Uno de cada cuatro habitantes de Canarias nació fuera de España

El crecimiento de la población extranjera en Canarias se ralentiza en 2025, aunque se mantiene como un componente relevante del Archipiélago. En este sentido, una de cada seis personas –345.823 de un total de 2.272.734– tiene nacionalidad extranjera, y casi uno de cada cuatro habitantes –545.225, el 23,9%– nació fuera de España. Las cifras reflejan una realidad evidente: tras varios años consecutivos de crecimiento sostenido, la población extranjera en Canarias se estabiliza y aumenta a un ritmo inferior al del conjunto de España. Este escenario resulta particular en el Archipiélago, cuya ubicación geográfica lo expone de manera directa a los flujos migratorios, tanto desde África como desde América Latina. Una situación que no pasa desapercibida y condiciona de manera notable la configuración demográfica de la región.

Según la última Estadística Continua de Población, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo de Canarias creció el año pasado en 13.868 personas, lo que representa un aumento del 0,61%. Sin embargo, al analizar solo la población extranjera, la tendencia es distinta. Entre 2024 y 2025, este grupo registró un incremento notable, pasando de 329.352 a 342.612 personas, lo que supone un 4% de crecimiento. Pero entre 2025 y 2026, el ritmo se ralentizó: la población extranjera aumentó apenas un 0,94%, hasta alcanzar los 345.823 residentes, equivalentes al 15,2 % del total de la población canaria. La cifra incluso es algo inferior a la registrada tres meses antes, en octubre de 2025, cuando los extranjeros alcanzaban los 347.903. Los datos apuntan a un estancamiento progresivo de este sector, que se aleja, además, de la tendencia que se mantiene en el reto de regiones.

Los datos a nivel nacional

A nivel nacional, la Comunidad Valenciana encabezó el crecimiento de población durante el año pasado y supera ya los 5,5 millones de habitantes, registrando un aumento del 1,78% en 2025. Esta tendencia refleja un patrón geográfico: el crecimiento fue más pronunciado en el este de la Península, mientras que las regiones del oeste y del norte experimentaron incrementos mucho más moderados y estables, lo que puede estar relacionado con factores como la atracción de población por motivos laborales, turísticos o de residencia vacacional en la zona de la costa mediterránea.

En el extremo opuesto se sitúa Murcia, que junto a Ceuta y Melilla, fue de las pocas regiones donde la población nacida en España aumentó, aunque lo hizo de una forma muy limitada: tan solo un 0,11%. El contraste dibuja una realidad contundente: las diferencias regionales a nivel demográfico. Mientras algunas regiones siguen atrayendo población, otras registran un crecimiento paulatino y se enfrentan de esta forma al desafío de la España vaciada.

En el Archipiélago, la población extranjera presenta una distribución prácticamente equilibrada por sexos, con una ligera mayoría masculina que apenas marca diferencias. A comienzos de 2026, residían en Canarias algo más de 173.000 hombres extranjeros y en torno a 172.000 mujeres. La presencia se concentra principalmente en las dos islas capitalinas, Tenerife y Gran Canaria, que aglutinan la mayor parte de la población residente en la Comunidad Autónoma. Les siguen Lanzarote y Fuerteventura, con cifras también significativas, mientras que las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro registran volúmenes más reducidos.

Asimismo, los datos recopilados muestran que, en términos generales, la población nacida en el extranjero y que reside en España ya supera los 10 millones de personas, consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento demográfico del país. De hecho, Melilla fue el único territorio que cerró el año con un descenso del número de habitantes, en concreto esta caída representa un 0,11%. Una excepción dentro de una tendencia generalizada al alza.

Noticias relacionadas

Aunque el incremento de residentes nacidos fuera de España fue más moderado en los dos archipiélagos, frente a crecimientos más intensos en regiones como Madrid, Murcia y Navarra, el peso de la población extranjera se ha convertido en un elemento clave para sostener el crecimiento demográfico en muchas comunidades, especialmente en aquellas que afrontan –además del envejecimiento de la población– la pérdida sostenida de habitantes.