Canarias dispara sus opciones de ligar en 2026: más del 53 % encontrará pareja, según este estudio con datos del INE
Las Palmas se sitúa entre las tres provincias con más opciones de conocer a alguien con el entorno digital como vía principal para iniciar relaciones
Canarias es la segunda comunidad autónoma con más probabilidades de encontrar el amor en 2026, según un estudio realizado por la web especializada Casino.org, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el análisis del comportamiento de usuarios en aplicaciones de citas.
Con un 53,5 % de probabilidades, el Archipiélago solo es superado por la Comunidad de Madrid (66,3 %), y destaca especialmente por el peso de la provincia de Las Palmas , que alcanza un 58,3 %, colocándose en el top 3 nacional. Santa Cruz de Tenerife, por su parte, registra un 48,7 %, ambas cifras muy por encima de la media española, que se sitúa en el 33,2 %.
Apps por delante del cara a cara
El informe señala que el entorno digital es el principal canal para iniciar contactos románticos en Canarias. En Las Palmas, el 61,4 % de los primeros encuentros se produce a través de aplicaciones de citas, frente al 38,6 % en encuentros presenciales. La tendencia es similar en Santa Cruz de Tenerife, alineada con la media nacional (60,5 % de contactos digitales).
Más romances esporádicos que relaciones duraderas
Otro de los datos llamativos del estudio es el predominio de relaciones esporádicas. En Las Palmas, el 57,7 % de las conexiones tienen un carácter temporal, frente al 42,3 % de relaciones duraderas. En Santa Cruz de Tenerife, el patrón es similar: 57,9 % frente a 42,1 %.
La investigación define como relación cualquier vínculo que supere los tres meses, y clasifica como duraderas aquellas que superan el primer año.
¿Por qué cuesta tanto conectar o mantener una relación?
El estudio incluye un análisis cualitativo con expertos en sexología y relaciones de pareja. El sexólogo Esteban Carbone advierte de que, aunque las posibilidades de conocer a alguien aumentan, también se han multiplicado las dificultades para sostener vínculos: expectativas emocionales elevadas, baja tolerancia al malestar, cultura del descarte y cambios de rol dentro de las parejas son algunos de los factores clave.
La psicóloga Lucía Velasco Romero coincide en que las redes sociales ofrecen más oportunidades, pero también generan una sensación constante de reemplazo: “Ante la mínima incomodidad, aparece la idea de que siempre habrá alguien mejor disponible”.
Ambos especialistas recomiendan reducir la prisa, apostar por la autenticidad y explorar nuevos contextos para relacionarse.
Metodología
El modelo se basa en datos oficiales del INE (estado civil, estructura poblacional, distribución por provincias) y en información de uso de las principales aplicaciones de citas en España, como Tinder o Bumble. A partir de estas variables, el algoritmo estima la probabilidad de conocer a alguien en cada provincia, diferenciando entre relaciones digitales y presenciales, así como entre romances esporádicos o estables.
