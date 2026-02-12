La Guardia Civil contra el petaqueo: once detenidos por suministrar comustible a narcolanchas

Las redes de tráfico de droga con destino a Canarias y la Península sufren un nuevo revés por parte de las autoridades. En la hoja de mando de la Guardia Civil, la guerra contra las embarcaciones cargadas de sustancias estupefacientes está a la orden del día. Sin embargo, y al igual que ocurre en los conflictos bélicos, muchas veces la mejor estrategia no pasa por el ataque directo, sino que resulta más efectivo acabar con su capacidad operativa cortando sus suministros.

Este ha sido el plan de actuación llevado a cabo por la Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, enmarcado en la lucha diaria que realizan orientada a la persecución del contrabando y el tráfico de drogas. Los agentes han detenido en el último mes y medio a once personas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por tenencia y transporte de sustancias inflamables sin autorización. El combustible estaba, presuntamente, destinado a las lanchas de transporte de estupefacientes. Los agentes han intervenido más de 7.500 litros de combustible destinado a las narcolanchas repartidos en 300 garrafas.

Repunte de petaqueros

La causa de estos hechos está relacionada con el repunte que ha habido en la provincia de Las Palmas de la práctica conocida, en el argot propio de los delincuentes, como petaqueo, indica la Guardia Civil. Las narcolanchas, además del combustible necesario para realizar la ruta, pueden estar semanas —incluso un mes— esperando en alta mar el traspaso de la droga. A lo que se añade, el fuel que necesitan para transportarla hasta el destino. Es en este contexto en el que intervienen los petaqueros: embarcaciones secundarias organizadas para prestar apoyo logístico en forma de víveres y medios para repostar, de hecho, reciben este nombre por las garrafas de gasolina, también conocidas como petacas.

En el caso de los operativos llevados a cabo en la parte oriental del Archipiélago, el análisis realizado por parte de los investigadores ha determinado que la práctica llevada a cabo en la provincia está directamente relacionada con redes de tráfico de drogas que operan también fuera de Canarias. Los petaqueros surtirían a buques nodriza que tendrían como destino el Estrecho y el noroeste peninsular, según la investigación de la Guardia Civil. El incremento de este modus operandi responde —especifican los agentes— al cambio en las estrategias de las organizaciones criminales para el transporte de grandes cantidades de droga, principalmente desde Sudamérica y África, hacia la Península Ibérica.

La primera actuación tuvo lugar en el sur de Fuerteventura el 22 de diciembre. En una costa cercana a Morro Jable, agentes de la Guardia Civil detectaron varias embarcaciones susceptibles de acercarse a línea de costa con fines ilícitos. Una vez activadas diferentes patrullas y agentes de Policía Judicial, se estableció un operativo de vigilancia ubicado en Playa de la Señora, donde se había detectado la presencia de vehículos y personas sospechosas.

Vigilancia

Tras una sigilosa espera, los guardias encontraron a dos personas intentando suministrar garrafas a un buque que se aproximaba al litoral, momento en el que se procedió a la detención de uno de los varones. El otro huyó en el navío, abandonando numerosos recipientes de gasolina, que fueron intervenidos por las fuerzas de seguridad.

La Guardia Civil no perdió el rastro a pesar de la fuga, y pudo presenciar cómo tanto los tripulantes como el prófugo eran recogidos por una nueva embarcación y transportados hasta el muelle de Morro Jable, donde se procedió a la detención de cuatro personas —tres tripulantes y el patrón del buque— y un varón adicional encargado de la vigilancia. Así, con esta actuación se logró intervenir, aproximadamente, 3.200 litros de combustible distribuidos en 157 garrafas, la detención de seis personas y la intervención de dos embarcaciones consideradas género prohibido.

La segunda actuación tuvo lugar durante la madrugada del 24 de diciembre en Lanzarote, tras la advertencia por parte de las patrullas de la Guardia Civil de un grupo de individuos desarrollando una operativa de carga de bultos susceptible de relacionarse con el petaqueo y una embarcación acercándose a la zona a gran velocidad. Tras la intervención, se llevó a cabo la aprehensión de, aproximadamente, 1.250 litros de combustible repartido en 64 garrafas, así como la detención de un individuo.

Gran Canaria

Finalmente, la tercera intervención ocurrió cuatro días después en el Puerto de Mogán, donde la Guardia Civil, a través de un operativo liderado por la Policía Judicial de Vecindario, detuvo a cuatro varones por un delito relacionado con la tenencia, depósito y distribución ilegal de material inflamable, tras la localización de 110 garrafas con un volumen total aproximado de 3.000 litros en el interior de un barco pesquero.

Aunque el mero hecho de transportar importantes cantidades de combustible supondría un delito catalogado en el artículo 568 del Código Penal, que referencia la tenencia, transporte, tráfico o depósito de sustancias inflamables sin autorización previa, la Guardia Civil recalca que estas intervenciones suponen un grave riesgo para la seguridad pública, debido a que el almacenamiento y transporte de una cantidad tan grande de sustancias altamente inflamables sin medidas de seguridad representa un riesgo «para los propios infractores, el resto de ciudadanos en los alrededores y el medio ambiente». Tres operaciones y una nueva batalla ganada por la Guardia Civil en la guerra contra el narcotráfico.