que lo apoyan que abandonen las "alarmas infundadas, las cifras infladas y los mensajes catastrofistas" y se centren en los "datos contrastados", que arrojan que con el nuevo modelo Canarias sale beneficiada y no perjudicada.

Aunque Esther González (NC-Bc) admitió su "absoluto rechazo" a que Moncloa "negociara primero con Cataluña y luego con el resto", dijo que los 'canaristas' ni comparten los "discursos complacientes" del Gobierno central y el PSOE ni los "simplistas y teatrales" de quienes apoyan al Ejecutivo canario, pues ambos utilizan la financiación "como arma arrojadiza para conseguir titulares".

"Canarias no necesita un Gobierno que se pase la vida quejándose, lo que necesita es un Gobierno responsable, no uno que llore y patalee", subrayó.

