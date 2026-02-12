Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Caso ValkaTiempo AEMET CanariasSara CarboneroSucesosNueva canción QuevedoUD Las PalmasReina del Carnaval de Santa Cruz
instagramlinkedin

Canarias dispara sus opciones de ligar en 2026: más del 53 % encontrará pareja, según este estudio con datos del INE

Las Palmas se sitúa entre las tres provincias con más opciones de conocer a alguien con el entorno digital como vía principal para iniciar relaciones

&quot;Te quiero desde Canarias hasta Rusia&quot;: así fue la declaración de amor más original

"Te quiero desde Canarias hasta Rusia": así fue la declaración de amor más original / Cedida

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias es la segunda comunidad autónoma con más probabilidades de encontrar el amor en 2026, según un estudio realizado por la web especializada Casino.org, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el análisis del comportamiento de usuarios en aplicaciones de citas.

Con un 53,5 % de probabilidades, el Archipiélago solo es superado por la Comunidad de Madrid (66,3 %), y destaca especialmente por el peso de la provincia de Las Palmas , que alcanza un 58,3 %, colocándose en el top 3 nacional. Santa Cruz de Tenerife, por su parte, registra un 48,7 %, ambas cifras muy por encima de la media española, que se sitúa en el 33,2 %.

Apps por delante del cara a cara

El informe señala que el entorno digital es el principal canal para iniciar contactos románticos en Canarias. En Las Palmas, el 61,4 % de los primeros encuentros se produce a través de aplicaciones de citas, frente al 38,6 % en encuentros presenciales. La tendencia es similar en Santa Cruz de Tenerife, alineada con la media nacional (60,5 % de contactos digitales).

Más romances esporádicos que relaciones duraderas

Otro de los datos llamativos del estudio es el predominio de relaciones esporádicas. En Las Palmas, el 57,7 % de las conexiones tienen un carácter temporal, frente al 42,3 % de relaciones duraderas. En Santa Cruz de Tenerife, el patrón es similar: 57,9 % frente a 42,1 %.

La investigación define como relación cualquier vínculo que supere los tres meses, y clasifica como duraderas aquellas que superan el primer año.

¿Por qué cuesta tanto conectar o mantener una relación?

El estudio incluye un análisis cualitativo con expertos en sexología y relaciones de pareja. El sexólogo Esteban Carbone advierte de que, aunque las posibilidades de conocer a alguien aumentan, también se han multiplicado las dificultades para sostener vínculos: expectativas emocionales elevadas, baja tolerancia al malestar, cultura del descarte y cambios de rol dentro de las parejas son algunos de los factores clave.

La psicóloga Lucía Velasco Romero coincide en que las redes sociales ofrecen más oportunidades, pero también generan una sensación constante de reemplazo: “Ante la mínima incomodidad, aparece la idea de que siempre habrá alguien mejor disponible”.

Ambos especialistas recomiendan reducir la prisa, apostar por la autenticidad y explorar nuevos contextos para relacionarse.

Noticias relacionadas y más

Metodología

El modelo se basa en datos oficiales del INE (estado civil, estructura poblacional, distribución por provincias) y en información de uso de las principales aplicaciones de citas en España, como Tinder o Bumble. A partir de estas variables, el algoritmo estima la probabilidad de conocer a alguien en cada provincia, diferenciando entre relaciones digitales y presenciales, así como entre romances esporádicos o estables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  2. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  3. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  4. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios
  5. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  6. Dany Ramos, de Gran Canaria a Hollywood: el canario que pone el cuerpo en las grandes películas de acción
  7. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  8. El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación

Canarias dispara sus opciones de ligar en 2026: más del 53 % encontrará pareja, según este estudio con datos del INE

Canarias dispara sus opciones de ligar en 2026: más del 53 % encontrará pareja, según este estudio con datos del INE

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El TJSC avala la política de contratación en el banco de sangre tras su integración en la sanidad canaria

El TJSC avala la política de contratación en el banco de sangre tras su integración en la sanidad canaria

La angustia de Sara Canino, madre de un niño con TEA: “No existe un recurso educativo en Tenerife que se adapte a mi hijo”

La angustia de Sara Canino, madre de un niño con TEA: “No existe un recurso educativo en Tenerife que se adapte a mi hijo”

¿Día tranquilo en Canarias? Esto dice la Aemet sobre el tiempo de hoy

¿Día tranquilo en Canarias? Esto dice la Aemet sobre el tiempo de hoy

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias

La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias

La brecha de género en la ciencia: El 90% del alumnado no conoce a ninguna científica canaria

La brecha de género en la ciencia: El 90% del alumnado no conoce a ninguna científica canaria
Tracking Pixel Contents