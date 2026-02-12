El pronóstico del tiempo de la Aemet para este viernes en Canarias: lluvía, viento y bajada de temperaturas

Los intervalos nubosos y las lluvias débiles predominarán este viernes en Canarias, según la Aemet.

En el mar habrá noreste 2 a 4, arreciando a norte o noreste 4 o 5, localmente 6 al final. Marejadilla o marejada. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros, informa Efe.

Previsión del tiempo por islas para este viernes:

LANZAROTE

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos al principio y al final del día y, también, en horas centrales cuando hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en el norte y oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero descenso que podrá ser moderado en zonas de interior. Viento moderado del norte y noroeste, que arreciará a nordeste moderado a fuerte durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 23

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos al principio y al final del día y, también, en horas centrales cuando hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en el norte y oeste. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero descenso que podrá ser moderado en zonas de interior y oeste. Viento moderado del norte, que arreciará a nordeste moderado a fuerte durante la tarde.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 23

GRAN CANARIA

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al principio y al final del día y, también, en horas centrales cuando son probables lluvias débiles y ocasionales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en costas y con descensos moderados a notables en zonas de interior. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte, intensificándose por la tarde y girando a nordeste. Probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y este a partir de la tarde, sin descartarlas puntualmente en dichas zonas durante el resto del día. Brisas en costas del suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

TENERIFE

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al principio y al final del día y, también, en horas centrales cuando son probables lluvias débiles y ocasionales; se abrirán algunos claros al final de la tarde. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos nubosos en litorales de madrugada y en el oeste por la tarde. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en costas y con descensos moderados a notables en zonas de interior. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte, intensificándose por la tarde y girando a nordeste. Probabilidad de rachas localmente muy fuertes en medianías del sur de la Dorsal y en vertientes noroeste y este a partir de la tarde, sin descartarlas puntualmente en dichas zonas en el resto del día. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 23

LA GOMERA

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al principio del día y, también, en horas centrales cuando hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales; se abrirán algunos claros a partir del final de la tarde. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos nubosos en litorales del sur. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso en costas y con descensos moderados en zonas de interior. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte, intensificándose por la mañana y girando a nordeste. Probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y este a partir de la mañana, sin descartarlas puntualmente en dichas zonas a primeras horas. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 17 22

LA PALMA

En el norte y este, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al principio y al final del día y, también, en horas centrales cuando hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales; se abrirán algunos claros al final de la tarde. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos nubosos en el litoral oeste. Temperaturas en ligero descenso en costas y con descensos moderados a notables en zonas de interior. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte, intensificándose al final de la mañana y girando a nordeste. Probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y este a partir del mediodía, sin descartarlas puntualmente en dichas zonas durante la primera mitad del día. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 16 22

EL HIERRO

En el norte, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos al principio del día y en horas centrales; se abrirán amplios claros a partir del final de la tarde. En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo por intervalos nubosos en litorales oeste y sur. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Máximas en ligero descenso en costas, siendo moderado en zonas de interior. Viento moderado de componente norte con intervalos de fuerte, intensificándose por la mañana y girando a nordeste. Probabilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y este a partir de la mañana, sin descartarlas puntualmente en dichas zonas a primeras horas. Brisas en costas suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 14 19