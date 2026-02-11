Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Verano en febrero? Lo que trae el tiempo este jueves en Canarias según la Aemet

Jornada de temperaturas suaves, cielos poco nubosos y vientos flojos a moderados aunque algunas zonas podrían notar un cambio al final del día

Predicción del tiempo en Canarias (del 11 al 15 de febrero)

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias vivirá este jueves una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos poco nubosos, vientos flojos o moderados y temperaturas que apenas experimentarán cambios, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Sin embargo, algunas zonas del Archipiélago podrían registrar variaciones locales al final del día, especialmente en cuanto al régimen de vientos.

En las capitales, Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 24 grados de máxima y 18 de mínima, mientras que Las Palmas de Gran Canaria oscilará entre los 17 y los 22 grados. El viento soplará del este o nordeste, en general flojo, aunque podría intensificarse de forma puntual en algunas zonas.

En el mar, se esperan vientos del nordeste de fuerza 3 a 5, con posibilidad de alcanzar fuerza 6 ocasionalmente. Habrá marejada con áreas de marejadilla y mar de fondo del oeste o noroeste, con olas de entre 2 y 4 metros.

Previsión del tiempo por islas para este jueves

Lanzarote

Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos a primeras y últimas horas, y claros durante el día. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, con brisas en costas del sur, girando a norte al final del día.

  • Arrecife: temperatura mínima 16, máxima 23 grados.

Fuerteventura

Nubosidad al inicio y final del día, con predominio de cielos despejados en las horas centrales. Temperaturas estables o en leve descenso. Viento moderado del nordeste, girando a norte por la tarde.

  • Puerto del Rosario: mínima 16, máxima 22 grados.

Gran Canaria

En el norte y este, por debajo de los 600-700 metros, se esperan intervalos nubosos con tendencia a cielos poco nubosos a lo largo del día. En el resto, cielos despejados. Viento del este-nordeste moderado, con rachas más intensas en zonas bajas del oeste y sureste a primeras horas. Al final del día, el viento girará a norte-noroeste.

  • Las Palmas de Gran Canaria: mínima 17, máxima 22 grados.

Tenerife

Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 600-800 metros, con claros durante las horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos en el oeste. Viento flojo del este-nordeste, aumentando a moderado del norte-noroeste al final del día.

  • Santa Cruz de Tenerife: mínima 18, máxima 24 grados.

La Gomera

Intervalos nubosos en el norte con apertura de claros durante el día. En el resto de la isla, cielos despejados. Viento flojo a moderado del nordeste, girando a norte a últimas horas.

  • San Sebastián de La Gomera: mínima 18, máxima 24 grados.

La Palma

Nubosidad en el norte y este en cotas bajas, despejando en las horas centrales. Cielos poco nubosos en el resto del territorio. Viento del este-nordeste flojo, girando a norte moderado al final de la jornada.

  • Santa Cruz de La Palma: mínima 17, máxima 23 grados.

El Hierro

Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 600-700 metros, con claros a partir del mediodía. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Viento flojo a moderado del este-nordeste, girando a norte al final del día.

  • Valverde: mínima 15, máxima 21 grados.

¿Verano en febrero? Lo que trae el tiempo este jueves en Canarias según la Aemet

