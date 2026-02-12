Casi uno de cada cuatro habitantes de Canarias nació en el extranjero: 545.225 personas

Una de cada seis personas que reside en Canarias, 345.823 de 2.272.734, el 15,2 %, tiene nacionalidad extranjera, y casi uno de cada cuatro habitantes de las islas, 545.225, el 23,9 %, nació fuera de España, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con la última Estadística Continua de Población, el censo de habitantes de Canarias creció el año pasado en 13.868 personas, un 0,61 %. Los 2.272.734 habitantes que tienen en este momento las islas se reparten de esta manera: 972.018 viven en Tenerife, 879.456 en Gran Canaria, 168.958 en Lanzarote, 130.977 en Fuerteventura, 86.984 en La Palma, 22.208 en La Gomera y 12.133 en El Hierro.

La Comunidad Valenciana, que ya supera los 5,5 millones de habitantes con un incremento del 1,78 % en 2025, encabezó el crecimiento de la población en España durante el pasado año, que fue mayor en el este peninsular y menor en el oeste y norte. La última Estadística Continua de Población del INE, con datos provisionales a 1 de enero de 2026, señala que la población residente en España aumentó en 442.428 personas en 2025 hasta alcanzar los 49.570.725 habitantes.

Un incremento

Eso supone un incremento medio del 0,90 % que superaron, además de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha (1,31 %), Aragón (1,26 %), Murcia (1,07 %) y Cataluña (1,04 %). Cifras todas ellas muy superiores a las de comunidades del este y el norte como Extremadura (0,18 %), País Vasco (0,46 %), Galicia (0,50 %), Cantabria (0,62 %) y Asturias (0,65 %), o Andalucía (también 0,65 %) y Canarias (0,61 %).

Entre unas y otras, la población residente aumentó un 0,82 % en La Rioja, un 0,80 % en Madrid, un 0,78 % en Baleares, un 0,76 % en Navarra y un 0,72 % en Castilla y León, mientras en Ceuta también subió un 0,78 % y Melilla fue el único territorio que acabó el año con un descenso del número de habitantes, en concreto del 0,11 %.

En cifras absolutas, dos tercios de todo el incremento de población en 2025 se ha registrado en las cuatro comunidades con más habitantes: 96.418 en la Comunidad Valenciana, 84.768 en Cataluña, 57.020 en Madrid y 56.822 Andalucía. De los 442.428 nuevos habitantes netos de España durante el pasado año, a la Comunidad Valenciana corresponden el 21,8 %, a Cataluña el 19,2 %, a Madrid el 12,9 %, a Andalucía el 12,8 % y a Castilla-La Mancha el 6,3 %.

Solo en Murcia creció la población nacida en España

La estadística del INE conocida este jueves arroja otros datos, como que Murcia fue la única comunidad, junto con Ceuta y Melilla, en la que se incrementó la población nacida en España, un 0,11 %, mientras que cayó más en el tercio noroeste peninsular: un 0,60 % en Asturias y Galicia, un 0,56 % en Castilla y León, un 0,51 % en País Vasco, un 0,43 % en Extremadura y un 0,37 % en Cantabria.

También, que la población nacida en el extranjero, que ya supera los 10 millones y el 20 % del total, creció con más fuerza, en torno a un 10 %, en algunas comunidades de la denominada España vacía como son Asturias (10,33 %), Castilla y León (10,27 %) y Extremadura (9,62 %).

En cambio, el crecimiento de los residentes nacidos fuera de España fue muy inferior en los dos archipiélagos, un 2,88 % en Baleares y un 2,92 % en Canarias, y en comunidades como Madrid (4,15 %), Murcia (4,85 %) y Navarra (4,94 %). A 1 de enero de 2026, las comunidades con mayor porcentaje de población nacida en el extranjero son Baleares (29,27 %), Cataluña (26,11 %), Madrid (25,70 %) y la Comunidad Valenciana (25,45 %), más del triple que Extremadura (6,59 %) y más del doble que Asturias (12,55 %) y Castilla y León (12,87 %).

Por provincias, las que tienen más residentes nacidos fuera de España son Alicante (30,51 %), Baleares (29,27 %), Girona (27,88 %), Barcelona (26,09 %), Santa Cruz de Tenerife (26,05 %) y Almería (26,04 %), y las que menos Córdoba (5,66 %), Badajoz (6,04 %) y Jaén (6,11 %).