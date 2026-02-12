Lanzarote y La Gomera ensayan Rural Domus para atender a personas mayores con migrantes y desempleados

San Juan de Dios España presentó este jueves en Tinajo, municipio de Lanzarote el proyecto piloto Rural Domus, una iniciativa orientada a reforzar la atención domiciliaria y el acompañamiento a personas mayores de entornos rurales mediante la formación especializada de cuidadores. El proyecto, que se desplegará inicialmente en Tinajo y San Sebastián de La Gomera, plantea formar en el cuidado de mayores a migrantes y personas desempleadas.

El objetivo final de este programa pionero, que nace con vocación de futuro, es conseguir que los mayores permanezcan en sus hogares el mayor tiempo posible. A su vez, al tiempo que cubre la necesidad sociosanitaria de atención a los mayores de zonas rurales, proporciona formación especializada y empleo a cuidadores informales, una actividad que habitualmente recae en migrantes y personas en situación de desempleo.

Respuesta al envejecimiento y la cronicidad

El proyecto surge como respuesta al progresivo envejecimiento de la población en Canarias, el aumento de enfermedades crónicas y la creciente demanda de cuidados de larga duración. Rural Domus se enmarca en el convenio de cooperación entre el Servicio Canario de la Salud y San Juan de Dios España.

La iniciativa apuesta por un modelo de atención integral y centrado en la persona, con el objetivo de facilitar que las personas mayores puedan permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible. Entre sus metas figura la reducción de hospitalizaciones evitables y el mantenimiento de la calidad de vida en el entorno habitual, especialmente en áreas rurales donde la dispersión geográfica condiciona el acceso a recursos.

Alumnos del proyecto piloto Rural Domus, con el presidente, el alcalde de Tinajo y el director de San Juan de Dios, durante la presentación en el pueblo de Lanzarote. / LP/DLP

Formación sociosanitaria en Lanzarote y La Gomera

Como parte del proyecto, se ha puesto en marcha un programa específico de formación sociosanitaria que ya se imparte en Tinajo desde enero y, desde hace unos días, en San Sebastián de La Gomera. La formación está dirigida a personas interesadas en el ámbito de los cuidados, con especial atención a personas migrantes en proceso de integración, desempleados de larga duración, personas en situación de vulnerabilidad y cuidadores informales que deseen profesionalizarse.

Actualmente, cerca de 50 personas están inscritas en esta escuela de cuidados. El equipo docente está integrado por profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario, con el objetivo de garantizar tanto la calidad asistencial como el rigor formativo.

Cuidado humanizado y experiencia

El acto contó con la participación del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort; el alcalde de Tinajo, Jesús Machín; el director general de San Juan de Dios España, Juan José Afonso; la directora territorial en Andalucía y Canarias, María José Daza; el director gerente en la provincia de Las Palmas, Lorenzo Esma; y el director gerente en Tenerife, José Carlos del Castillo, entre otros representantes institucionales.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (1d), ha acudido este jueves al pueblo de Tinajo, en Lanzarote, para la presentación del proyecto piloto 'Rural Domus', una iniciativa para reforzar la atención domiciliaria y el acompañamiento a personas mayores mediante la formación especializada. En el acto le han acompañado, entre otros, el alcalde de la localidad, Jesús Machín (2i); la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín (2d); y el director general de San Juan de Dios España, Juan José Afonso (1i). / Adriel Perdomo / EFE

Durante la presentación, Juan José Afonso subrayó que el enfoque del proyecto se basa en el cuidado humanizado, mientras que Fernando Clavijo señaló que la iniciativa contribuye a reforzar los servicios en zonas rurales y a generar oportunidades de empleo e integración social.

Por su parte, Oswaldo Betancort destacó que Rural Domus se alinea con la Estrategia Insular de Accesibilidad e Inclusión 2024–2030, dotada con más de 7 millones de euros, que promueve el modelo de “Islas de los Cuidados” en Lanzarote y La Graciosa. El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, valoró el inicio del proyecto en el municipio como una oportunidad para mejorar la atención a las personas mayores del entorno.

Noticias relacionadas

Rural Domus se apoya en la experiencia sanitaria y sociosanitaria de San Juan de Dios y en modelos aplicados en otras comunidades autónomas. La iniciativa prevé sentar las bases para su futura implantación en otros territorios de Canarias, con el objetivo de consolidar un sistema de atención domiciliaria adaptado a las características del medio rural.