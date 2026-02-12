La jueza instructora de la pieza principal del caso Mediador imputa nueve delitos a 23 investigados

El caso Mediador entra en una fase decisiva. La magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo, titular de la plaza cuatro de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife ha puesto fin a la instrucción de la pieza principal y ha acordado que las diligencias previas se transformen en Procedimiento Abreviado en un auto de cerca de 300 páginas, al considerar que existen indicios de múltiples delitos que afectan a un total de 23 personas investigadas.

La decisión, adoptada este miércoles abre ahora el turno para que las partes procesales definan su posición: Fiscalía, acusaciones y defensas disponen de diez días para pedir la apertura de juicio oral, como apunta la magistrada, o el archivo de las actuaciones, aunque de manera excepcional las defensas podrían interesar que se practiquen nuevas diligencias si las consideran necesarias en función de los indicios contenidos en un sumario tan extenso que ocupa cuatro teras de memoria, osea 4.000 gigabytes. Además, las partes pueden recurrir en reforma ante el propio juzgado en el plazo de tres días.

En el auto se detallan los delitos que, de forma indiciaria, podrían haberse cometido: cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, infracciones contra la Administración Pública, estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

El grueso de las imputaciones recae sobre Marco Antonio Navarro Tacoronte, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes Gutiérrez, Francisco Espinosa Navas, Antonio Bautista Prado, Raúl Gómez Rojo, Miguel Ángel Robayna García, Alberto Montesdeoca García, María Inmaculada Roca Enrich, Esteban Banús Ricoma, José Santiago Suárez Esteve, Marta Isabel Suárez Cueva, Arantxa Suárez Cueva y Maximiliano Miguel Poveda Sierra, a quienes se les atribuyen, en distintos grados, los delitos ya señalados.

De forma diferenciada, la magistrada sitúa a Álvaro de la Bárcena Argany, Estefanía Margarita González Núñez, Bienvenida Reyes Ojeda, José Domingo Fernández Herrera y María Loreto Fuertes Díaz por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, actuaciones contrarias a la Administración y/o malversación de fondos públicos.

Vinculados al presunto blanqueo de capitales. En él figuran Marco Antonio Navarro Tacoronte, Miguel Ángel Robayna García, Irene Megolla Pérez, Rubén Fuentes Pérez, Celedonio Castro Marrero y Cristian Mauricio Lillo Meza.

En el caso concreto de Alberto Montesdeoca García, la instructora suma indicios de supuesto fraude fiscal a Hacienda

Dos frentes conectados por el mediador

La investigación judicial, en la que han participado Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria, dibuja una estructura con dos líneas de actuación que operarían en paralelo y confluirían en una figura común: Marco Antonio Navarro, señalado como intermediario y pieza clave del entramado.

Por un lado, la causa apunta al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes y a su sobrino Taishet Fuentes, que lo relevó al frente de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias durante la presidencia de Ángel Víctor Torres. Según la instrucción, ambos habrían favorecido a empresarios del sector primario a cambio de contraprestaciones económicas, parte de las cuales se habrían canalizado como patrocinios hacia un club deportivo de Fuerteventura presidido por el propio Fuentes.

En paralelo, el sumario recoge los contactos con el entonces general de la Guardia Civil Francisco Espinosa, también con Navarro como enlace. El alto mando habría participado en negociaciones con empresarios interesados en obtener adjudicaciones públicas aprovechando su capacidad de influencia.

Veredicto en la primera pieza separada

El caso ya ha tenido un primer desenlace parcial. Durante la última semana del mes de enero, se celebró el juicio por la primera pieza separada de esta macrocausa. Un tribunal del jurado dictó un veredicto de culpabilidad por cohecho para el general de División de La Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y Marco Antonio Navarro, Tacoronte, el mediador. Ese juicio giró sobre los sobornos realizados por el empresario y el mediador al general del Instituto Armado para poner sus contactos al servicio de la obtención de contratos vinculados a la instalación de placas solares.

Tras el fallo, la Fiscalía interesó penas de un año de prisión para los tres condenados. La defensa del empresario propuso una condena de nueve meses, la del guardia civil solicitó que se fijara en su tramo mínimo legal, y la del mediador, cinco meses.