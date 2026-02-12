Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Caso ValkaTiempo AEMET CanariasSara CaninoSara CarboneroSucesosLoteríasUD Las Palmas
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno de Canarias lo hace oficial: cambia la ley para que los negligentes paguen los rescates
  2. Multado por llevar la baliza V16, pero no contar con este recibo: la Guardia Civil vigila las guanteras de los conductores canarios
  3. Los funcionarios de prisiones en Canarias: entre puñetazos y masturbaciones
  4. La jornada de 35 horas llega a todos los empleados públicos de Canarias
  5. Dany Ramos, de Gran Canaria a Hollywood: el canario que pone el cuerpo en las grandes películas de acción
  6. ¿Afectará la borrasca Marta a Canarias?: esto es lo que dice la AEMET
  7. El Claret evita informar a los padres de la 'conducta indebida' de un profesor mientras continúa la investigación
  8. Multado con 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar la baliza V16 en la guantera pero conducir con este dispositivo de distracción: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

El TJSC avala la política de contratación en el banco de sangre tras su integración en la sanidad canaria

El TJSC avala la política de contratación en el banco de sangre tras su integración en la sanidad canaria

La angustia de Sara Canino, madre de un niño con TEA: “No existe un recurso educativo en Tenerife que se adapte a mi hijo”

La angustia de Sara Canino, madre de un niño con TEA: “No existe un recurso educativo en Tenerife que se adapte a mi hijo”

¿Día tranquilo en Canarias? Esto dice la Aemet sobre el tiempo de hoy

¿Día tranquilo en Canarias? Esto dice la Aemet sobre el tiempo de hoy

DIRECTO | Última hora sobre la crisis migratoria en Canarias: última hora y actualidad de hoy

La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias

La Bonoloto deja más de dos millones y medio de euros en Canarias

La brecha de género en la ciencia: El 90% del alumnado no conoce a ninguna científica canaria

La brecha de género en la ciencia: El 90% del alumnado no conoce a ninguna científica canaria

Cuando nueve barcos italianos en Canarias pusieron a Franco frente a Londres en la Segunda Guerra Mundial

Cuando nueve barcos italianos en Canarias pusieron a Franco frente a Londres en la Segunda Guerra Mundial
Tracking Pixel Contents