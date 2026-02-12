Parece amor, pero no lo es: la Policía Nacional alerta a los canarios por el engaño de San Valentín que puede vaciar tus cuentas bancarias

El 14 de febrero es una fecha marcada en el calendario de las personas enamoradas. Hay parejas duraderas que continúan celebrando cada San Valentín, y quienes se está conociendo y deciden dar el primer paso. Sin embargo, no todo es perfecto en estas fechas, "se acerca San Valentín y los ciberdelincuentes también tratan de acercarse con la flecha de Cupido".

La Policía Nacional ha lanzado un aviso sobre la estafa que puede afectar a muchos ciudadanos. A través de su cuenta oficial en X , los agentes advierten sobre el "fraude disfrazado de amor que te puede desplumar".

La estafa del amor

El engaño comienza con un menaje aparentemente inocente que le llega a la víctima a su teléfono móvil a través de redes sociales o una aplicación de citas. El estafador comienza una conversación, la cual se alarga en el tiempo, para conseguir ganarse la confianza de la víctima.

Con el paso del tiempo, la personal que se encuentra al otro lado de la pantalla comienza a mostrar interés por la víctima para ganarse su confianza y hacerle creer que buscan una relación sentimental. Sin embargo, cuando la víctima ya comienza a creer en la historia de amor el ciberdelincuente le propone una inversión "segura, rápida y rentable", normalmente relacionada con criptomonedas o plataformas de inversión desconocidas.

Todo ello, forma parte del fraude que ha estado sufriendo la víctima desde el comienzo de la conversación que normalmente se prologa en el tiempo.

Consejos para evitar ser víctima

La Policía Nacional es contundente en el vídeo y avisa a la ciudadanía sobre los peligros a los que se exponen. El principal problema se relaciona con el estado emocional de la víctima cuando descubre que la relación que estaba comenzando a través de plataformas nunca ha sido real, sino una estrategia para manipularla y conseguir acceder a su información financiera.

"No caigas en su juego, no envíes dinero ni inviertas nunca por recomendación de alguien que has conocido por Internet y de manera accidental. No hables de tu situación financiera con desconocidos y desconfía de personas que te asegura oportunidades de inversión exclusivas y te animan a actuar con rapidez", concluye la agente.