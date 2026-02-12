¿Día tranquilo en Canarias? Esto dice la Aemet sobre el tiempo de hoy
El Archipiélago arranca el día con estabilidad, vientos flojos y máximas que alcanzan los 24 grados, aunque algunas zonas podrían notar cambios en el viento al final de la jornada
La jornada de este jueves comienza en Canarias con cielos poco nubosos en la mayor parte del Archipiélago, vientos flojos o moderados y temperaturas estables, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). A lo largo del día podrían registrarse algunos cambios en el viento en zonas concretas.
Las Palmas de Gran Canaria se moverá entre los 17 y los 22 grados, mientras que Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 24 grados de máxima, con una mínima de 18. Se prevé viento del este o nordeste, en general flojo, aunque con rachas moderadas en áreas expuestas.
En el mar, se espera viento del nordeste con fuerza 3 a 5, llegando a 6 de forma puntual. También habrá marejada, mar de fondo del oeste o noroeste y olas de entre 2 y 4 metros.
Previsión por islas para este jueves
Lanzarote
El día arranca con cielos nubosos en el norte y oeste, que irán despejando durante las horas centrales. Las temperaturas se mantienen estables o bajan ligeramente. El viento sopla moderado del nordeste, girando a norte al final del día.
- Arrecife: 16 / 23 °C
Fuerteventura
Predominio de cielos nubosos en las primeras horas, con claros durante el día. Las temperaturas apenas varían. El viento del nordeste gira a norte hacia la tarde.
- Puerto del Rosario: 16 / 22 °C
Gran Canaria
Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 700 metros, con cielos despejados en el resto. Las temperaturas se mantienen. Viento moderado del este-nordeste, con rachas más intensas a primeras horas en zonas bajas expuestas. Por la tarde gira a norte-noroeste.
- Las Palmas de G.C.: 17 / 22 °C
Tenerife
Intervalos nubosos matinales en cotas bajas del norte y este, con tendencia a cielos despejados en el resto. Viento flojo del este-nordeste que irá arreciando y cambiando a norte-noroeste por la tarde.
- Santa Cruz de Tenerife: 18 / 24 °C
La Gomera
Cielos con algunas nubes en el norte, despejando progresivamente. El resto de la isla presenta cielos poco nubosos. Viento flojo a moderado, girando a norte a últimas horas.
- San Sebastián de La Gomera: 18 / 24 °C
La Palma
Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 800 metros, abriéndose claros durante el día. En el resto, cielos despejados. Viento del este-nordeste flojo, girando a norte moderado por la tarde.
- Santa Cruz de La Palma: 17 / 23 °C
El Hierro
El norte y este presentan nubes a primeras horas, que irán dando paso a cielos más despejados. En el resto, predominio de cielos poco nubosos. Viento flojo a moderado del este-nordeste, girando a norte a última hora.
- Valverde: 15 / 21 °C
