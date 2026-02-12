Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Multado con hasta 1.000 euros y la pérdida de 6 puntos por incumplir esta norma básica al volante en Carnaval: la Guardia Civil vigila a los conductores canarios

Los agentes alertan de el riesgo de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas

Helena Ros

Helena Ros

La Guardia Civil de Tráfico se encarga de garantizar la seguridad y reducir la siniestralidad en las carreteras canarias y del resto de España. Para ello junto a la Dirección General de Tráfico emplean campañas de vigilancia en determinadas épocas para comprobar que los vehículos cumplen con la normativa establecida.

Con la llegada del Carnaval, han lanzado un mensaje a través de su cuenta oficial de X avisando a los conductores de los peligros de no conducir responsablemente. "En Carnaval puedes vestirte de quien quieras: un superhéroe, una pirata o un dinosaurio... , pero hay un disfraz que nunca pasa de moda y siempre queda genial: conductor responsable".

Ni alcohol ni drogas al volante

Durante 2024, 214.825 conductores fueron sancionados en las Islas Canarias por saltarse las normas de tráfico. De ellos, 6.231 dieron positivo en la tasa de alcoholemia, mientras que en 2023 fueran 6.698, por lo que, se han reducido un 6,97% las sanciones por conducir bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

En 2024, el alcohol estuvo presente en el 12% de los accidentes y fue factor concurrente en el 28% de los siniestros de tráfico con víctimas mortales, con 273 casos asociados.

Informe multas de tráfico Canarias

Informe multas de tráfico Canarias / AEA

Responsabilidad

La Benemérita recuerda a los conductores que vayan a disfrutar del Carnaval que la responsabilidad al volante es fundamental para evitar susto. "Da la nota con tu disfraz, pero no al volante", subrayan, apelando a la responsabilidad en estos días de fiestas que aumentan los desplazamientos.

Sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol o la drogas

La DGT recuerda que "la tasa máxima de alcohol para conductores noveles y profesionales es 0,15 mg/l en aire espirado. Para el resto de conductores es de 0,25 mg/l y, si se superan 0,60 mg/l, es un delito. De otras drogas, cualquier presencia en el organismo es motivo de sanción". Sin embargo, "la única tasa realmente segura es 0,0 g/l".

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas está infracción muy grave, los conductores se pongan al volante bajo esos efectos se enfrenta a multas de entre 500 y 1.000 euros y la pérdida de 4 a 6 puntos del carné de conducir, las sanciones varían dependiendo de la infracción cometida.

Tanto los agentes como Tráfico recuerdan a los conductores que no son ellos los únicos que se ponen en peligro en estas situaciones, sino que también ponen al resto de usuarios de la vía. La precaución y la responsabilidad son clave para reducir la siniestralidad en las carreteras.

